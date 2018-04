Obujamo pozabljene igre in vabimo na ulice

Začenjamo drugi teden Nedelove akcije, ki podpira projekt društva Naturo, Slovenija se igra. Ponovimo: želja je, da se 12. maja čim več ljudi po čim več slovenskih krajih za trenutek ustavi, podruži s svojimi sosedi, otrokom pa ulice in trate postanejo poligon za igro. Vabimo vas, da se pridružite pobudi in Nedelovi akciji, ki prinaša res vznemirljivo nagrado.



Kaj pričakujemo od sodelujočih? Da malo prevetrijo spomine na otroštvo in pomislijo, kako so se igrali na ulicah, dvoriščih, parkih … s svojimi vrstniki. In to vržejo na papir, na kratko opišejo pravila in rdečo nit igre. To lahko storijo tudi na spletni strani http://promo.delo.si/igre. Seveda bomo prav tako veseli predlogov novejših, morebiti še ne tako poznanih iger, ki se jih igrajo otroci kje drugod po svetu. Spet – na kratko napišite, kako se jih je treba lotiti.

Hop, hop, hop, za spretno meci kamen! Foto Shutterstock

Pobrskajte za fotografijami



Druga možnost za sodelovanje je fotografska: pobrskajte po svojem fotoarhivu in nam pokažite ter opišite s stavkom ali dvema, kako ste se igrali sami kot otroci. Še tretja različica, primerna predvsem za družine z majhnimi otroki, pa so fotoutrinki otroške igre nekje na prostem, v naravi, z vetrom v laseh. Ali pa izleta čez drn in strn, ki ste ga pripravili s svojimi nadobudneži, stikanja za takšnimi ali drugačnimi zaklad(k)i …



Za nagrado na Kolpo



Vse našteto lahko pošljete tudi po navadni pošti, in sicer na Nedelo, Dunajska 5, 1509 Ljubljana, s pripisom Slovenija se igra. Med vsemi sodelujočimi bomo izžrebali nekoga, ki ga čakajo trije nepozabni dnevi ob Kolpi – dve noči v leseni glamping hiški v Kanu kampu Radenci, skupaj s čolnarjenjem po Kolpi. Nagrado podarja Tine & Co. d. o. o., podjetje za šport, turizem in rekreacijo, ponudnik številnih dogodivščin ob reki Kolpi.

Se še spomnite tega? Foto Shutterstock

Nagradni sklad so pripravili tudi naturovci, ki vabijo, da se čim več ljudi prijavi za ambasadorje vseslovenskega igralnega dneva, torej posameznike, ki bodo zbobnali na kup še druge in jih povabili, da 12. maja skupaj izpeljejo nepozabni dan med druženjem ob žaru ali kavici, otroci pa ob uličnem nogometu, gumitvistu, badmintonu, metanju frizbija ali balinčkov, frnikol, skakanju s kolebnico ali ob vrvi, črnem možu, med dvema ognjema, zemlji krast ...



Bi bili ambasador?



Če razmišljate, da bi bili prav vi eden od pobudnikov, za več informacij pobrskajte na spletni strani www.slovenijaseigra.si. Tam lahko poiščete še brezplačno e-knjigo, vodnik za zbliževanje z vašim otrokom, ki ga je napisal predsed­nik Natura Gregor Rožanc, in tako sodelujete v nagradni igri: vikend fotrov in mulcev, vikend najem starodobnega avtodoma, kakovostne igrače iz trgovine z otroško opremo Kakadu.si, nagrade pa bodo sproti še dodajali.