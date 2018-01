Pogled v dušo in možgane literarnih ustvarjalcev

V prostoru, kjer skupaj počivajo misli živih in mrtvih, je velika gneča. Vsaj za 800 tekočih metrov je v rokopisnem oddelku Narodne in univerzitetne knjižnice (NUK) rokopisov in zapuščin preminulih slovenskih ustvarjalcev besede. Na police pa pljuska tudi že novejše literarno gradivo še živečih avtorjev, med katerim je tu in tam tudi kakšen značilen osebni predmet. Prakso je pred desetletjem uvedel sedanji vodja oddelka Marijan Rupert, da bi obstalo kar največ za narodovo kulturo pomembnega gradiva.

Zato so arhivske police, namenjene nedavno preminulim ali celo še živečim literarnim ustvarjalcem, polne visokih skladovnic papirjev, računalniških disket ali osebnih predmetov avtorjev, kot so očala, pisala, različni osebni dokumenti in fotografije, tudi odlikovanja in celo arhaični pribor z injekcijsko iglo za vbrizgavanje, recimo, zdravil. Med predmeti je tudi drobna zapestna ura, ki jo je v spomin na Silvo Ponikvar nosil v partizanih umrli pesnik Karel Destovnik Kajuh. Ko je med ofenzivo padel, so mu soborci sneli uro in jo vrnili Ponikvarjevi. Njena hčerka je njuna pisma in uro nedavno izročila NUK. Prvi osebni predmeti, ki jih je NUK prejel v hrambo kmalu po drugi svetovni vojni, so štiri posmrtne maske slovenskih literatov, Ivana in Izidorja Cankarja, Ivana Prijatelja in Simona Gregorčiča.