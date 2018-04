Poletje bo bolj vroče od povprečja

Kakšno vreme je pred nami, zanima tako rekoč vse. Še posebno poleti v času letnih dopustov in šolskih počitnic je lepo vreme zelo zaželeno. Prav mogoče je, da ga bomo tudi imeli, malo toplejše od dolgoletnega povprečja, a ravno prav mokro, pravi Mojca Dolinar, vodja sektorja za analize podnebja in vodnega kroga na uradu za meteorologijo in hidrologijo. Ob tem pa, kot meteorologi običajno, opozarja, da so sezonske napovedi za Slovenijo v zavetju Alp zelo nezanesljive.

Letošnja zima je bila v Sloveniji za stopinjo toplejša od referenčnega povprečja 1981–2010. V vzhodni polovici je bila pretopla za več kot stopinjo, le v visokogorju je bila do ene stopinje hladnejša kot v povprečju. December in januar sta bila toplejša od povprečja, januar je bil celo tretji najtoplejši v obdobju meritev, precej hladnejši od povprečja pa je bil februar. Zaradi zelo hladnega obdobja zadnje dni februarja je letošnja zima pustila vtis, da je bila zelo hladna, vendar je bila za celo stopinjo toplejša od lanske. V zadnjem desetletju smo imeli šest hladnejših. Glede padavin je letošnja zima bolj izstopala. Bila je zelo dobro namočena, kar četrta po vrsti po količini padavin od leta 1961. V Sloveniji kot celoti smo dobili za 73 odstotkov več padavin kot v povprečni zimi. K temu sta prispevala zelo namočena december in februar, januar pa je bil bolj suh kot običajno.Napovedi vremena do 14 dni vnaprej se razlikujejo od dolgoročnih za mesec ali celo več mesecev vnaprej. Za dolgoročne napovedi na podlagi večjega števila modelskih zagonov ugotavljamo, kako se bo vreme v povprečju razlikovalo od običajnega za to obdobje: bo bolj mokro ali bolj suho, bolj toplo ali bolj hladno, kot je običajno. Za nekatera območja je mogoče podajati dolgoročne napovedi z bistveno večjo zanesljivostjo kot za druge.