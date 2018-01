Pozabite Usaina Bolta, prihajajo Meiko in LLG

Kitajska, Japonska in Južna Koreja so vodilne države tako v industriji video­igric kot tudi v kulturi spletnega igranja.

Xiaoyun je bila poreden otrok in z očetom sta se pogosto hudo sprla. Posebno hudi prepiri so izbruhnili, kadar so njeni starši izvedeli, da je manjkala v šoli, ker je dan raje preživela v internetni kavarni. Ko je oče nekega večera izgubil potrpljenje in nadnjo dvignil roko, je Xiaoyun odšla od doma. Za vedno.

S 14 leti med najboljšimi

Stara je bila 14 let, a je bila že tako dobra igralka videoigric, da se je s tem lahko preživljala. Manj spretni igralci so jo najemali, da je namesto njih odigrala zaključne faze igre, in zaslovela je kot oseba, ki te lahko spravi na višji nivo. Večinoma je spala kar po internetnih kavarnah, ki so odprte 24 ur na dan, včasih v javnih kopališčih, od jutra do mraka pa je bila pred računalnikom.

Tudi e-športniki imajo svoje oboževalke. Foto: Reuters

Starši so se že sprijaznili s tem, da je Xiaoyun mrtva, a mama je še vedno skrivoma upala, da se bo hčerka od nekod prikazala ... Nato pa je 20. novembra 2015 policija izvedla racijo v eni od internetnih kavarn v Hangzhouju in osebna izkaznica profesionalne igralke računalniških igric se jim je zazdela sum­ljiva. Deklica, ki je izginila pred desetimi leti, je zrasla v dekle, ki je povsem obvladalo virtualno areno.



Darila za idole



Kitajska, Japonska in Južna Koreja so vodilne države tako v industriji video­igric kot tudi v kulturi spletnega igranja. Kitajska je poleg tega z več kot 750 milijoni uporabnikov interneta, od katerih jih okoli 560 milijonov igra eno od različic videoigric, tudi največji trg za takšne igre, na katerem na leto s prodajo ustvarijo 27,5 milijarde dolarjev. Zaradi tega se vse hitreje razvija tudi e-šport, tekmovalno igranje.



»Predstavljajte si, da se vsi prebivalci ameriškega glavnega mesta hkrati prijavijo na internet, da bi gledali video­igrico,« piše Zen Soo, komentatorka hongkonškega časnika South China Morning Post. »To je približno število kitajskih navdušencev, ki v živo spremljajo League of Legends, v kateri se ekipe borijo s sovražniki in ubijajo pošasti.«



Za 800.000 navijačev

Gre za eno najbolj priljubljenih iger kitajskega e-športa. Tu so še Dota 2, CrossFire, Clash Royale, ali Honor of Kings. Vedno ko najboljše ekipe v živo prenašajo svojo seanso v virtualni borilni areni, pri čemer sodeluje več igralcev, dogajanje na spletu spremlja tudi 800 tisoč navijačev. Malo več, torej, kot je prebivalcev Washingtona.



Med igranjem člani ekipe »klepetajo« z navijači, ti včasih komentirajo igro, spodbujajo svoje idole, jim predlagajo strateške rešitve in jim celo pošiljajo darila. Ne virtualna, ampak prava, od igračk, oblek, cvetja ali posebej izdelanih spominkov z vgraviranimi imeni e-športnih šampionov.

Samsung Galaxy so bili zmagovalna ekipa igre League of Legends. Foto: Reuters

Ekipe sestavljajo profesionalni igralci kakšne od vodilnih ekip, ki trenirajo šest dni na teden po 10 do 12 ur dnevno in se rade volje uklonijo vojaškemu slogu življenja. Večinoma so vsi mlajši od 24 let, saj se na virtualnem terenu jasno pokaže, da tisti med 19. in 24. letom dosegajo najboljše rezultate in s tem osvajajo tudi najvišje nagrade, medtem ko po dopolnjenih 25 letih njihove tekmovalne sposobnosti hitro nazadujejo.



Ena najboljših ekip v League of Legends je EDG (okrajšava za EDward Gaming), 19-letni Tian Meiko Ye pa je najmlajši med šesterico fantov, ki jo sestavljajo. Vsi imajo borilne vzdevke in navijači jih večinoma poznajo le po teh, kot na primer Meiko, Mouse, ClearLove, Scout, Aaron ali Rapidstar.



Kitajci so v vrhu



Ko se je Meiko preselil v virtualni svet, so bili njegovi starši obupani in so razmišljali, da bi ga morda morali poslati v katerega od rehabilitacijskih centrov za odvajanje od odvisnosti od video­igric. »Zdaj so bolj blagi in me celo podpirajo,« pravi. Ko so namreč videli, kakšne uspehe dosega EDG in kakšen je Meikov zaslužek, so spremenili mnenje o poklicni usmeritvi svojega edinca.



EDG je ena najboljših kitajskih ekip in njeni najboljši igralci lahko zaslužijo celo 30 milijonov juanov oz. 4,5 milijona dolarjev na turnir. Znesek letnih nagrad je na Kitajskem dosegel skoraj milijardo ameriških dolarjev, saj se z naraščanjem priljubljenosti e-športa povečuje tudi število sponzorjev, oglasov in seveda bogatih investitorjev, ki so zavohali nov vir velikih dobičkov.

Jasno je, kam se splača vlagati



Kitajska predstavlja 57 odstotkov globalnega e-športnega občinstva, in medtem ko so leta 2016 zabeležili 3,5 milijarde ur spremljanja tekmovanj v igranju videoiger, pričakujejo, da se bo ta številka letos morda celo podvojila. Turnirji trajajo po dva meseca, vse več je igric, ki so visoko sofisticirane, število profesionalnih e-športnikov pa nezadržno raste.

Če imamo pri tem v mislih še dejstvo, da so internetne družbe, kot so Alibaba, Tencenta ali JD.com, med največjimi igralci v areni kitajskih megamilijarderjev, je vez med e-športom in velikim kapitalom povsem jasna.



Mesto Wuhu, ki je tri ure vožnje oddaljeno od Šanghaja, je podpisalo sporazum s Tencentom o odprtju univerze za e-šport, ki bi imela, seveda, tudi svoj stadion. Poudarjajo, da je zdaj 40.000 vstopnic za pekinško Ptičje gnezdo, znameniti stadion, ki so ga zgradili za olimpijske igre leta 2008, najlažje prodati takrat, ko se na njem pomerijo najboljši igralci videoigric.

Atletski zvezdniki kot Usain Bolt ali LaShawn Merrit so svoja mesta odstopili novim junakom, katerih imena so skrajšana na MJ, SKT, Faker in seveda Meiko. Za finale turnirja v League of Legends je bilo Ptičje gnezdo razprodano, vstopnice so prodajali celo po več sto dolarjev. Investitorjem je povsem jasno, v kateri šport se trenutno najbolj splača vlagati.



Prodor na olimpijske igre



Preden je Gui Lisha postala polnoletna, ji je oče pogosto grozil, da jo bo poslal na zdravljenje v rehabilitacijski center, saj je namesto v šoli raje ure in ure preživljala v internetni kavarni. Starostna razlika med njo in uvodoma omenjeno Xiaoyun je le deset let in to je bil čas, ko se je na Kitajskem razvil e-šport. Lishi ni bilo treba uiti od doma kakor Xiaoyun, da bi se lahko posvetila tistemu, kar ima najraje. Postala je članica profesionalnega tima in je zdaj pri 20 letih znana kot LLG Shan Chen.



Tudi puncam se smeje

LLG je okrajšava za Love Laughing Girls, ene prvih profesionalnih ženskih ekip na e-športnem prizorišču, ki so se na Kitajskem pojavile v zadnjih letih. Ker Lisha oziroma Shan Chen na mesec zasluži okoli 3000 dolarjev, se je oče omehčal. Pravzaprav je obrnil ploščo. »Če si se že odločila, da se boš ukvarjala s tem, moraš biti najboljša,« ji je rekel. Lisha, skupaj s članicami tima, vsak dan trenira od 13. do 21. ure, pogosto tudi pozno v noč, in njen cilj je zmagati na turnirju.



Vse to je šele začetek e-športa. Južnokorejska ekipa KT Rolster, ki prav tako tekmuje v League of Legends, bo prva e-športna ekipa, ki bo 15. januarja nosila olimpijsko baklo proti Pjongčangu, ki bo prihodnji mesec gostil zimske olimpijske igre. In po vsem tem se zdi mogoče, da bodo na azijskih igrah leta 2022 v kitajskem mestu Hangzhou prvič sodelovale tudi reprezentance e-športnikov. Xiaoyun je bila le malce pred časom. Če bi se rodila kakšno leto pozneje, bi morda stala na zmagovalnem odru s pravo zlato kolajno, ki bi jo osvojila na virtualni tekmi.