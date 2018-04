Otroci bi skrbeli za svoje ostarele mame in očete, a ne morejo

Življenje se obrne na glavo v trenutku, še posebno starejšim ljudem. V Sloveniji živi 394.500 starejših od 65 let. Najpogostejši razlog, zaradi katerega se znajdejo v bolnišnici, je poškodba. Vsako leto se poškoduje nekaj več kot 55 tisoč starejših. Največkrat si zlomijo kolk, stegnenico ali hrbtenico. Med pogostejšimi obolenji so še možganska kap, srčni infarkt ali srčno popuščanje, rak, vse več jih ima tudi psihiatrične težave, predvsem demenco. Še posebno ogrožena je skupina med 80. in 84. letom.

Slovenske bolnišnice sprejmejo na leto več kot 20 tisoč ljudi, starejših od 80 let. Hospitalizacija pomeni za starejšega človeka velikokrat prelomno točko: zaradi poškodbe in bolezni ne more več opravljati vseh osnovnih življenjskih funkcij. Ne more se sam hraniti, obleči ali gibati. Svojci se čez noč znajdejo v neizmerni stiski. Kam s svojo mamo ali očetom?

Naša bralka je najela štiri negovalce za svojo mamo, kar jo je lani prišlo 60 tisoč evrov. Kako naprej?