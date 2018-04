Od peta do vratu na minus 170

Božo Himelrajh se je pri 40. letih začel ukvarjati z atletiko in se zavihtel med najhitrejše veteranske šprinterje na svetu. Ker so njegove intenzivne treninge spremljale bolečine, je začel iskati rešitev in odkril krioterapijo. In postal inovator, izdeluje komore, kjer vaše telo ohlajajo z zrakom pri minus 170 stopinjah. Celzija. Po treh minutah se počutite kot v Himmel Reichu, nebeškem kraljestvu.