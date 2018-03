Nove prevare so v bistvu enake kot stare

V Cambridgeu je že skoraj pet let. Dela kot raziskovalec v skupini za računalniško varnost v računalniškem laboratoriju univerze in kot namestnik direktorja skupine za hitro odzivanje (CamCERT), ki je podobna slovenskemu centru SI-CERT. V obeh službah se ukvarja s psihologijo spletnih prevar in psihologijo računalniške varnosti. V pogovoru z njim smo poskušali razbiti nekatere najbolj pogoste mite o tem, kako varno oziroma nevarno je spletno okolje, v katerem preživljamo že skoraj več časa kot v resničnosti.

Po končanem doktoratu na univerzi v Exetru v Veliki Britaniji sem se z družino vrnil v Slovenijo. S partnerko sva si tu iskala službo, ona z magisterijem iz dramatike, jaz z doktoratom iz ekonomske psihologije z ene bolj prestižnih univerz na svetu. Po skoraj letu neuspešnih poskusov sem pisal profesorju s Cambridgea, ali bi se mu lahko priključil pri kakšnem projektu. Profesor se je ravno v tistem času prijavljal na razpis projekta na temo omejevanja zavajanja. Prosil me je, ali lahko napišem oris svojega dela projekta, in me na podlagi raziskovalnega predloga vključil v prijavo. Čez slabih devet mesecev so nam odobrili financiranje projekta, mene pa so povabili v Cambridge že malo prej, ker so se našla sredstva. Ponudil jih je Google.Zanima me, kateri psihološki mehanizmi povzročajo večjo dovzetnost za prevare, kakšne so njihove čustvene in finančne posledice, kako razviti mehanizme, ki zmanjšujejo dovzetnost za prevare in podobno. Pri računalniški varnosti me zanimajo tri področja: opredelitev in psihološki profili hekerjev; psihološki mehanizmi, ki jih uporabljajo tisti, ki brez pooblastila vdirajo v računalniške sisteme, ter razvijanje in praktična uporaba varnostnih politik, ki naj bodo bolj dostopne sleherniku.