Samo še sedem, osem dni pa bo vse drugače, nič več po starem, kakor zdaj, le po novem. Praznične luči bodo osvetlile poti, po katerih bo po silvestrski noči mogoče spet najti prave stopinje, odvrgli bomo staro navlako in začeli znova. Novoletne zaobljube so postale modna smernica: samo še ta večerja, potem pa nič več maščob, sladkor pomečemo v smeti, treba bo opraviti s kajenjem, se spoprijateljiti z učenjem, jutro se bo začelo s tekom, dan končal s toplim mlekom.Opustili bomo škodljive razvade in slabe navade ter se navzeli dobrih, a ne pred prvim januarjem, potem pa zares. Po novih pravilih bomo živeli, a ne pred novim letom, če si jih bomo le želeli močneje kot letos, ko smo ostali v lanskih železnih srajcah, ker nam je nekako zmanjkalo časa, da bi se jih otresli. Dobro je, da za vsakim starim letom pride novo in tako dobimo priložnost ponoviti vajo, no, ne ravno v nedogled. Zad­nji teden starega leta pa mora ostati, kot je, drugače nam bo zmanjkalo časa, nakupovalna mrzlica se stopnjuje, slaba organizacija prostega časa se nam zdaj maščuje, daril nismo kupovali vse leto sproti, otroke smo spodbujali, naj napišejo, kaj si želijo dobiti pod smrečico, zdaj pa so police v trgovinah z igračami že napol prazne. Ali jim boste rekli, naj si darilo narišejo, ko se bodo navsezgodaj zjutraj zapodili v dnevno sobo?O, ja, to se dogaja staršem vsepovsod po svetu, o tem se lahko prepričate na spletu. Britanski mediji poročajo, da starši že več dni zaman iščejo igračo, za katero bi bili bržkone pripravljeni dati tudi vso plačo, da bi le ustregli svojemu naraščaju, ki je podoben zmaju, kadar ne dobi prav tistega, kar si je zamislil: s polic so izginile male plastične robotske opice, ki se ovijejo okoli prsta, ko jih ogreje toplota telesa. Najbrž ste tudi sami že kdaj pomislili, da vsaj otrokom daril ni dobro obljubljati vnaprej, če bika ne zgrabite za roge, dokler je še dosegljiv. No, zdaj pa se ustavimo, žal nam je, da smo iz praznikov naredili trgovino z darili, morda še lahko kaj popravimo. Lahko prikličemo spomine, ti so celo brezplačni, tako da zaradi njih gotovo ne bomo lačni – če pa bomo decembra zaprav­ljali čez vsako razumno mero, bomo januarja najbrž obžalovali in se spraševali, kje smo imeli pamet.Starši, ki razmišljajo o vzrokih in posledicah, se slej ali prej izprašajo, zakaj danes pravljični možakarji pod okrašeno jelko prinašajo velike vrednosti, če jim le proračun dopušča, češ da ni več mogoče izbirati skromnih daril, kakršna bi recimo v 60. letih prejšnjega stoletja osrečila vsakega otroka. Velika vrečka iz polivinila, do vrha polna sladkarij, jo je razveselila bolj od vsega na svetu, ne ve pa, kaj naj bi danes na praznično jutro dobila njena vnuka, da bi bila tako srečna, pripoveduje babica, ki še ni dovolj stara, da bi se lahko upokojila in pazila sinova otroka. Knjiga je bila nekaj najlepšega, kar je odvila iz rdečega ovojnega papirja, ki ga je shranila in pred kratkim našla v hiši svojih staršev. Preprosto igro s kocko Po Jugoslaviji hrani še danes. Belega Almirinega otroškega puloverja z drobnim rdeče-črnim vzorcem na robovih kar ne more zavreči, res, to mora reči, kar rasel je z njo, več let. V zavoju je bila poleg njega Kraševa bonboniera, ko je bila mlada, otrokom ni bilo treba toliko govoriti, naj ne jedo sladkarij, češ da so že preveč zaliti, razglabljajo prijateljice, ki so se pred novim letom dobile na hitri kavi, za kaj daljšega pa bo čas po novem letu, ko ne bo več takšne norišnice v službi in doma. Ne vem, ali bi letos sploh pekla potico, je rekla, saj vedno ostaja, no, bom videla, ali poznata recept za hladno, ki vzhaja na mrazu? Zakaj boš pekla, saj si rekla, da ostaja? Zato, da bo dišalo!Poskusite se spomniti, kaj vse ste dobili za darilo od Božička in dedka Mraza od nežnega otroštva naprej. Punčka, ki zapira oči, Tri gozdne zgodbice z ježkom, ki se uči, Brumček medo, ki zbeži, smučarski čevlji, smuči, kapa in rokavice, svetlo modre pletene nogavice, veliko pižam, nekaj od tega še imam ... Vsega ne vem več, zlahka pa si v spomin prikličem vonj po sveži smrečici in smoli, po svežih piškotih, pomarančah in sarmi, po snegu in otroški sreči, mrazu in ledeni sveči. Poskusite še sami, pomerite se z Marcelom Proustom, nesite nežno pecivo k ustom ...

