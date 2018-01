Nagradno razvajanje na valentinovo

Koliko vas je letos že pomislilo, da se bliža valentinovo? Med sveže zaljubljenimi je gotovo nekaj takšnih, ki se na praznik že skrbno pripravljajo, vsem drugim pa se zdi 14. februar še zelo oddaljen ali ga morda najraje kar preskočijo.



Ne glede na to, v katero skupino se uvrščate, med privržence praznika zaljub­ljenih ali ne, 14. februar bo na lepem tu in prav nobenega razloga ni, da si ne bi privoščili malo razvajanja, ki vam ga ponuja Nedelo. In ne glede na to, ali je vaša ljubezen še čisto mlada ali pa ste svoje srce oddali že pred časom, ste vsi vabljeni k sodelovanju v naši akciji.



Tudi letos bralcem ponujamo presenečenje, za katero morate imeti le kanček sreče. Tisti, ki boste izpolnili spodnji kupon, se boste potegovali za privlačno nagrado, ki jo podarja butični hotel Sončna hiša iz Banovcev v Prlekiji. Če vam bo žreb naklonjen, boste lahko tik pred valentinovim (s sobote, 10. februarja, na nedeljo, 11. februarja 2018) s svojo izbranko ali izbrancem prespali v tem ekskluzivnem in hkrati domačnem hotelu ter si privoščili paket, ki so ga poimenovali Strast.

Ta vključuje prenočitev za dve osebi z neomejeno uporabo velnesa, s poznim energijskim zajtrkom, neomejeno uporabo masažnega bazena ob kozarcu penine, v sobi pa vas čaka čokoladna omama, steklenica penine in presenečenje. Že pred leti, ko sta potovala po svetu, sta si lastnika Sončne hiše želela, da bi lahko tudi sama vodila manjši butični hotel, v katerem bi se ljudje zaradi osebnega pristopa dobro počutili. Svoje načrte sta uresničila in zdaj njuno Sončno hišo sestavlja pet unikatnih, izvirnih sob, ki sta jih poimenovala Natura, Limetina trava, Spomini na morje, Štorklja in Manhattan, sprejmejo pa vsega skupaj največ 13 gostov.

Prav zaradi butičnosti se lahko gostitelji posvetijo vsakemu gostu posebej, poskrbijo pa tudi za zdravo in okusno kulinarično ponudbo. Gostje se lahko razvajajo v savnah in masažnih bazenih, na voljo so jim različne vrste masaž. Okolica je idilična in ponuja veliko možnosti za uživanje v neokrnjeni naravi. Vse skupaj je odlična priložnost za prijetno druženje v dvoje.



Nagradna igra traja od 20. januarja do 6. februar­ja 2018, poteka pa tako v tisku kot na spletu na povezavi promo.delo.si/valentinovo. Kdo je nagrajenec, bomo objavili v Nedelu, ki bo izšlo 10. februar­ja 2018.