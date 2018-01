Moj mož je materialist

Občutek imam, da sva vsak na svojem bregu. Jaz ne morem postati takšna, kot si želi, in on ne tak, kot si želim jaz. Da bo problem še večji – zaposlena sem v njegovem podjetju. Ko sem bila drugič noseča, sem ostala brez službe. Zaposlila sem se pri njem. Takrat je bilo to majhno podjetje s tremi zaposlenimi. Gradila sva hišo. Niti dopusta si nismo mogli privoščiti. Saj tudi zdaj ne gremo za več kot teden dni – ker on ne zdrži. Tudi sam pa kdaj prizna, da nam je bilo takrat lepše. Je še rešitev za nas? Karolina

Napisali ste: »Navzven delujemo srečni.« Vas bi že takoj na začetku vprašal, zakaj sodelujete v tej predstavi. Česa vas je strah, kaj bi se zgodilo, če bi se nehali pretvarjati in se pokazali tako, kot ste v resnici? Če bi začeli govoriti to, kar mislite in čutite? Ta vprašanja so pomembna, ker je v njih skrit odgovor, zakaj vztrajate v zvezi, ki za vas skoraj v ničemer več ni zadovoljujoča. Vprašanje, ali se ji sploh lahko še reče zveza, saj ste ves čas sami z otroki. Zapuščeni, odrinjeni, odveč, po svoje celo ponižani, saj ste možu manj pomembni kot njegova kariera. Nočem napisati, da mož ne ravna prav. Zanj je morda v tem življenjskem obdobju prav, kar trenutno počne. Seveda pa to ni dobro za vajin odnos in vašo družino.



Ampak on tega ne vidi. Ne, ker bi bil slab ali ker bi kaj slabega hotel vam ali družini. Preprosto res ne vidi in verjame, da je to, kar počne, dobro za vse. Odraščal je na kmetiji v skromnih razmerah, morda celo v pomanjkanju. Vprašanje je, koliko se je tega sramoval in se ob tem počutil manjvrednega. Zdaj je končno uspešen, postavil se je ob bok drugim, pred katerimi ga je bilo prej sram, večino je celo prehitel. Zanj mora biti to res dober občutek. Sebi, vam in otrokom bo končno omogočil vse, česar si njegova izvorna družina ni mogla privoščiti. Tako verjame in tako deluje.



Zakaj? Ker je nekoč, ko mu je bilo kot otroku prehudo, pozabil, da je bilo tisto, kar je najbolj pogrešal, objem matere in razumevanje očeta. Pozabil je, da ga ni bilo sram zato, ker so bili revni in skromni, ampak ker mu nihče ni povedal, da ni s tem čisto nič narobe. Ker mu ni nihče povedal, kaj so resnične vrednote, ker so se verjetno tudi starši sramovali samih sebe. Ker ga verjetno niso ravno pogosto pohvalili in mu dali občutka, da je v redu tak, kot je. Če je vsaj malo od napisanega res, ni težko razumeti vašega moža, da se ne more upreti tej omami (poslovnega) uspeha, ki mu nenadoma daje občutek pomembnosti, vrednosti, polnosti ... Vprašanje je, kdaj bo, če sploh, zmožen videti, da je ta nova samopodoba zgrajena na zelo trhlih temeljih.



Čakanje na spremembo pri njem utegne biti torej zelo dolgotrajno, spremeniti pa ga tudi ne morete. Kaj vam ostane? Samo to, da začnete spreminjati stvari pri sebi. Da nehate prenašati, česar ne morete več prenašati, in da se naučite vsaj malo postaviti zase. Če je šel mož iz odnosa, se nehajte pretvarjati, da ta še obstaja. Seveda imate pravico, da nehate sodelovati v nečem, česar ni več. Poskrbite zase, ne bodite tako odvisni od njega. Poiščite si službo zunaj njegovega dosega, sprejmite odgovornost za svoje življenje. Skratka: začnite delati na sebi in nehajte možu vzdrževati iluzijo uspešne in srečne družine. Morda ga bo to spametovalo, lahko pa boste ugotovili, da mu kariera res pomeni več kot vi. Boste to sprejeli, se vdali? Kaj lahko izgubite? Sami ste že zdaj, ste lahko še bolj?



Mož verjame, da mu poslovni uspeh daje trdnost, samozavest in občutek uspešnosti. Vendar je to njegova iluzija. Varnost in trdnost mu dajete vi, ki sami skrbite za družino, v katero on samo prihaja na obisk. Da si »natoči goriva« in dobi vsaj malo topline in pristnosti, preden gre nazaj v hladni in brezčutni poslovni svet. Dokler mu boste brezplačno točenje goriva omogočali, bo to veselo počel naprej. Če pa boste svojo uslugo ukinili, bo brez goriva slej ko prej obtičal. Seveda s tem tudi tvegate, saj ne morete imeti zanesljivega odgovora, kako se bo takrat odločil, zato je vaš strah upravičen. Morda mu celo uspe najti drugačno gorivo oziroma iluzijo. A tudi če je to res – vas ni nič strah, kaj bo z vami in družino čez nekaj let, če bodo stvari še naprej šle v isti smeri? Strah je treba upoštevati, ne sme pa vas ohromiti, da se ne bi odločili za tisto, kar je za vas in otroke boljše. Želim vam dovolj poguma, da boste zmogli sprejemati take odločitve.

***

Po (elektronski) pošti

Vaša vprašanja za Nedelove svetovalce pričakujemo na naslovu Nedelo, Dunajska 5, 1509 Ljubljana, s pripisom Za svetovalnico, ali na elektronskem naslovu svetovalnica@delo.si. Napišite še, kateremu svetovalcu je namenjeno vaše vprašanje. Svetujejo Janja Dermastja,Modra ura; Izidor Gašperlin, partnerski in družinski terapevt; Dunja Gačnik, inštruktorica stott pilatesa® in osebna trenerka; Anže Sirc, diplomirani fizioterapevt.

Foto: Shutterstock