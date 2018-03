Po zmajevi sledi do arheoloških odkritij

Neverjetno število zmajev, ki so zadnja leta preplavili popkulturo, daje vtis, da je to bajeslovno bitje spet vstalo od mrtvih. A ne gre za renesanso starega mogočnega arhetipa, ampak za površinsko fascinacijo s temi fantazijskimi bitji, ki jih sodobne vizualne tehnologije izpopolnjujejo do neskončnosti, pravi arheolog dr. Marko Frelih, kustos v Slovenskem etnografskem muzeju. Zaradi zmajev je zajadral v etnologijo, saj mu ljudsko izročilo o zmajih pogosto pokaže povezavo z ostanki starih kultur.

Rhaegal, Drogon in Viserion iz Igre prestolov ter tisoče drugih zmajev, ki oblegajo našo domišljijo, so živa dediščina nekdanje močne duhovne fascinacije človeka z zmajskimi energijami. Zmaji nas nenehno privlačijo tako s svojo vizualno podobo kot s svojimi lastnostmi. In te niso vedno tako negativne kot v naši, na krščanstvu temelječi kulturi, v kateri so po zmajevi podobi oblikovali celo hudiča. Po njemu pripisani naravi je zmaj v resnici povezan z naravo in je njen varuh. Kadar je stabilnost v naravi porušena in nastane poplava ali potres, takrat se pojavi tudi zmaj kot neke vrste božja kazen. Tako so si ljudje s priznavanjem njihovega obstoja razlagali naravne katastrofe.

Čuvajska vloga zmaja je izpričana že v starem Egiptu, kjer so – še bolj kačji kot zmajski – letalci rogatih glav in krempljastih nog vklesani v reliefe nad grobnicami, da čuvajo pokojnike. Tudi najstarejši, ki so ga našli na Kitajskem, izpred 6000 let, je ležal v grobnici poleg pokojnika, da ga bo varoval v posmrtnem življenju.