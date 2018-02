O olajšavi za otroke je še mogoče razmisliti

Približno 400 tisoč zavezancev za dohodnino pri letni odmeri dajatve uveljavi olajšavo za vzdrževane družinske člane, največ, okoli 83 odstotkov, za otroke. Skoraj 239 tisoč zavezancev finančni upravi do 5. februarja sporoči, da želi olajšavo v informativnem izračunu uporabiti drugače kot med dohodninskim letom 2017. »Zavezanci naj preverijo, kako jo je mogoče najbolje izkoristiti,« svetuje predsednik društva Družinska pobuda Tomaž Merše.



Olajšavo za vzdrževanega družinskega člana je mogoče uporabiti sproti po mesecih, torej po dvanajstinah med letom. To velja pri dohodkih, ki jih izplačujejo tako imenovani glavni izplačevalci, pri katerih zavezanec zasluži pretežni delež dohodkov – to so najpogosteje delodajalci. Zavezanci, ki olajšave med letom ne želijo, morajo o tem sami obvestiti izplačevalca dohodka. Slovenci olajšavo razumejo kot nekakšno obliko varčevanja, zato jo velik delež zavezancev raje prihrani za letni obračun dohodnine, ko jim finančna uprava vrne presežek davka, ki so ga plačali, ker je med letom niso uporabili. To kaže tudi iz leta v leto večje število vlog, s katerimi finančno upravo obveščajo, kako jo nameravajo izkoristiti: v sedmih letih se je njihovo število povečalo s 198.890 na 238.681.