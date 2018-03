Nedelova akcija: Pocrkljajmo tudi mamice!

Vstopili smo v marec, mesec pomladi, pa tudi mesec, ko namenimo dan pozornosti vsem mamam, ki se trudijo vzgojiti svoj naraščaj po najboljših močeh, hkrati pa so številne med njimi še pozorne in dobrovoljne partnerke, zanesljive uslužbenke in marljive gospodinje. Ob vsem delu (za druge) je pričakovano, da jim pogosto zmanjka časa samo zase, za svojo dušo. No, na Nedelu tega ne bomo spregledali, zato prav danes zaganjamo akcijo, posvečeno zgolj mamam!



Mame pogosto poslušajo, da so lahko res dobre mame le, če si kdaj vzamejo čas tudi zase, za sprostitev, saj se potem k svojim nadobudnežem vrnejo z napolnjenimi baterijami, višjim pragom tolerance, več idejami in ustvarjanosti, kako brez izgubljanja živcev nad vzgojne vozle. Da je eno uro ne bo nihče pogrešal, niti še tako majhen otrok, zato naj le gre na sprehod, telovadbo, na kavo s prijateljicami, v lepotni salon ... Nekatere to znajo, druge preplavlja slaba vest, tretje pa se raje sploh ne lotijo, ker se jim zdi, da so nenadomestljive oz. da jih bo vse delo počakalo in se še bolj nakopičilo.



A tokrat pozivamo prav vse, naj se malo sprostijo in poskusijo srečo v naši nagradni akciji, ki jo pripravljamo v sodelovanju s kranjskogorskim Hitom Alpinea. Gre za vikend paket razvajanja za dva, ki bi ga bilo res težko zavrniti, zlasti če pokukamo v paket »zanjo«, ki vsebuje dva polpenziona v hotelu Ramada Resort v Kranjski Gori, najboljšem smučarskem hotelu v Sloveniji, ritual sprostitve – vključuje piling in obloge telesa (traja eno uro), masažo in masko obraza (pol ure) ter 50 minut masaže s toplim oljem iglavcev in sivke –, pedikuro Vita (klasična pedikura z nego stopal – piling, obloga, masaža), manikuro, depilacijo, savnanje vse tri dni in kosili v Napoliju. In ker je v dvoje lepše, je v nagrado vključen še paket za spremljevalca, ki vsebuje vse – namestitev, savnanje in hrano –, razen prej naštetih storitev.



Sredi smučarskega raja



Kako do nagrade? Nič lažjega, le izpolnite e-prijavnico, potem pa stisnite pesti. Nagradna igra bo trajala vse do 27. marca, dan pozneje bomo izžrebali srečno dobitnico, njeno ime pa objavili 31. marca. Nagradni paket bo mogoče (ob predhodnem dogovoru) izkoristiti v aprilu. Za sneg ne moremo jamčiti, je pa hotel Ramada Resort tik ob smučišču, tako da urejene sobe s pogledom na čudovit alpski svet pričarajo udobne in slikovite počitnice, prav tako kopanje v zastekljenem vodnem parku sredi smučišča. Ob tem sta na voljo še druga velnes ponudba s savnami in masažami ter bogat animacijski program za vso družino.



Peš, s kolesom, ali kar tako



A četudi se bo zima do takrat že poslovila, je v Kranjski Gori mogoče početi tisoč in eno stvar, saj okolica ponuja številne priložnosti za prosti čas: lahko je to samo sprehod skozi majhno in simpatično mestno jedro (hotel je od središča mesta oddaljen vsega sto metrov), če ste privrženci kolesarjenja, je tam res dobro obiskana kolesarska pot, primerna za vso družino, seveda številne pohodniške poti, idilična okolica jezera Jasna, le nekaj kilometrov naprej pa si je mogoče ogledati Planico z velikanko in nordijskim centrom, se izgubljati po prostranstvih doline Tamar, se povzpeti do slapa Peričnik.