Na sceno tok tok nov zbor je potrkal

Geologi, hidrologi, fiziki in, ja, tudi vremenarji in še kdo so upihnili eno leto, kar zborujejo, in pripravljeni so nastopiti zunaj meja svoje službe.

Državna uprava je, slutimo, gromozanski sistem. Zato bi bilo lahko nenavadno slišati, da v njem živi samo en pevski zbor. Po drugi pa je že to, glede na naravo uprave, veliko. Zbor po imenu Arsopoje je unikat. Razčistimo, Agencija Republike Slovenije za okolje ni sinonim za vremenarje, arsovcem se to zdi celo malo zamalo. »Arsovci nismo samo meteorologi, ampak tudi hidrologi, seizmologi, fiziki, pravniki, geologi, geografi, ekonomisti,« razblinjava oblake z 48-letno hidrologinjo Florjano Ulaga, Ljubljančanko, ki živi v Planini pri Postojni. Zatorej, če bi šli na nastop Arsopoje, ne pričakujte solo vložkov junakov, ki vas ob večerih jezijo ali veselijo, odvisno od vremena, s teve zaslonov.

Vse skupaj se je začelo na hodnikih, pojasni Ulagova, ki pravi, da ima za seboj dve leti klavirskega uka, vodila je vokalno skupino Unica, »pojem pa od svojega šestega leta«. V različnih sestavih je nastopala, tudi v Gaudeamusu, predhodniku Perpetuum Jazzile. V četrtek, na vaji, so s petjem popraznovali natanko eno leto delovanja. Pojejo po službi, v službenih prostorih, »to je sprostitev, zadovoljstvo«, s katerim laže prenašajo poklicna neurja.

Od hiše do hiše



Ko se je priselila v Planino, tisto, ki jo prenekaterikrat zalije, »v vasi ni bilo nobenega zbora, grem od hiše do hiše, ustanovim velik zbor«, ki usahne v manjšega. »Tedaj dobim izkušnje vodenja zbora,« zato z Arspoje lahko dela sproščeno, je vodja, korepetitorka in dirigentka. Pomaga ji in jo včasih nadomešča Jurij Pahor, godalec.



Čisto z ničle v Arsopoje ni nihče začel, nekateri so denimo peli v osnovni, srednji šoli in le obudili svoj glas. Leto so potrebovali, da si upajo ... pomolčimo še malo.



V sestavu jih je 25, dve tretjini žensk, tretjina, vemo. Vadijo enkrat na teden, kdor pride le z željo po petju, pove UIagova, »spozna, da je učenje lahko prezahtevno, spet drugim se vse skupaj morda zdi premalo,« pravi šefinja edinega pevskega zbora v državni upravi, pa doda, »nismo uradniki, ampak strokovnjaki«.



Doslej so imeli pet nastopov, vse znotraj Arsa, pač tudi za zunanje goste, obiskovalce. To leto, ki so ga potrebovali, pa jim je prineslo samozavest, znanje, da »gremo marca na revijo Primorska poje«. Festival, ki se razlega 49 let, z nastopi 270 do 300 sestavov, traja dva meseca, ob vikendih, po različnih krajih. Florjana Ulaga: »Slovenija ima poleg Litve največ pevskih sestavov na prebivalca na svetu.« In traktorjev, doda.



Eno leto že prepevajo. Foto: Grega Kališnik/ Nedelo

Arsopoje so porodili, »ker radi pojemo, to je sproščujoče, saj petje je dihanje, koncentracija«, s pevskimi nastopi ne nazadnje vadijo za javno nastopanje, pred kamerami, s čimer se pogosto srečujejo. Med seboj si niso pretirano intimni, a »vemo, da se lahko drug na drugega zanesemo«. Skupina naključnih ljudi postane enotna ekipa.

Maš pa ne

Če z enačenjem arsovcev z vremenarji mimo streljamo, ob ugibanju repertoarja z dežja zdrsnem pod kap. Nak, nikakor ne prepevajo Sijaj, sijaj sončece, Na okno tok tok, pa Naj pada zdaj dež nama v slovo ali Good day sunshine. Iz njihovih grl se razlegajo ljudske in umetne slovenske in tuje pesmi, hrvaške, italijanske, ameriške. Lotevajo se priredb zimzelenih, pa rokovskih, »ne pa klasike, maš«. Strnjeno, imajo klasičen zborovski repertoar. Ne nazadnje, »program si zbor ustvari na podlagi materiala, ki ga ima, pevskega znanja. Nikogar ne moreš v nič prisiliti.« Pevsko. Ugotoviti moraš, kaj kdo zmore.

Kaj sliši uho, da prepozna kakovost? »Harmonijo, ubranost, dinamiko,« tudi podoba zbora je pomembna. »Imamo obleke, nimamo uniform,« barva je zakodirana, črno-modra ali črno-rdeča kombinacija, slog je individualiziran. Povprečna starost članic in članov je približno 44 let. Ekstrema sta si vsaksebi štiri desetletja.



Zborovsko petje se marsikomu zdi arhaično, »a zdaj je spet v porastu«, v njem se spet začnejo videvati mladi. Nekateri arsovci pojejo tudi v drugih zasedbah.



Najraje imajo ono ljudsko Mati, mam'ca, pošljite me po vodo ... Ampak voda ni vino, v času, ko sem jih poslušal, sem se skoraj naučil besedilo meni bolj pisane na kožo Pijmo ga, pijmo, avtor je Miroslav Vilhar, »letos je 200-letnica njegovega rojstva, iz Planine je, začetnik čitalništva na Notranjskem, narodni buditelj«. Njegovo je tudi besedilo znane Lipa zelenela je. In spet razlaga, »zadnja kitica kaže, da to ni pogrebna pesem«, za kakršno jo večina ima, »ampak pesem novega življenja, začetka, zmage«. Na festivalu Primorska poje se bodo arsovci predstavili s samimi Vilharjevimi pesmimi.



Sonce zgodaj gori gre ... je tudi ena na pamet rečeno arsovska, nepesniško sonce pa je zašlo in z arsovci smo se poslovili.