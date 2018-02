Vlada je odložila boljši zakon za invalide

»Res je lep dan, za nas pa še posebej. Zakon o socialnem vključevanju invalidov je danes končno na vladi,« v pozdrav odgovori dr. Katja Vadnal, predsednica Zveze Sožitje za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju. Sestaneva se v zasneženem parku za vladno palačo. Le nekaj minut pozneje ji kolegi s sedeža ustanove sporočijo, da vlada zakona ni obravnavala, ampak ga je odložila. Sogovornico novica preseneti: »Torej za zdaj ostajamo pri zakonu iz leta 1983. Po vseh tranzicijah, ki jih je Slovenija izvedla v tem času!«



Kaj boste naredili zdaj? Predlog zakona o socialnem vključevanju invalidov so napisali na ministrstvu za delo.



Ne morem reči, da sem razočarana, ker je vlada zakon tokrat umaknila z dnevnega reda. Doživeli smo že veliko podobnih presenečenj. Zdaj bomo seveda delovali, kakor znamo. Ponavadi vlado z dopisi opozorimo, kadar smo zaradi kakšnih vprašanj res zaskrbljeni. Tako je bilo recimo leta 2011, ko je nadomestilo za invalidnost nameravala spremeniti v socialno podporo. To nam je uspelo preprečiti. Tudi v zvezi z zakonom o socialnem vključevanju bomo vlado opozorili, kako pomemben je za nas, potem gremo morda v parlament, zbiramo podpise ... Naših otrok z motnjami v duševnem in telesnem razvoju ne moremo in ne želimo izpostavljati na ulici, tako da bi z njimi recimo prišli pred parlament. Če že, bi se tja postavili mi, ki jih zastopamo v zvezi, ter njihovi starši ali skrbniki.



Katere skupine invalidov najbolj potrebujejo novi zakon?



Če novega zakona o socialnem vključevanju invalidov ne bo, bodo najbolj prikrajšani mladi s poškodbo glave, večinoma po prometnih nesrečah, saj nimajo nobenih pravic po drugih zakonih. Včasih so bili v enakem položaju mladi z motnjami v duševnem zdravju. Brez novega zakona bodo prikrajšani tudi mladi invalidi z najhujšimi gibalnimi ovirami. Predlog zakona o socialni vključenosti namreč uvaja možnost prehoda iz statusa prejemnika nadomestila za invalidnost na trg dela in nazaj. Takšne fleksibilnosti do zdaj nismo poznali. Pri tem je pomembno, da mora biti invalidnost ugotovljena pred 18. letom oziroma do 26., če je oseba vključena v redno šolanje, pri zmerni do hzdi poškodbi glave pa pred vstopom v pokojninsko in invalidsko zavarovanje.



Ali predlog zakona zajema širši krog invalidov?



Ciljni skupini sedanjega zakona o družbenem varstvu sta dve: invalidi z zmernimi, težjimi in težkimi motnjami v duševnem razvoju ter najtežje gibalno ovirani invalidi. Predlog zakona o socialnem vključevanju invalidov vključuje tri nove skupine: osebe z avtističnimi motnjami, ki imajo hudo obliko neprilagojenega vedenja, gluho-slepe in osebe z zmerno do hudo možgansko poškodbo ali okvaro.



Ministrstvo za delo namerava z novim predpisom nadomestiti zakon o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb iz leta 1983. Kaj bi z novim predpisom pridobili invalidi?



Novi zakon bi recimo izenačil znesek za pomoč in postrežbo, ki jim pripada, s primerljivo pomočjo iz zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Ta je zdaj občutno, skoraj dvakrat višja, kakor pripada osebam z motnjami v duševnem razvoju. Položaj mladoletnih otrok z motnjami v razvoju je urejen kar dobro, zanje velja posebna skrb, tako kot nasploh za otroke do 18. leta starosti. Težave se začnejo, ko dosežejo polnoletnost oziroma pri 26 letih končajo šolanje. Zato je posebej pomembno, da predlog zakona o socialni vključenosti invalidov ureja vprašanja odraslih invalidov. Z novim zakonom bi ohranili tisto, kar jim sistem omogoča zdaj – vodenje in varstvo ter organiziranje zaposlitev pod posebnimi pogoji v varstveno-delovnih centrih, možnost različnih oblik institucionalne oskrbe in podobno. Neuspeli zakon o dolgotrajni oskrbi, ki so ga pripravili na ministrstvu za zdravje, je to strukturo namreč podiral. Predlog novega zakona o socialnem vključevanju invalidov torej zavaruje, kar osebe z motnjami v duševnem in telesnem razvoju že imajo, in hkrati daje izhodišča za nove prakse. Predvideva številne nove storitve, kot so usposabljanje za samostojno življenje, vseživljenjsko učenje, bivanje s podporo in ohranjanje socialne vključenosti ostarelih invalidov.



Če ne bo novega zakona, bo torej obveljala ureditev iz leta 1983?



V povezavi z veljavnih zakonom o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb iz leta 1983 moram poudariti, da je invalidom zagotovil trajno nadomestilo za invalidnost ter dodatek za pomoč in postrežbo, čeprav v najnižjih mogočih zneskih. Tako se je prvič rešil ekonomski položaj teh ljudi. Zagotovljene so jim bile tudi storitve, ki so zanje življenjskega pomena. Pozneje so dobili so še bivalne in stanovanjske skupnosti. Ustavno sodišče je leta 2007 presodilo, da mora država iz socialnih transferjev zagotoviti sredstva za samostojno življenje ljudi z najtežnjimi motnjami v telesnem in duševnem razvoju in tako starše razbremeniti skrbi za odrasle invalide. Po odločbi ustavnega sodišča bi morali zakon iz leta 1983 v enem letu uskladiti z ustavo. Predlog zakona o socialni vključenosti prinaša rešitev za primerno nadomestilo, zato smo zaskrbljeni, ker je vlada odložila obravnavo.



Priprave na nov temeljni zakon trajajo že več let. Ali se niso začele že vsaj leta 2015?



Takrat je bila imenovana delovna skupina. V Zvezi Sožitje in drugih organizacijah, ki zastopajo to skupino državljanov, smo si želeli, da bi bil sistem varstva oseb z motnjami v duševnem in telesnem razvoju celovito urejen na enem mestu, v enem zakonu, ki bo opisal sistem, naštel prejemke, ki jim pripadajo, in njihovo naravo. Od zakona iz leta 1983 je ostalo le ogrodje, ker je zakonodajalec vsebine postopno prenašal na druge prepise. Želeli smo tudi zakonsko osnovo za nove, sodobne programe. Od takrat se je v slovenski družbi marsikaj spremenilo, o tem res ni treba izgubljati besed. V tem času so se drugi sistemi v družbi spreminjali, ureditev za invalide z duševnimi in telesnimi motnjami pa je obtičala v preteklosti. V družinah, ki jih je zakon zadeval, so se pojavljale nove stiske. Nas so na to opozarjali starši, mi pa državo. Starši iz naših društev so ugotavljali, da njihovim odraslim otrokom še vedno pripada bistveno nižji dodatek za pomoč in postrežbo kot starostnikom po Zpizu. Zakaj? Prejemki njihovih otrok so že daleč pod socialno pomočjo. Zakaj? Čakalne vrste za sprejem v varstveno-delovne centre so neskončne. Nekaj bo treba narediti.



Katere obveznosti je Slovenija leta 2008 prevzela s pristopom h konvenciji Organizacije združenih narodov o pravicah invalidov?



To je mednarodna pogodba, ki zavezuje podpisnice k določenemu ravnanju. Slovenska vlada bo o njenem uresničevanju kmalu poročala OZN v Ženevi, kjer ima sedež komite, ki spremlja njeno izvajanje. Država pripravi svoje poročilo, invalidske organizacije pa tako imenovano senčno poročilo. Na ravni Evropske unije senčno poročilo napiše Evropski invalidski forum. Problem, s katerim se bo Slovenija pri poročanju o izvajanju konvencije gotovo soočila, je inkluzivno izobraževanje, h kateremu jo konvencija zavezuje. Moram reči, da je komite za pravice invalidov na tem področju zelo strog, zahteva načelo ena šola za vse. Druga taka zadeva bo vsekakor deinstitucionalizacija, o kateri pri nas skoraj ni ne duha ne sluha.



Zveza Sožitje je med največjimi invalidskimi organizacijami v Sloveniji. Koliko ljudi povezujete?



Naša zveza je druga največja invalidska organizacija v Sloveniji, povezujemo 51 lokalnih društev, 52. društvo je Specialna olimpijada, ki je specializirano za šport. Večja od nas je le Zveza delovnih invalidov Slovenije, ki povezuje skoraj 70 društev. Naša zveza je po zakonu o invalidskih organizacijah reprezentativna ustanova za ljudi z motnjami v duševnem razvoju. Z zakonom smo torej dobili mandat, da se država z nami posvetuje o vprašanjih iz našega delokroga. Vprašajo nas za mnenje ... Mi pa smo se kot reprezentativna organizacija dolžni posvetovati tudi z drugimi nevladnimi organizacijami, ki delujejo na področju motenj v duševnem razvoju, in upoštevati interese različnih skupin.



Koliko članov imate?



V naša društva je vključenih najmanj 14.500 članov. To so invalidi z zmernimi, težjimi težkimi in kombiniranimi motnjami v duševnem razvoju ter njihovi starši. Smo predvsem starševska organizacija, ne ukvarjamo le s težavami otrok, ampak z družinami. Ker je za mladoletne otroke invalide razmeroma dobro poskrbljeno, je med našimi člani malo družin z majhnimi otroki, prevladujejo torej starši z odraslimi invalidi. Skrb za otroka z motnjami v duševnem razvoju pomeni za starše obveznost vse dni v letu od jutra do večera. Zato je zelo pomembno, da je za njihove odrasle otroke dostopno primerno varstvo. Starši drugače preprosto niso konkurenčni na trgu dela. Zato smo v Zvezi Sožitje kot eksperimentalni program ustanovili dnevni center v prostorih zveze na Samovi ulici. V njem med 9. in 13. uro zagotavljamo varstvo in različne dejavnosti za odrasle z motnjami v duševnem razvoju. V Sloveniji je že leta 34 varstveno-delovnih centrov, v katerih pa ni dovolj prostora za vse, ki bi to storitev potrebovali. Nekaj dodatnih mest so postopno dobili javni varstveno-delovni centri, koncesionarji, med njimi tudi naše invalidsko podjetje Želva, pa žal nobenega. Starši so pod nenehnim pritiskom, kam bi dali odrasle otroke po 26. letu. Do te starosti imajo pravico biti vključeni v šolanje. Normativi za varstveno-delovne centre tudi ne omogočajo, da bi sprejemali ljudi, ki imajo izrazite vedenjske težave. Predvsem tej skupini poskušamo pomagati na Samovi ulici, kjer so zmogljivosti prav tako omejene. Center sofinancirata ministrstvo za delo in seveda Zveza Sožitje.



Kaj je vas pripeljalo v Zvezo Sožitje?



Leta 1997 se je v naši družini rodil vnuk Lukec z downovim sindromom in drugimi težavami. Živel je dvanajst let. Osebno sem človek, ki mu je v veliko tolažbo, če lahko svoje bolečine in izkušnje deli z drugimi, ki so v podobnem položaju. Zaradi osebne izkušnje sem dobro vedela, kaj doživljajo naši starši in kaj potrebujejo družine. Ugotavljam, da naši člani ne zapustijo svojih društev in zveze. Večina tistih, ki izgubijo svojce, ostane v društvu. Tudi jaz sem ostala. Imamo program za žalujoče starše.



Koliko so stari invalidi, ki so vključeni v vaša društva?



Naši najstarejši člani, ki seveda nimajo več staršev, so stari že čez devetdeset let. Veliko je družin, v katerih so otroci z motnjo v duševnem razvoju stari 50 ali 60 let, starši pa 80, 90 let. Tudi mi se ukvarjamo s problemi staranja. Staršem svetujemo, naj za otroke, ki so povsem odvisni od njih, najdejo neko namestitev, dokler so sami še pri močeh, če je mogoče, do njihovega dvajsetega leta. Imeli smo zanimiv počitniški program v Laškem, kjer nam zelo pomagajo. Starše so namestili v eno sobo, odraslega otroka s spremljevalcem v drugo. Ko so starši videli, da otroci zmorejo brez njih, so odšli domov. Tako je bilo zamišljeno, a smo ta program opustili, ker se starši preprosto niso zmogli ločiti od otrok.



Koliko odraslih izpolnjuje merila za status invalida z motnjo v duševnem razvoju po veljavnem zakonu?



Od 7600 do 8000.



V katere ustanove je mogoče nastaniti odrasle z motnjami v duševnem razvoju, ko starši ne zmorejo več skrbeti zanje ali po njihovi smrti?



V posebne socialne zavode, CUDV-je, domove za ostarele, v bivalne in stanovanjske skupine, to je najpogosteje, v institucionalno varstvo, v bivalno skupnost ... Ampak te zmogljivosti so praviloma vse zasedene. Veliko je urgentnih sprejemov v nastanitve, kjer je pač prostor, ko starši umrejo in je treba takoj poskrbeti za odraslega otroka. Glavna usmeritev naših lokalnih društev so zdaj bivalne ali stanovanjske skupnosti. Njihova mreža se počasi širi. Starost stanovalcev ni omejena. To je možnost za samostojno življenje brez staršev. Stanovalci običajno krijejo stroške iz nadomestila za invalidnost in dodatka za postrežbo, nekaj žepnine jim mora ostati, če sredstev ni dovolj, doplača občina. Za starše, ki želijo še pravi čas poskrbeti za otroka z motnjo v duševnem razvoju, je veliko breme, da primernih nastanitev ni dovolj. V Ljubljani recimo deluje Varstveno-delovni center Tončke Kočevar, kjer imajo tudi nastanitve. Pri njih so tri nadstropja starostnikov z motnjami v duševnem razvoju, pogosto tudi v telesnem. Ta problem je res velik. Leta 2013 smo ob 50. obletnici Zveze Sožitje pripravili evropsko konferenco o problemih staranja oseb z motnjami v duševnem razvoju in njihovih družin. Izkazalo se je, da je to področje zanemarjeno še veliko bolj kot vprašanja, s katerimi se družine soočajo, ko otroci dosežejo starost 18 let oziroma 26 let, do katere imajo pravico biti vključeni v šolanje. Pri nas se je v preteklosti delalo predvsem s šolajočimi se otroki ali mlajšimi odraslimi. Tako je še zdaj. Posebej težko je najti primerne storitve za odrasle ljudi z zahtevnejšimi ali kombiniranimi motnjami, ki jih v varstveno-delovne centre ne morejo sprejeti, ker nimajo dovolj kadra.



Ali se vaši člani v društvih veliko družijo?



Da, veliko. Radi se družijo med seboj, ker vedo, da drugi iz društva razumejo, kaj pomeni nenehno skrbeti za odraslega otroka z motnjo v duševnem razvoju, ki je pogosto povezana še s telesno invalidnostjo. Pogovor zelo pomaga. Veš, da te bodo razumeli, tudi če potožiš, da si vsega naveličan. Dokler so otroci majhni, morda še ni tako hudo kot takrat, ko začnejo vrstniki odraščati. Družine otrok z motnjo v duševnem razvoju se soočijo z osamljenostjo. Osamljeni so otroci in starši. Naša društva so zelo različna, saj izvirajo iz lokalnih okolij. Zaželeno je, da jih vodi eden od staršev oziroma družinski član. Pogosto so to sorojenci, dedki, babice. Imamo izjemna društva, racionalna, znajdejo se v vsaki situaciji. Naš glavni finančni vir so sredstva, ki jih pridobimo pri Fundaciji za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij FIHO. Razdelimo jih po društvih. Na ravni zveze financiramo nacionalne programe. Zelo pomemben je recimo program za vseživljenjsko učenje, prek katerega spodbujamo samostojnost. Moram pa povedati, da je naše največje bogastvo prostovoljstvo.