Nove okužbe izvirajo od tistih, ki se skrivajo

Razkritje znane osebe s hivom v javnosti je zagotovo pozitivna preventiva, saj so ljudje takoj bolj pozorni, pravi dr. Janez Tomažič s Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja UKC Ljubljana. Pri nas tega ni storila še nobena znana osebnost iz javnega življenja, ne zgolj zaradi majhnosti, ampak predvsem zaradi miselnosti – vsak se boji socialne smrti. Dejstvo, da se kljub poznavanju bolezni in zaščiti ljudje še vedno okužijo, zdravnik poimenuje hiv paradoks.



Slovenija spada po pogostosti okužb in številu obolelih med države z nizko stopnjo pojavnosti hiva in aidsa. Kljub temu je presenetljivo, da je virus, ob vsem poznavanju tveganih ravnanj, ki privedejo do okužbe, še vedno tako razširjen. Od leta 1986 do prve polovice preteklega leta so pri nas obravnavali skupno več kot 800 oseb, ki živijo s hivom, pred dvema letoma je Slovenija z več kot 60 novimi primeri dosegla vrh dosedanje epidemije.



Vseh oseb s hivom in aidsom, ki jih spremljajo in zdravijo, je zdaj v Sloveniji 600, večina se jih je okužila v naši državi. Povprečna starost ljudi, ki se zdravijo na infekcijski kliniki, je 43 let, največ jih je starih od 30 do 40, nekateri tudi več kot 80 let. Vse več je starejših od 50 let, saj se preživetje z zdravljenjem podaljšuje. »Gre za t. i. hiv paradoks: več ko vemo o sami okužbi, zdravljenju, načinih prenosa, ki so ves čas enaki, bolj ko obvladamo bolezen, težje se proti njej borimo,« opozarja Tomažič.