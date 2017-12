Nesbø me vedno znova spelje na led

Iskra med njo in Jojem Nesbøjem je preskočila že pri prvi knjigi. Čeprav ni privrženka kriminalnega žanra, Maja, no, Marija Lihtenvalner priznava, da še ni tako uživala kot prav med prevajanjem zgodb o detektivu Harryju Holeju. Zdaj se jih je nabralo že šest, simpatija traja, Nesbø pa ostaja »njen«; pred kratkim je prevedla njegov roman Sin, zdaj še priredbo Macbetha. Maja 2018 pa naj bi izšla nova knjiga o Harryju Holeju (HH).

V slovenščino je prevedenih enajst knjig o HH; prvo polovico je prevedel Darko Čuden, drugo Lihtenvalnerjeva, zaradi velikega zanimanja bralcev v zelo strnjenem nizu. Zaradi naglice in tudi boljšega končnega izdelka je zadnjih nekaj knjig predelovala s pomočjo Primoža Ponikvarja. S simpatično in duhovito Ljubljančanko, mamo 14-letnih dvojčkov, smo se pogovarjali o njenem dolgoletnem papirnatem »ljubezenskem razmerju« z Nesbøjem oziroma njegovimi deli.

»Vsak resen prevajalec pred prevajanjem prebere knjigo. Tako so mi povedali. No, jaz sem v tem pogledu bolj neresne sorte in se ponavadi lotim prevajanja in prvega branja hkrati. Očitno se bojim, da bi mi bilo preveč dolgčas, če bi med prevajanjem že vedela, kaj se zgodi na naslednji strani,« pravo Lihtenvalnerjeva.

»Glede na to, da se svet vrti vedno hitreje in da vsi kar naprej lovimo svoj rep, pa je tudi prevajanje pogosto hitrostna preizkušnja. Mudi se vsem: bralcem, ki bi radi čim prej imeli v rokah novo knjigo, tržnikom, ki bi jo radi začeli čim prej prodajati, uredniku, ki bi prevod rad čim prej poslal lektorju, da gre potem k oblikovalcu v prelom, pa v korekture … Skratka, veriga od prevajalca do bralca je dolga in vsi hočejo, da bi bila stvar opravljena že včeraj …« pravi.

»Prevajati Nesbøja je sicer skoraj tako, kot bi imela hobi. Ko se usedem za računalnik, se grem pravzaprav družit s Harryjem Holejem: ta neprilagojeni, obsesivno-kompulzivni alkoholik in deloholik se mi je prav usedel v srce in bi ga močno pogrešala, če bi se Nesbø odločil, da ga dokončno pošlje rakom žvižgat. Sem pa grozno uživala tudi v prevajanju zadnje Nesbøjeve knjige, ki je izšla pri nas, to je Sin, ki pa ni iz serije o Harryju Holeju. Ugotovila sem, da gre Nesbøju zelo dobro, pravzaprav odlično, tudi brez Holeja. Priporočam.«