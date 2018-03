Politiki in neprimerno vedenje: Spolno viharni Donald Trump

Nad ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom visi toliko obtožb o spolnem nadlegovanju, da imajo celo mediji v Združenih državah, kjer so obsedeni z različnimi statistikami, velike težave z njihovim štetjem. Nekako velja, da ga je v njegovi karieri spolnega nadlegovanja obtožilo vsaj 20 žensk. Pri tem gre samo za spolno nadlegovanje, druga zgodba je plačevanje za molk partnerkam pri njegovih spolnih »podvigih«.



Tudi če ni res vse, kar se o njegovem obnašanju govori in piše – in Trump seveda trdi, da ni res nič, da so vse skupaj obrekovanje, zarote, napadi nenaklonjenih medijev, kar so malodane vsi, skratka, da so vse skupaj fake news –, je ameriški predsednik skrajno sporen lik. Posebno bi moral biti takšen za svoje volivce, republikance, katerih trdno jedro so konservativni kristjani, pobožni ljubitelji orožja, ki čez vse cenijo družinske vrednote.



Otipaval in poljubljal



Že pri družinskih vrednotah je Trump vse prej kot konservativec. O sebi pravi, da pripada prezbiterijanski veji protestantizma, hodi k obhajilu in njegovo najljubše čtivo, celo pred lastnimi knjigami, je Sveto pismo. Vendar Boga ne prosi odpuščanja. Morda je za koga problematično tudi to, da se je njegova hčerka Ivanka Trump pred poroko z Jaredom Kushnerjem spreobrnila v judaizem. A bolj od tega je s konservativnega vidika sporno Trumpovo družinsko življenje. S (vsaj) tremi ženskami ima (vsaj) pet otrok, starih od 40 do 12 let, kolikor jih je ta teden dopolnil najmlajši Barron Trump.



Vendar vse skupaj, z njegovim blago rečeno dvomljivim poslovnim slovesom vred, ni nič v primerjavi z obtožbami, ki ga bremenijo spolnega nadlegovanja in napadov. Posebno odkar je lansko jesen po razkritju škandaloznega življenja hollywoodskega megaproducenta Harveyja Weinsteina nastalo gibanje #MeToo, v katerem ženske razkrivajo nesprejemljivo spolno obnašanje vplivnih moških in zahtevajo ničelno toleranco do nadlegovanja.



Trump je večino svojih nadlegovalskih podvigov zagrešil že leta pred zadnjimi dogodki. Zanimivo je, da ga je tudi prva žena Ivana Trump – po petnajstih letih zakona sta se zaradi njegovega »krutega in nehumanega ravnanja« ločila leta 1992 – med dolgotrajnim ločitvenim pranjem umazanega perila v javnosti obtožila, da jo je, ko sta se že ločevala, posilil.



Ivana je od takrat skoraj bankrotiranega moža dobila 14 milijonov dolarjev, 650.000 dolarjev preživnine na leto in nekaj nepremičnin, pod pogojem, da o zakonu ne govori, zato je utihnila. Zdaj se menda spet dobro razumeta. Celo tako dobro, da se je Ivana pred desetimi leti s 23 let mlajšim četrtim možem poročila kar na slavnem Donaldovem posestvu Mar-a-Lago na Floridi. Mimogrede, ta zakon se je končal že po enem letu, čeprav se par menda videva še zdaj.



Zgodbe o njegovem neprimernem ravnanju z ženskami so dobile pospešek, ko je nepremičninski mogotec in televizijski voditelj postal kandidat za najmočnejši položaj na svetu, za predsednika ZDA. Vrsta medijev, najbolj odmevno in obširno The New York Times, je objavljala zgodbe njegovih žrtev. Pokazalo se je, da se Trump vsiljuje oziroma se je vsiljeval tako rekoč vsem. Otipaval, poljubljal ali oboje je naključni sopotnici v dvigalu in na letalu, žensko, s katero je bil po naključju skupaj na zabavi v nekem lokalu, pevko na svoji zabavi, žensko na pločniku, mimo katere je šel s skupino moških, in celo novinarko, ki je prišla intervjujat njega in ženo Melanio Trump.



Opazoval in seksal



Posebna zgodba so izpadi do deklet na katerem od tekmovanj v okviru znamke Miss Universe, katere lastnik je Trump. Pogosto je menda hodil v slačilnice, kjer so se tekmovalke preoblačile, celo na tekmovanjih najstnic. Ko so se te obtožbe pojavile, so njegovi tiskovni predstavniki vse zanikali. Je pa nerodno, da se je takrat, ko še ni bil predsednik, s takšnimi obhodi hvalil. Razvpitemu radijskemu voditelju Howardu Sternu je namreč leta 2005 med intervjujem povedal, kako čudovito je, da lahko gre kot lastnik licence na inšpekcijo v zaodrje, kjer lahko občuduje »neverjetno lepe ženske«, ko se preoblačijo.



Najbolj odmeven Trumpov spolni škandal, iz katerega se kar ne more izvleči, pa ni povezan s spolnim nadlegovanjem, ampak s seksom. Pred 12 leti, malo po tem, ko je žena Melania rodila sina Barrona, jo je domnevno prevaral z igralko v filmih za odrasle z umetniškim imenom Stormy Daniels (storm je angleški izraz za vihar, stormy bi lahko prevedli kot viharna). Seks med dvema odraslima, s katerim se oba strinjata, ni nič protizakonitega, vendar lahko postane težava, ko eden od njiju kandidira za predsednika ZDA. Zato je Trumpov odvetnik Michael Cohen Danielsovi, ki je o razmerju govorila že več let, med kampanjo leta 2016 nakazal 130.000 dolarjev za molk.



A so vse skupaj izbrskali mediji. Trump je razmerje z Danielsovo zanikal, ona pa je ves čas dajala dvoumne odgovore. Cohen, ki pravi, da je Danielsovi plačal iz svojega žepa, ne s kakšnih Trumpovih računov ali celo z denarjem za njegovo kampanjo, je hotel 39-letno pornoigralko utišati z dokumentom, ki ga je podpisala ob prejemu denarja. Vendar je težava v tem, da ga ni podpisala druga stran. Se pravi Trump. Zato je dokument neveljaven.



Ta teden je odvetnik Danielsove poskrbel za nov pospešek zadeve. Medijski hiši CNN je posredoval poročilo testiranja s poligrafom, ki ga je pornoigralka opravila leta 2011. V njem je zapisano, da je manj kot odstotek možnosti, da bi se Danielsova zlagala pri pritrdilnem odgovoru na vprašanje, ali je imela julija 2006 nezaščiten vaginalni spolni odnos z Donaldom Trumpom. Še več olja bo na ogenj morda prilil intervju z njo, ki ga bo televizija CBS predvajala jutri.



Domnevno razmerje s Stormy Daniels ni edino takšno, ki ga ima na vesti Trump. V približno istem času, junija 2006, je menda imel spolni odnos tudi z bivšo Playboyevo zajčico Karen McDougal. Njeno zgodbo je za 150.000 dolarjev kupil tabloid National Enquirer, vendar je ni objavil. Menda je direktor izdajatelja časopisa David Pecker s prikrivanjem podobnih »vročih« zgodb večkrat naredil uslugo osebnemu prijatelju Trumpu. Ker ta pogodba nima lukenj, McDougalova o razmerju noče govoriti.

Nekdanji ameriški predsednik Bill Clinton je zaradi neprimernega razmerja s pripravnico Monico Lewinsky, ki je odmevalo po vsem svetu, doživel moralistični ogenj in žveplo. Foto Reuters

Mediji ob vseh Trumpovih škandalih zastavljajo vprašanje, zakaj se mu do zdaj ni zgodilo nič, demokratski predsednik v letih od 1992 do 2000 Bill Clinton pa je zaradi morda manj spornih zunajzakonskih s spolnostjo povezanih dejanj doživel moralistični ogenj in žveplo. Britanski Guardian ponuja štiri odgovore: strankarska ločnica se je od Clintonovih časov v Ameriki tako poglobila, da politiki z nasprotne strani nočejo sodelovati pri preiskavah »svojih« niti v najbolj skrajnih primerih; demokratov spolni škandali nasprotnikov ne zanimajo tako zelo kot republikance; s Trumpom je povezanih preveč škandalov, da bi imel kdo toliko časa, da bi se preveč ukvarjal z njegovimi zunajzakonskimi razmerji; Trump je ljudem tako pokvaril moralni kompas, da večine takšno vedenje sploh ne vznemiri preveč.

Bunga bunga se nadaljuje

Vseh spolnih škandalov, v katere so vmešani politiki, je veliko. Vendar je nemogoče presoditi, ali je njihovo spolno življenje res bolj problematično ali pa je samo bolj zanimivo za javnost, ker so pač ene najbolj izpostavljenih javnih osebnosti. Če ima na primer zunajzakonsko spolno razmerje slehernik, to zunaj kroga neposredno vpletenih in bližnjih ponavadi zanima le malokoga. Povsem drugače je, če je vpleten predsednik, premier ali kakšen drug vidni politik.



Poleg Trumpa in Clintona, ki se je kar v Ovalni pisarni Bele hiše onegavil z znamenito praktikantko Monico Lewinsky – republikanski kongresnik Newt Gingrich, ki je vodil preiskavo o tej zadevi, je imel v času preiskave sam razmerje z eno od svojih uslužbenk –, je imel dokaj bizarne s spolnostjo povezane težave še eden od zadnjih predsednikov. Clintonov predhodnik George Bush st. se je namreč lani jeseni, ko se je začel škandal Weinstein, moral braniti pred obtožbami, da med skupinskim fotografiranjem rad otipava zadnjice mladih žensk. Čeprav šteje 93 let in je že leta prikovan v invalidski voziček, se je stari mož opravičil vsem, ki jih je morebiti prizadel.



Z dosti bolj resnimi obtožbami se je moral spopasti nekdanji večkratni italijanski premier Silvio Berlusconi. Zdaj 81-letni milijarder in politik je bil sicer poročen – vsak od njegovih dveh zakonov je trajal po 20 let –, vendar je vedno veljal za velikega ženskarja. Leta 2009 je njegova druga žena Veronica Lario objavila odprto pismo, v katerem je izrazila bes nad takrat še možem, da za kandidatke na evropskih volitvah izbira mlade lepotice, večino brez političnih izkušenj. Zakonca sta se sprla, Lariova je vložila zahtevo za ločitev in za dobro mero navrgla, da ima mož neprimerno tesen odnos z neko mladoletnico.

Večkratnega italijanskega premiera Silvia Berlusconija so zaradi afere z mladoletnico Ruby Rubacuori celo obsodili na zapor, a je sodba po pritožbi padla. Foto Reuters

Na Berlusconija je letelo tudi vedno več obtožb o najemanju prostitutk. Najbolj odmevna je bila leta 2010 o komaj 17-letni maroški trebušni plesalki in domnevno prostitutki z umetniškim imenom Ruby Rubacuori. Ta je bila ena od zelo mladih udeleženk orgij v Berlusconijevi vili blizu Milana, ki so zaslovele pod imenom »bunga bunga«. Poleg tega naj bi takratni italijanski premier Ruby Rubacuori rešil iz zapora, ko so jo prijeli zaradi tatvine.



Afera Ruby je privedla do tega, da so Berlusconija zaradi plačevanja seksa z mladoletnico in zlorabe položaja leta 2013 obsodili na sedem let zapora in dosmrtno prepoved opravljanja javnih funkcij, vendar so obsodbo leta 2014 razveljavili. Že samo njegovi spolni škandali, brez vseh drugih afer, ki ga bremenijo, bi v večini drugih držav pomenili neizbežen konec politične kariere. A v Italiji, kjer je izigravanje zakonov nacionalni šport, ni tako. Berlusconi je bil s svojo stranko Naprej, Italija del desne koalicije, ki je na parlamentarnih volitvah ta mesec dobila največ glasov. Pogajanja o novi vladi se sicer še niso začela, jasno pa je, da Berlusconi kljub visoki starosti v politiki še ni rekel zadnje besede.

Po škandalu Weinstein je lani oktobra velik nadlegovalski škandal izbruhnil tudi v Veliki Britaniji. Obtožbe o spolnem nadlegovanju žensk so letele na številne politike konservativne stranke. Zaradi njih sta odstopila obrambni ministerin, ki je imel podoben položaj, kot je v Sloveniji državni sekretar v kabinetu premiera.