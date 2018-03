Po porodu bi rada nazaj v svoje telo

Pozdravljeni, na vas se obračam s težavo, ki mi že nekaj časa uničuje samozavest, dobro počutje in dobro voljo. Sem mamica, ki je pred nekaj meseci rodila zdravega fantka in neskončno uživam v skrbi zanj in radostih, ki jih prinese dan v družbi z njim. Že kar nekaj časa pa nisem zadovoljna s svojim telesom. Kilogrami kar vztrajajo, velikokrat se slabo počutim v svoji koži. Rada bi naredila kakšen korak naprej, da to spremenim. Želela bi si kakšen spodbuden nasvet, kako začeti, kaj početi, kakšno vadbo oz. dejavnost izbrati, da ne bo preveč intenzivna. Mi lahko priskočite na pomoč? Petra



Veliko mladih mamic je pod velikim pritiskom zaradi odvečnih kilogramov, ki so se jim nabrali med nosečnostjo. Zato poskušajo posnemati zvezdnice, ki se že nekaj tednov po porodu fotografom nastavljajo v oblačilih, kakršna so nosile, preden so zanosile. To početje je popolnoma nerealistično in lahko tudi nevarno. Izguba poporodne telesne teže lahko traja šest mesecev ali celo leto. Nenaravno je, če se to zgodi v nekaj tednih. Hitre shujševalne kure in pretirano intenzivna telesna vadba škodijo mamici in dojenčku.



Priporočam, da izbrane vaje začnete izvajati postopoma. Glede rekreacije svetujem takole: na začetku uvedite tridesetminutne sprehode trikrat na teden in vaje za mišice medeničnega dna, ki se lahko izvajajo vsak dan, počasi pa dodajte zmerno aerobno vadbo oz. pilates. Zaradi hormona relaksina, ki se lahko izloča še devet mesecev po porodu, morate biti pazljivi, da vadba ne postane dodatno breme telesu, ampak možnost, da ga počasi in zdravo preoblikujete nazaj v stanje pred porodom. V tem obdob­ju bi vam odsvetovala intenzivno aerobno vadbo, čeprav je za izgubo dodatne telesne teže tudi ta sestavina treninga zelo pomembna.



Najbolje je, da pod strokovnim nadzorom začnete vadbo, prilagojeno obdobju po porodu. Pilates po porodu je ena izmed vadb, pri katerih namenjamo veliko pozornosti predvsem aktivaciji globoke trebušne mišice transverzus in drugih stabilizatorjev trupa; gre za mišice, ki so med nosečnostjo izgubile tonus, s čimer se poslabša stabilizacija medenice in hrbtenice. To lahko privede do resnih težav in bolečin v križu, še posebno ker kot mlada mamica pogosto dvigujete večje breme (voziček, košarico za otroka in seveda samega dojenčka). Če začnete vaditi postopoma, je odveč tudi bojazen, da bi zaradi tega izgubili mleko. Poleg omenjenih mišic z redno vadbo preoblikujemo tudi druge mišice trupa, kot so mišice rok, nog, zad­njice, stegen.



Pozneje se lahko lotite dejavnosti, s katerimi ste se ukvarjali pred nosečnostjo, oziroma izberete kakšno bolj intenzivno vadbo oz. vadbo v fitnesu. V fitnesu lahko vadite na napravah in s prostimi utežmi, vendar morate biti še vedno pozorni na nadzorovano, počasno izvajanje vaj s pravilno telesno držo in ustrezno tehniko. Vadite lahko redno dva- ali trikrat na teden. Z določeno vajo krepite eno mišično skupino in takoj po oprav­ljenih serijah še nasprotno. Fitnes lahko kombinirate s kakšno aerobno vadbo, ki naj bo čimbolj pestra – kolesarjenje, plavanje, ples.



Da bi bila vadba kar najbolj varna, je najpomembnejše, da upoštevate priporočila za varno izvajanje ter poslušate svoje telo in opazujete, kako se odziva na dejavnost. Vadba mora biti prilagojena vaši trenutni zmogljivosti, upoštevati morate tudi morebitne srčno-žilne in mišično-skeletne spremembe. Po mojih izkušnjah je najbolje vsaj v začetni fazi najti usposobljenega inštruktorja, ki vam vaje pokaže in vas tudi nauči pravilne izvedbe. Le tako bo vadba učinkovita in še kakšne dodatne poškodbe ali bolečine si ne boste pridelali. Če se poleg tega še zdravo prehranjujete, je uspeh, ki ga predstavljajo zdrav duh v zdravem telesu, zdrav otrok in zadovoljstvo, zagotovljen. Pa srečno!

