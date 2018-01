Mojstri freskanti so slikali po dnevnicah

Antične freske na Muzejskem trgu v Celju so se za nekaj časa znova pogreznile v temo, kjer so skoraj devet stoletij čakale na razkritje, dokler ni maja lani nanje posijalo sonce, potem ko so gradbena dela v mestnem jedru odprla pot do arheološke najdbe. Zdaj jih prekrivajo betonske plošče, po katerih bodo hodili pešci, pod njimi pa bodo delali konservatorji in restavratorji. »Trenutno se s kolegi iz Pokrajinskega muzeja Celje pripravljamo, kako bomo izvedli konservacijo in situ, torej na mestu najdbe,« pravi Martina Lesar Kikelj iz Restavratorskega centra pri zavodu za varstvo kulturne dediščine.



Betonska pohodna površina bo varovala freske, dokler ne bodo po merilih stroke pripravljene na zunanje vplive 21. stolet­ja, hkrati pa bo postala dva metra in pol visok strop v podzemnem prostoru, kjer bodo delali konservatorji in restavratorji, ki bodo starodavno najdbo po dolgem obdobju teme pripravljali na novo življenje. »Nujna dela že potekajo, pripravili smo načrt, kako bomo nadaljevali. Urediti bo treba še mikroklimo. Freske so bile po izkopu izpostavljene vlagi, zato se je vanje zažrla plesen. Kolegi kemiki in biologi v laboratoriju iz vzorcev s površine ugotavljajo, katere vrste je,« pripoveduje mag. Martina Lesar Kikelj. Za analizo pigmenta potrebujejo zelo majhne vzorce, ki jih odvzamejo s skalpelom, pri ometu morajo ponje seči globlje, a zaradi številnih drobnih koščkov je materiala dovolj. V zavodu za varstvo kulturne dediščine so antično najdbo z Muzejskega trga kot zelo pomembno uvrstili v svoj petletni nacionalni program in ji tako zagotovili posebno skrb.



»Za Celje zaradi njegove zgodovine vemo, da bodo arheologi nekaj našli povsod, kjer bodo začeli kopati, bili pa smo presenečeni, kako dobro so freske ohranjene in kako obsežne so. Najdbo že primerjajo s pompejskimi stenskimi poslikavami, zaradi kakovosti in ikonografije,« dodaja sogovornica, ki je v Restavratorskem centru na čelu oddelka za stensko slikarstvo in mozaike. Vodila je že številne prenove ogroženih fresk– med drugim v Frančiškanski cerkvi v središču Ljubljane.

V Celju so lani pri gradbenih delih odkrili antične stenske poslikave iz 1. stoletja. Foto Špela Kuralt

V Celju so našli prave freske

Slovenci imamo veliko priložnosti za občudovanje starih stenskih poslikav, saj jih najdemo, kamorkoli po deželi se odpravimo na izlet – antične, kakršne so zdaj odkrili v Celju, romanske z začetka 13. stoletja, iz obdobja baroka in posebno veliko iz gotike, pa tudi iz naše dobe, kakršno si je mogoče ogledati v državnem zboru, kjer je slikar Slavko Pregl leta 1959 kar 95 kvadratnih met­rov stene poslikal s prizori iz zgodovine naroda.

»V Sloveniji je veliko cerkva, vse so poslikane, pogosto znotraj in zunaj. Stenske poslikave najdemo tudi na gradovih. Lahko rečemo, da ima Slovenija na tem področju zelo bogato dediščino,« pravi Martina Lesar Kikelj. Kadar govorijo o najstarejših poslikavah, jih varuhi kulturne dediščine delijo na dve zvrsti, kar je pomembno tudi za najnovejšo celjsko najdbo: »Eno so arheološke izkopanine, arheološke najdbe, ki so ponavadi starejše. V Celju gre v najnovejšem primeru za antične freske s konca 1. stoletja. Lahko rečemo, da so najstarejše med arheološkimi izkopaninami na našem ozemlju. Najstarejše ohran­jene na stavbah, ki so prestale naravne in človeške katastrofe, pa izvirajo iz obdobja romanike. Takih je pri nas zelo malo, le kakšni fragmenti. Leta 2000 so jih odkrili v Šmartnem na Pohorju, te so ene najlepših, ne le pri nas, ampak v Evropi. Ohranjene so dovolj dobro, da so še vedno berljive. To so najstarejše stenske slike pri nas, ki niso arheološke najdbe.« Delček freske iz obdobja romanike je ohranjen tudi v Tolminu pri svetem Urhu, a sporočila z njega ni mogoče razbrati: »Iz poslikav na Pohorju pa lahko ugotovimo podrobnosti. Figure in obrazi podob iz let od 1220 do 1230 v prezbiteriju predstavljajo škofe in opate, še pomembnejša najdba pa je upodobitev 32 svetnic, ki nosijo obok prezbiterija.«



Za arheološke stenske poslikave s celjskega Muzejskega trga, ki zdaj pod betonskim zavetjem čakajo na strokovnjake, vedo, da so to prave freske: »O takšnih govorimo, kadar so mojstri slikali na svež omet, to je merilo za pravo fresko, kot pravimo. Poleg tega poznamo še suho in tempera tehniko, pri katerih umetnik slika na suh omet.« Postopek za pripravo podlage se pri pravih freskah s stoletji ni spremenil, osnova je ostala enaka: »Na steno so najprej nanesli bolj grob omet iz peska in apna, v antiki so navadno dodajali delčke opeke. Grobemu sloju pravimo hrapavec, italijansko ariccio. Nanj so nanesli finejši sloj, glajenec ali in-tonaco, v njem je več apna kot v prvem. Pri poslikavah na svežem ometu so za vezivo uporabljali le vodo. V gotiki so recimo mojstri delali tako, da so zgornji sloj ometa zalikali, zgladili v gladko površino. Ko so nanj pritiskali z zidarsko žlico, so delčke apna iztisnili na površino. Več ko je bilo v ometu apna, več ga je prišlo na površino, zato je bil boljši tudi oprijem pigmentov. Ti so morali biti res fino strti, da so se stopili v vodi.« Pri freski na svežem ometu barvila pronicajo v vlaž­no podlago in se vpijejo vanjo kakšne tri milimetre globoko. Med sušenjem se iz ometa na površino izloča kalcijev hidroksid, ki se ob stiku z zrakom pretvori v kalcijev karbonat: na poslikavi nastane tanka steklasta skorjica, ki jo tudi zaščiti.



Slikanje po dnevnicah



Mojstri freskanti, ki so slikali na svež omet, so morali delati hitro, da so ujeli pravi trenutek, dokler je bila podlaga še dovolj vlažna: »Zato so jim pomočniki vedno pripravili omet le na površini, ki so jo zmogli poslikati v enem dnevu. Pravimo, da so delali dnevnice.« Nekateri so bili zelo vešči, spoj med dnevnicami so prirezali in ga tako spojili s sosednjim, da ga je težko najti. Pri drugih pa so spoji tako grobi, da jih je videti od daleč: »Kadar restavriramo ali konserviramo večje poslikave, vedno preštejemo vse dnevnice. Tako vemo, koliko časa je mojster porabil zanjo. Matej Sternen je fresko na 600 kvadratnih metrov oboka v prezbiteriju Frančiškanske cerkve dokončal v le nekaj mesecih. Našteli smo 240 dnevnic.«



Za slikarja Janeza Wolfa, ki je med drugim poslikal eno od kapel v Frančiščanski cerkvi, je znano, da je na delovišče dostikrat prišel prepozno, ko je omet že predolgo stal in se je preveč posušil, tako da je zamudil najboljši čas za slikanje. Delal pa je kljub temu: »Ker je bila podlaga za pravo fresko že preveč suha, je moral uporabljati dodatna veziva. Rad je imel temno osnovo za slikanje, zato je uporabil nekakovostno rečno mivko in malo apna. Danes velja, da je razvil lastno tehniko poslikave, da si je podaljšal čas slikanja.« Ali je bilo to torej delo za mlade, hitre ljudi pri najboljših močeh? Ne, tega ne moremo reči, odgovarja sogovornica: »Odvisno od slikarja. Matevž Langus, Matej Sternen in še marsikateri slikar so svoja največja dela naredili v poznih letih.«



Poslikave velikih cerkva so bile dolgotrajno delo, posebno predpriprave nanje. Mojstri so najprej pripravili predloge na papirju v razmerju ena proti ena, jih naluknjali po risbi in potem z ogljem prenesli na omet. Tega so zanje pripravili pomočniki: »Impresionist Matej Sternen, ki je mojstrsko izvajal tehniko prave freske, je bil znan po tem, da je slikal zelo hitro. Matevž Langus iz Kamne Gorice, ki je slikarstvo študiral na Dunaju, je bil zelo priden slikar, naredil je ogromno risb in skic, je pa zanj veljalo, da ni imel veliko lastne domišljije, zato so se motivi pri njegovih poslikavah ponavljali. On je leta 1845 prvič poslikal notranjost Frančiškanske cerkve v Ljubljani, ki je bila dotlej bela, njen namen je namreč bil, da je bila svetla. Frančiškani niso smeli obnavljati svojih cerkva, taka je bila tedanja politika, tudi strehe in fasade ne, zato je vanje pogosto zamakalo. Langus je tako slikal na omet, v katerem je bilo veliko topnih soli, ki so se pozneje kot kristalčki izločale pod poslikavo ali na njej. Freske so začele hitro propadati.« Pozneje je bil del cerkev poslikan v tehniki oljnih barv, ki ne pustijo dihati, nazadnje pa so frančiškani Mateja Sternena prosili, naj obnovi, na novo izdela Langusovo poslikavo: »To je naredil zelo kakovostno, a v svoji, imresionistični maniri, kot je videti od blizu, čeprav od daleč daje vtis baroka. Izkoristil je belo podlago, ni je zasičil z barvami. Danes lahko občudujemo, kako proseva iz ozadja, barve se prelivajo,« pripoveduje Martina Lesar Kikelj, ki je leta 2006 vodila obsežna restavratorska dela v cerkvi.



Stare tehnike v novi obliki



Oddelek za stenske poslikave in mozaike pri Restavratorskem centru je videti kot velika sodobna delavnica, kjer zlagajo delčke daljne preteklosti – no, saj to tudi je. Na dobro osvetljeni mizi ležijo pravokotni kosi ometa, premazani z različnimi barvami: »Pripravili smo vzorce različnih tehnik stenske poslikave. Nanje nanašamo utrjevalce, ki so se v preteklosti izkazali za slabe. Vzorce bomo kakšen mesec starali, potem jih bomo poskusili z različnimi sredstvi odstraniti, najprej v laboratoriju in potem na terenu. Najnovejši pristop pri čiščenju so geli na vodni osnovi. V Slovenijo prihaja eden največjih strokovnjakov na tem področju, kemik Richard Wolbers.« Pri kolegih v tujini in v domačem laboratoriju nenehno iščejo nova, naprednejša sredstva, s katerimi bodo stoletja stare poslikave laže ohranili na stenah, kamor so jih naslikali veliki mojstri: »Ugotavljamo, da se s sodobnim znanjem pogosto vračamo k starim tehnikam, le v novi obliki. Včasih so freske recimo čistili in utrjevali tako, da so nanje nanašali kravje iztrebke, ker je v njih amoniak, ki deluje kot čistilo, odstranjevalo. Danes ga imamo pač na voljo v drugi obliki. V naših laboratorijih delajo kemiki, povezujemo se z umetnostnimi zgodovinarji. Povezujemo se tudi z biotehniško fakulteto, Kemijskim inštitutom, Zavodom za gradbeništvo. Na Inštitutu Jožefa Stefana so izdelali računalniški program Pedius, ki nam omogoča virtualno sestavljanje ohranjenih fragmentov ometa s poslikavo. Računalniški program jih sestavlja glede na obliko, barvo in vzorec, nazadnje presodimo na oko.«

Martina Lesar Kikelj pripravlja vzorce v tehniki pravih fresk, na katerih bodo preskusili gel. Foto Tomi Lombar/Delo

V cerkvi na Blejskem otoku so pred kratkim, ko so obnavljali fasado, odkrili fresko iz leta 1470. Lahko so odstranili le manjši fragment, ker je bila na tej zunanji steni pozneje prizidana stranska kapela: »Na zunanjih stenah cerkva so bile običajno poslikave s svetim Krištofom, najprej smo pomislili nanj, a nismo prepričani. Glejte, tu je roka angela in pozlačena avreola, ki ni značilna zanj,« pripoveduje sogovornica o dragocenem ometu nepravilnih oblik. Na stojalo pa je varno naslonjena freska s kmečke hiše, ki jo konservirajo. Ali nameravajo osvežiti barve? Ne, nam v smehu odgovarja Martina Lesar Kikelj: »Tega si včasih želijo lastniki, da bi bile barve kot nove. V stroki govorimo o restavratorstvu in konservatorstvu, vsaka stara umetnina mora biti najprej konservirana. Sodobna doktrina narekuje, da se pri tem tudi ustavimo, če je le mogoče, in vanjo ne posegamo veliko. Pazimo, da izberemo materiale, ki so združljivi s stensko poslikavo. Najboljši je kalcijev hidroksid, apno, ki se na zraku spremeni v kalcijev karbonat, to pa je osnova freske. Tako jo utrdimo in okrepimo, povežemo razrahljana veziva v njej. Zdaj imamo na voljo tudi nanotehnologijo, tako da jih utrjujemo z nanodelci.« Med največjimi sovražniki freske je poleg zamakanja deževnice zvrha kapilarna vlaga, ki se širi po zidovih navzgor, saj s seboj nosi uničujočo sol, ta pa se izloča tudi iz ometa pod poslikavo, če je bila kakovost materialov slaba: »Pesek za freske mora biti čist, brez primesi. Kakovostno mora biti tudi apno, najbolje, da je starano vsaj šest let.« Vse to so iz izkušenj vedeli že mojstri iz oddaljenih stoletij.

Ne stojte pod kupolo



Vroče poletje in zima nista dober čas ne za izdelavo ne za obnovo fresk, ogledujemo pa si jih lahko vse leto, saj je skoraj v vsakem kraju poslikana cerkev ali pa si za izlet izberemo grad. Tam bomo morda našli pri gospodi zelo priljubljene freske v tehniki oljne tempere v okvirih iz štukaturnega okrasja, da so videti kot slike na platnu. Dobro je, da se iz literature vsaj malo podučimo, kaj bomo videli na poslikavah, in bomo razumeli njihova sporočila: »O vsebini stenskih umetnin so odločali naročniki, mojstri freskanti so jih morali spoštovati, včasih pa so si privoščili, da so vanje vnesli kakšne znane obraze. Vemo, da je imel Sternen modele, recimo za devico Marijo, model zanjo poznamo po imenu. V novejšem času, v prejšnjem stoletju, je Tone Kralj zmaju v Soči naslikal Mussolinijev obraz, pretepenemu beraču na Šentviški gori pa Hitlerjevega.« V cerkvah najdemo različne uprizoritve iz Svetega pisma, na gradovih antične junake. Hrastovlje so zelo znane po freski Mrtvaški ples, ki jo je konec 15. stoletja naslikal mojster Janez iz Kastva: »Težko je izbrati le nekaj najbolj dragocenih fresk na ozemlju Slovenije. Stari mojstri freskanti so imeli svoje delavnice, poleg Janeza iz Kastva recimo Janez Ljubljanski in Janez Akvila ter Mojster Bolfgang. Akvilova delavnica je delala v predvsem na območju Prekmurja, v Martjancih in Turnišču. Po delavnici lahko sklepaš, kako kakovostna je freska – če je to Janez iz Kastva, že veš, da gre praviloma za zelo dobre poslikave.«



Dobro pa je vedeti tudi, da ni vsak pogled na fresko enako lep, opomni Martina Lesar Kikelj: »Modele so freskanti uporabljali posebno takrat, ko so slikali na oboke in iluzionistične kupole, ker so morali uporabiti tehniko skrajšave in ustvariti vtis, da je telo upognjeno. Kupole in oboke so namreč vedno poslikali tako, da je bila z določenega mesta, recimo od vhoda, vidna prava perspektiva, če pa stopiš pod kupolo ali dlje proti glavnemu oltarju, je risba popačena. Nekateri mojstri so to znali, vsi pa ne.«

Freska na krožniku

»Delam samo freske na svežem ometu,« pravi slikarka in ilustratorka Maja Šubic. V tehniko prave freske jo je uvedel oče, slikar in grafik Ive Šubic. Že od njega se je naučila, da je kakovostno in obstojno poslikavo mogoče narediti le iz dobrih, preverjenih materialov: »Pesek za omet mora biti popolnoma čist in apno najboljše kakovosti, staro vsaj pet let, še bolje pa štirideset ali več.« Omete ji izdeluje mojster zidar Milan Špiček, ki mu lahko zaupa. Z njo je pred leti tudi odšel na pot v Anglijo, ko je ob 200. obletnici rojstva Charlesa Darwina poslikala avlo v deški šoli Shrewsbury, ki jo je obiskoval tudi slavni naravoslovec. Tudi sodobni freskanti delajo po dnevnicah, drugače pri tehniki slikanja na svež omet ni mogoče: »Moja najdaljša dnevnica je trajala 22 ur. Omejuje nas tudi vreme. V hudem mrazu ne morem delati, v hudi vročini spet ne. Ugodni meseci so spomladi in jeseni, a takrat so dnevi vse krajši.« Maja Šubic dela stenske poslikave na stavbah, nazadnje, septembra, je poslikala kapelico sredi Poljan nad Škofjo Loko. Kot nosilec za freske zuporablja tudi kamen lehnjak in keramične krožnike. Lani je ob svetovnem kongresu društev ljubiteljev vrtnic na krožnike naslikala šipke.

Maja Šubic se je tehnike pravih fresk učila pri očetu Ivetu Šubicu. Uporabila jo je tudi na krožnikih. Foto osebni arhiv