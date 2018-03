Predvolilne koalicije: Uspehu Demosa ni nihče segel niti do kolen

Kakšne koalicije so pred volitvami stranke sklepale v preteklosti, kakšne zdaj in kakšne bi lahko sklepale letos?

Kot pred vsakimi državnozborskimi volitvami se tudi pred letošnjimi, ki bodo zaradi odstopa premiera Mira Cerarja nekoliko - ali pa niti to ne - predčasne, med strankami sklepajo različne kupčije. Najširša in brez dvoma najuspešnejša predvolilna koalicija v novejši slovenski zgodovini, se pravi od konca socializma, je bil Demos. Kljub raznorodnosti članic in pomanjkanju političnih izkušenj vodilnih članov - ali prav zaradi tega - je Demos izpolnil oba cilja, konec enostrankarskega sistema in osamosvojitev.

Za nastanek druge predvolilne koalicije, ki je bila za udeležene uspešna, je bilo treba počakati do novega tisočletja. Pred volitvami 2000 so se povezali (takrat še) socialdemokrati Janeza Janše in krščanski demokrati. Koalicija Slovenija pa je cilj, oblast, v nekoliko spremenjeni sestavi dosegla leta 2004.

Na letošnjih volitvah bo zagotovo nastopila vsaj ena koalicija. V Združeno desnico sta se povezali stranki, ki sta nastali po zadnjih državnozborskih volitvah, Glas za otroke in družine Aleša Primca in Nova ljudska stranka Franca Kanglerja. Njun cilj je dobiti najmanj štiri odstotke glasov, se pravi preboj čez parlamentarni prag, kar pa bo težka naloga.