V grenčici je bila strupena čmerika, ne encijan

Ob toplejšem spomladanskem vremenu je narava vse bolj zelena, to pa pomeni, da se je vsepovsod začela tudi sezona nabiranja divjih rastlin. Veselje nad mladim rastlinjem je letos že na začetku zasenčil tragični dogodek: umrla sta zakonca, ki sta skupaj s čemažem nabrala in tudi pojedla še strupeni jesenski podlesek. Ali na nabiralce v naravi preži še več podobnih nevarnosti, smo vprašali strokovnjaka za to področje: profesorja na fakulteti za farmacijo dr. Sama Krefta in vodjo ljubljanskega botaničnega vrta dr. Jožeta Bavcona.



Po tragični smrti zakoncev, ki sta se zastrupila z jesenskim podleskom, so v ljubljanskem botaničnem vrtu ob Ižanski cesti nenehno zvonili telefoni, pravi dr. Jože Bavcon, vodja posesti, ki spada k biotehniški fakulteti. Še vso pomlad si bo mogoče v botaničnem vrtu ogledati jesenski podlesek, ki cveti jeseni, medtem ko čemaž cveti pomladi, pravi sogovornik: »Nekje do začetka junija bo mogoče pri nas še videti obe rastlini. Čemaž bo porumenel prej kot podlesek, saj bo ta mešičkaste plodove s semeni naredil pozneje, poleti, čemaž pa nima več dosti časa, ampak mora še spomladi zacveteti in narediti seme. Mudi se mu, ker je značilna rastlina podrasti in mora izkoristiti čas, preden drevje ozeleni.« Ko se bo čemaž belo razcvetel, bo vsako rastlino posebej zlahka mogoče ločiti od podleska, toda nabiralci imajo najraje nežne zelene liste pred cvetenjem.



Dr. Samo Kreft s katedre za farmacevtsko biologijo na fakulteti za farmacijo se raziskovalno ukvarja z zdravilnimi rastlinami. S kolegico doc. dr. Nino Kočevar Glavač sta leta 2013 uredila obsežno strokovno knjigo Sodobna fitoterapija, v kateri sta na 700 straneh strnila bogato znanje šestnajstih uglednih avtorjev skupaj z nazornimi ilustracijami.

Čeprav je tudi sam avtor številnih strokovnih člankov o zdravilnih rastlinah v različnih tiskanih publikacijah, v katere so vedno vključene tudi botanične risbe ali fotografije rastlin, vedno znova poudarja, da je treba rastlino spoznati v naravi. Tudi najboljši opis na papirju za varno uporabo v prehrani ne zadošča in tako tudi ne more preprečiti nevarnih zamenjav: »Treba se je naučiti prepoznavati žive rastline, na njihovem naravnem rastišču, ne na risbah in ne na fotografijah, kar je še slabše. Ni se mogoče učiti na posušenih rastlinah. Nabiralcem svetujem, naj si rastline ogledajo v botaničnih vrtovih ali v naravi z nekom, ki mu lahko zaupajo, da jih zanesljivo pozna. Potem bo težko zamenjati čemaž s podleskom ali šmarnico.«

Vedno pa je treba biti pozoren na vsako rastlino, ki jo v naravi utrgamo. Za veščega nabiralca se podlesek od čemaža razlikuje že na pogled, lahko pa je na rastišču čemaža tudi bolj drobna rastlina podleska, ki je na prvi pogled ni mogoče opaziti, ker še z razdalje enega metra ni tako zelo drugačna: »Zato v naravi nabiramo posamične rastline, vsako utrgamo posebej in ne žanjemo po rastišču, čeprav je obsežno, kot je ponavadi čemaževo.«

Namesto korenike rumeno cvetočega encijana (na fotografiji) je zeliščar v žganje namočil koreniko strupene čmerike.

Podlesek je večkrat na krožniku

Še približno kakšen mesec, na nekaterih legah pa do konca maja, bodo rastišča čemaža lepo zelena, potem bo začel počasi rumeneti. Še nekaj časa bo torej rasel hkrati z jesenskim podleskom. Pridružila se jima bo še šmarnica, ki je letos zaradi mraza bolj pozna, a iz korenin že poganja koničaste zvitke listov.

Obdobje nevarnosti, da bi ju zamenjali s čemažem, torej še ni minilo, poudarja sogovornik: »Največ možnosti je ravno za zamenjavo med čemažem in jesenskim podleskom. Podobne liste ima tudi šmarnica, ki pa je manj strupena kot podlesek, tako da bi bila nevarna večja zaužita količina. Pri zastrupitvi z njo je bolniku še mogoče pomagati, če pride pravi čas do zdravnika. Podobna čemažu, a ne tako zelo kot podlesek in šmarnica, sta še kačnik, ki pa je manj nevaren, in čmerika, a ta odžene pozneje in njene rebraste liste je s čemaževimi že kar težko zamenjati.«

Podlesek raste pretežno na travnikih, čemaž v gozdu. S strupenim »dvojnikom« se ponavadi pomeša na robu gozda oziroma jas, šmarnice imajo rade lege pod grmovjem, prekrite z listjem: »Mogoče je torej, da vse tri rastline najdemo na istem rastišču.« Potem ko jih odrežemo, jih bo veliko težje razlikovati med seboj kot med rastjo: »Značilni vonj čemaža po česnu se prenese tudi na druge liste in tako se nanj ne moremo več zanašati.« Posebnost podleska je, da cveti jeseni, liste in mešičasti plod, v katerem je polno drobnih semen, velikosti makovih zrn, pa naredi spomladi.

Ko smo se z dr. Samom Kreftom pred dvema letoma ravno v tem letnem času pogovarjali o močno razširjenem nabiranju in uporabi zdravilnih rastlin med Slovenci, je na njegovi pisalni mizi ležala rastlina podleska, ki so mu jo poslali iz kliničnega centra, ker so imeli bolnika, ki se je z njo zastrupil, ko jo je prav tako nabral skupaj s čemažem, a zanj se je zamenjava iztekla s srečnim koncem – rastlino je sam prinesel s seboj k zdravniku. »Želeli so mojo botanično identifikacijo rastline, ne kemične,« dodaja sogovornik. V svoji 25-letni znanstvenoraziskovalni karieri je od zdravnika, centra za zastrupitve ali od inšpektorjev trikrat ali štirikrat dobil prošnjo, naj potrdi, za katero rastlino gre.



Po besedah doc. dr. Mirana Brvarja, ki v ljubljanskem kliničnem centru vodi center za klinično toksikologijo in farmakologijo, so od leta 2000 zdravili 32 bolnikov, ki so se zastrupili s podleskom – trije so umrli, dva med njimi torej nedolgo tega. Od leta 2015 so v sklopu 24-urne toksikološke službe prejeli še 34 klicev zdravnikov iz vse Slovenije, ki so obravnavali bolnike zaradi suma na zastrupitev z jesenskim podleskom, ker so imeli prebavne težave, potem ko so jedli »čemaž«. Kakor nam pojasni dr. Kreft, je smrtonosna snov v jesenskem podlesku alkaloid kolhicin. Zdravniki opozarjajo, da je že v majhnih odmerkih smrtno nevaren: povzroča krče v telesu, zastoj srca, odpoved notranjih organov, nastanek krvnih strdkov ... »Protistrupa zanj ni,« opozori botanik dr. Jože Bavcon. »Pri zastrupitvah z rastlinami je vedno pomembno tudi, koliko je bolnik zaužije. Kako bo zastrupitev potekala, je odvisno tudi od osebnih lastnosti, od teže, presnove, kako hitro se iz črevesja izloči v kri,« pojasni dr. Kreft.

Volčja češnja, ki ima podobne plodove kot borovnica, je zelo strupena in človeku smrtno nevarna. Foto Igor Modic

Veliko možnosti za zamenjave

V naravi bodo zdaj iz dneva v dan poganjale nove rastline, po katere bodo do pozne jeseni hodili nabiralci bodisi za prehrano bodisi za okras. Z iztekom sezone čemaža se torej nevarnost za zamenjave v naravi ne bo končala. Morda bodo sprehajalce pritegnili živo rdeči semenski ovoji na tisi in takrat morajo biti posebno previdni, če bodo veje lahko dosegli tudi otroci: »Rdeči mesnati ovoj okoli peške oziroma semena ni nevaren, ni prav nič strupen, ima sladkast, kar prijeten okus. Zelo strupena pa je peška, zato je ne smemo pogoltniti, in zelo strupene so tudi iglice, pravzaprav vse, razen rdečega mesnatega ovoja.«

Nabiralci borovnic so bržkone na rastišču že opazili volčjo jagodo, ki ima malo pod vrhom nekaj pedi visokega stebla običajno štiri jajčaste zašiljene liste, včasih pa tudi pet, nad njimi pa na vrhu drobnega stebelca črnomodro jagodo velikosti borovnice: »Volčja jagoda je strupena, a ne tako zelo kot volčja češnja, ki je bolj grmičasto razraščena. Strupeni so vsi deli – listi, črni plodovi in korenine.« Kakor opozarjajo botaniki, je za otroka smrt­no nevarno, že če poje tri do pet plodov volčje češnje, ki po velikosti spominjajo na divjo češnjo, za odrasle okoli deset. Volčja češnja dozori septembra, na višjih legah hkrati z borovnico.

V povezavi z zamenjavami rastlin in zastrupitvami je treba biti pozoren tudi na rumeno cvetoči encijan, poudarja dr. Samo Kreft: »Encijan namakajo za grenčico v alkohol. Nevarna je zamenjava korenine rumenega svišča, encijana oziroma košutnika, kar so različna imena za isto rastlino, s strupeno čmeriko. To se je pred nekaj leti zgodilo celo profesionalnemu zeliščarju, ki je za prodajo pripravljal grenčico s košutnikam, a je v žganje vložil korenino čmerike. Pripravek so mu inšpektorji zasegli na tržnici. Pred nekaj leti sta se na Pohorju zastrupila moška, ki sta grenčico pripravila zase in sta ravno tako izkopala koreniko čmerike namesto rumenega encijana. Na srečo sta še pravi čas prišla v dolino.«

Nabiralci, ki prisegajo na zdravje iz narave, morajo biti previdni tudi pri rastlinah, za katere v širši javnosti ni znano, da vsebujejo strupene snovi, ampak se iz roda v rod prenaša le izročilo o njihovih zdravilnih učinkih za določene bolezni. Tako za naravno zdravilo pri prehladih velja čaj iz cvetja in listja lapuha, pravi dr. Kreft. Zastrupitev, ki jo povzroča, je zahrbtna, saj se kot poškodba jeter pokaže šele v nekaj letih: »Govorimo o kronični toksičnosti, ker je ne moremo prepoznati takoj, saj zastrupitev nastopi šele po daljšem času uporabe. Takšen primer je gabez za notranjo uporabo in tudi obsežno zunanjo. Vsebuje pirolizidinski alkaloid, ki je škodljiv, ker lahko na primer poškoduje jetra. To strupeno snov vsebujeta tudi lapuh in repuh, čeprav manj. Najprej se lahko pojavijo okvare jeter, nazadnje odpoved.«

Pri nekaterih rastlinah farmacevti uporabnikom svetujejo, naj jih za čaj in v drugih pripravkih redno uporabljajo le omejeno obdobje, potem naj jih nekaj časa ne uživajo. V nekaterih primerih gre za previdnost, ker ni dokazov, da je trajno uživanje neškodljivo, pa tudi ne, da je škodljivo, pravi dr. Kreft. Pri nekaterih rastlinah pa so škodljivi učinki dolgotrajne uporabe dokazani: »Za pelin zanes­ljivo vemo, da je dolgotrajno uživanje škodljivo, že po nekaj tednih lahko poškoduje jetra. Pomembno je tudi, kako ga pripravimo. Na splošno je težko reči, kdaj postane pripravek iz neke rastline škodljiv. Pri pelinu je najbolj problematično eterično olje tujon. Čaj iz pelina je torej bolj varen kot alkoholni pripravki z njim, saj je tujon v vodi slabo topen.«

Dr. Jože Bavcon: »Nekje do začetka junija si bo mogoče v botaničnem vrtu še ogledati tako jesenski podlesek kot čemaž.« Foto Uroš Hočevar



V naravi je še veliko strupenih rastlin, poudari dr. Bavcon, in le znanje nas obvaruje pred njimi: »Kranjski volčič je recimo strupen, tudi zeleni del zvončkov. Strupena je večina zlatic, tudi kalužnica, a če boste pojedli nekaj listov, ne bo tako hudo kot pri podlesku. Nevarni so tudi kovačniki.« Hkrati pa je farmacija številna zdravila, ki rešujejo življenje, zasnovala ravno na učinkovinah, ki so v rastlinah za ljudi smrtonosno strupene – to velja tudi za kolhicin iz podleska.