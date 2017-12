Pogumno po trnovi poti v svet

Trditev utegne presenetiti marsikoga, navajenega tarnanja o naši zaplankanosti: Slovenci smo res kozmopolitski narod. Tudi nova knjiga (Ne)znani Slovenci izpod peresa Darinke Kladnik potrjuje, da se velika večina biografij bolj in manj znanih nam rojakov praviloma dogaja daleč od njihovega rodnega kraja. Potrjuje pa tudi, odkriva avtorica, da je bila življenjska pot njenih junakov ponavadi trnova in zavita, a zato prehojena z veliko volje in poguma za premagovanje ovir.



Zelo verjetno je, da sta obe značilnosti rojakov, ki so nekoč želeli presegati utesnjene gmotne in mentalne okvire šentflorjanskega okolja, povezani. Avtorica jih je opisala predvsem zato, da utrdi spomin na zaslužne, pomembne ali zanimive može in žene z različnih področij delovanja, ki ga hitro spodkopava, pravi ironično, današnja turbokultura z malikovanjem predvsem športnikov in pornozvezd.



V 77 zaključenih biografskih zgodbah je nekdanja novinarka in publicistka zato predstavila življenjske zgodbe ljudi, ki so pustili svoj pečat v znanosti, umetnosti, tehniki, medicini, šolstvu, seveda tudi športu in drugod. Izbor so narekovale tri pomembne omejitve: v knjigo niso bili vključeni politiki in še živeči, saj imajo ti možnosti za samopredstavitev še dovolj, prav tako ni v njej najbolj slavnih imen slovenske zgodovine, ker so že podrobno obdelana drugod. Seveda v tem naboru pogumnih in v skladu z našo zgodovino večkrat tudi tragičnih zgodb, ni niti nekaj sto prav tako zanimivih usod, ker jih je avtorica, ki se s publicistiko ukvarja že več kot četrt stoletja, predstavila v svojih prejšnjih knjigah Slovenija v zgodbah, Ljubljana z nostalgijo, Sto usod znanih Slovencev, Sto likovnikov na Slovenskem in drugih.