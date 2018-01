Ni čudno, da ne poznate bogatega Rajka

Na slovenskem spletu se redno pojavljajo oglasi za izdelke, ki potrošnikom obljubljajo že kar čudežne učinke – sveča, ki odganja uroke in privablja denar, kreme in mazila, ki odženejo vsako bolečino, pripravki za hujšanje, ki topijo maščobe in kilograme, prehranski dodatki, ki delujejo kot najboljše zdravilo ... »Pri takšnih oglasih najpogosteje sploh ni mogoče ugotoviti, kdo je prodajalec v ozadju,« pravi Jasmina Mešić iz nacionalnega centra SI-CERT, kjer se ukvarjajo z varnostjo elektronskih omrežij.

V oglas, ki stavi na čudežno svečo, in podobne goljufive oglase so vključene tudi izjave kupcev, skupaj s fotografijo, imenom in večkrat tudi s priimkom: Krištof s Škofljice, Kristjan iz Celja, Veronika iz Črnomlja, Barbara, Rajko ... Vsi ti zadovoljni uporabniki so izmišljeni, pravi Gorazd Božič: »Na spletnem mestu najdemo kodo, ki vsebuje imena in drobce izjav, ki jih potem pomeša med seboj. Vse je izmišljeno.«

Kaj lahko naredite sami? Ne pustite se ujeti na limanice.