Pri 1. januarju obljubljam ...

Novoletne zaobljube so nekaj drugega kot obljube, ki jih dajemo drugim, saj z njimi predvsem sami sebi prisežemo, da bomo opustili stare navade in se zavezali novim. Življenje ni več tako preprosto, da bi si, potem ko smo pretiravali s kislo juho, sarmo in potico, rekli: no, to pa je res preveč, zdaj bo treba nekaj časa šteti kalorije in se spraviti na nekaj daljših sprehodov. Takim načrtom v današnjih časih pravimo zaobljube, recimo, po 1. januarju bomo manj jedli in se več gibali.



Iz najbolj razširjenega splet­nega učbenika wikipedije izvemo, da so novoletne zaobljube najbolj razširjene med zahodnjaki, ki si pred začetkom novega leta že kar po tradiciji zastavljajo načrte, kaj vse bodo pri sebi in v svojem življenju spremenili, ko bo za njimi silvestrska večerja. Obljubijo si, da se bodo poboljšali in (si) postali bolj prijazni. Na spletu si je mogoče ogledati zapise o novoletnih zaobljubah, s katerimi tiskani in elektronski mediji v tem času opominjajo bralce, da je čas za razmislek, kako bodo nadaljevali v letu, ki je pred njimi. Med tujimi in domačimi blogerji so prednovoletne zaobljube priljub­ljena tema, že kar neizogibna. Na blogu nepopolnamama.si beremo: »Mene moje iste novoletne zaobljube spremljajo že vrsto let – shujšaj, več pij vode, manj preklinjaj, obudi svojo ljubezen do knjig, ne zgubljaj časa za nepotrebne skrbi in ljudi itd. Seznama ne zmanjka kar hitro.« Ne vemo še, ali je blogerki uspelo doseči cilje, ki si jih je zastavila za leto 2017: ne pusti več kot en stroj perila za zlagat, kuhaj si malico, manj preklinjaj, shujšaj … Ali nam ni vse to znano, kakor da bi tudi sami vsaj enkrat že imeli enake silvestrske načrte?



Uspešna peščica



Britanski psiholog Richard Wiseman z univerze v Bristolu se je leta 2007 zaobljubil, da bo novoletnim zaobljubam prišel do dna. Še zdaj se številni pisci prednovoletnih priporočil sklicujejo na njegovo raziskavo. Tri tisoč prostovoljcev mu je razkrilo novoletne načrte, kako nameravajo spremeniti svoje stare navade in se navzeti novih, boljših. V poskusu se je izkazalo, da je le 12 odstotkov skupine doseglo, kar so se namenili, drugi so ostali pri starih navadah in razvadah, čeprav je bilo na začetku poskusa kar 52 odstotka udeležencev prepričanih, da ga bodo končali kot zmagovalci. Raziskovalec se je poglobil v uspešne zaobljube in na blogu poročal ter analiziral, zakaj je majhna skupina posameznikov dosegla svoj enoletni cilj, 88 odstotkom pa je zdrsnilo še pred pomladjo.



Načrti morajo biti omejeni na majhne in obvladljive spremembe, zapisovati si morate, kaj vam je uspelo, ljudem okoli sebe povejte, kaj želite doseči, tako da bodo razumeli, da poskušate izpolniti svoje zaobljube – in ne smete si očitati, če ugotovite, da ste si naložili preveč zahtevno nalogo. Tako je mogoče na kratko povzeti Wisemanova priporočila, na katera se tiskani in elektronski mediji sklicujejo v prednovoletnih člankih, pri tem pa poudarjajo njegovo temeljno pravilo: osredotočite se na tisto, kar si res želite.



Laže bo doseči cilje, če bo posameznik upošteval načelo majhnih korakov in jim določil tudi čas, v katerem jih želi opraviti: zato je med novoletne zaobljube recimo bolje zapisati, da želimo na teden shujšati dva kilograma ali da bomo poskušali na mesec privarčevati 50 evrov … Preveč splošne zaobljube praviloma ne vodijo do uspeha, ker se na sredi poti pojavi vprašanje, kaj smo sploh hoteli.



Telesna aktivnost in hujšanje



Britanski časopis Telegraph pa se sklicuje na raziskavo, ki jo je med 2014 Britanci opravila družba za raziskave javnega mnenja in komunikacije Comres. Ta ugotavlja, da se 38 odstotkov novoletnih zaobljub nanaša na telesno vadbo, 33 odstotkov na hujšanje, 32 odstotkov na bolj zdravo prehrano, pri 12 odstotkih je cilj preživeti več časa z družino. Iz različnih vzrokov se razmislekom pred novim letom posvečajo tudi druge ustanove. Hitro opazimo, da se zapisi o njih pojavljajo na spletnih straneh trgovcev, salonov za fitnes, prodajalcev modernih prehranskih dopolnil in druge komercialne ponudbe.



Novoletne zaobljube so posebej priljubljene pri Američanih. Po nekaterih virih si v tem času cilje za novo leto določi od 40 do 45 odstotkov odraslih prebivalcev ZDA. Na vrhu seznama so hujšanje, telesna vadba in opuščanje kajenja. Po prvem tednu je pri volji še 75 odstotkov trdno odločenih posameznikov, po enem mesecu 64 odstotkov in po šestih mesecih 46 odstotkov – do junija se torej približno polovica ljudi vrne v stare tirnice. Raziskovalci, ki jih zanimajo tovrstne odločitve posameznika, se pri takšni statistiki sprašujejo, ali naj govorijo o napol praznem ali napol polnem kozarcu, nazadnje se raje odločijo za optimističen pristop: ljudje, ki načrtujejo zaobljube, imajo desetkrat več mož­nosti, da bodo svoje cilje dosegli, kot ljudje, ki te navade nimajo. Dodajajo še, da želje pač niso zaobljube, ki posameznika zavezujejo, da se bo zanje potrudil. Glavni razlog, da zaobljube v novem letu ne uspejo, je pomanjkanje jasnosti in odgovornosti, ugotavljajo raziskovalci.



Brez odlašanja



Tudi v britanski medijski družbi BBC med prednovoletne teme redno uvrščajo prispevke o novoletnih zaobljubah – ki si jih posamezniki radi zastavijo, potem pa še raje »odstavijo«. Po podatkih univerze iz Scrantona v ameriški zvezni državi Pensilvanija pri njih vztraja le osem odstotkov posameznikov, čeprav si prostovoljno naložijo naloge. Novinarji BBC so za mnenje o šibki volji za izpolnjevanje lastnih odločitev prosili profesorja psihologije z univerze Carleton v Ottawi Timothyja Pychyla: »V prednovoletne zaobljube je že v izhodišču vgrajeno odlašanje, saj se nanašajo na prihodnje leto. V resnici jih je težko izpolnjevati, čeprav ima človek v prazničnem prednovoletnem času drugačne občutke. Če mislite resno, začnite čim prej, ne ujemite se v past z odlašanjem.« Profesor torej svetuje, naj ljudje ne čakajo na 1. januar. »Začnite z zaobljubami, ki jih je najlaže izpolniti. Če na primer na telovadbo že hodite dvakrat na teden, morda ne bo težko dodati še enega dneva, če je vaš cilj več telesne vadbe.« Uspehi bodo najboljša spodbuda za doseganje novih ciljev: »Pri zaobljubah, ki vam jih pretekla leta ni uspelo izpolniti, poskušajte najti nov pristop. Vedeti pa morate, da do samodiscipline vodi le trdo delo.« Nagrada je občutek zadovoljstva tudi pri majhnih uspehih.



Seznam novoletnih zaobljub in priporočil je skoraj neizčrpen: začnite varčevati, naučite se novega jezika, naučite se kuhati, poskrbite, da boste bolje spali, manj časa presedite pred televizijo, berite več knjig, začnite meditirati …



V sistemu Cobbis smo preverili, ali je mogoče v slovenskih knjižnicah dobiti domače priročnike, ki bralcu pomagajo pri načrtih za novo leto. Nekaj smo le našli. Tanja Pajk Žontar je v reviji Zveze potrošnikov Slovenije objavila članek, ki ga lahko takoj uvrstimo med cilje za leto 2018: »Verjetno še ni prepozno, da na seznam novoletnih zaobljub dodamo še eno: da bomo v prihodnje zavrgli manj hrane. To je tudi naša moralna in etična dolžnost, pa še pri stroških za hrano se bo poznalo.«