Problem starejših pride na vrsto zadnji

stanovitev demografskega rezervnega sklada, s katerim bi rešili vzdržnost pokojninskega sistema, je nujna za prihodnost naše družbe. Demografske napovedi kažejo, da bomo po letu 2050 družba starcev. Ta čas je res še razmeroma oddaljen, toda veliko bliže – že čez dve leti – je napovedana prelomnica, po kateri bo začelo nepovratno plahneti število prebivalcev Slovenije, ki se je komaj pred kratkim povzpelo čez dva milijona.

V prihodnjem poldrugem desetletju bomo zanesljivo doživeli zmanjšanje števila rojstev. Generacije, ki vstopajo v rodno dobo in na trg dela, so namreč številčno šibke, kar bo vplivalo negativno na število rojstev in s tem tudi število zaposlenih, ugotavljajo statistiki. Leta 1980 je celotna stopnja rodnosti, ki kaže število živorojenih otrok, ki bi jih ženska rodila v svoji rodni dobi, še zadnjič znašala nad 2,1, kar zagotavlja obnavljanje prebivalstva na dolgi rok. Nato se je začelo strmo upadanje na vsega 1,2 otroka na žensko v letu 2003. V tem letu se je rodilo samo še 17 tisoč otrok. Nato je znova sledilo povečevanje rodnosti, zadnja leta je okrog 1,6 otroka na žensko, in števila živorojenih na okrog 21 tisoč.



Brez prirastka, brez zalog



Takšne spremembe so značilnost večine evropskih družb in so povezane z modernostjo, so ugotavljali lani na strokovnem posvetu o rodnosti v Sloveniji, ki ga je pripravil direktorat za družino pri ministrstvu za delo in družino. Kakor koli si to modernost razlagajo, pa še vedno ne vedo, priznavajo, kako in s kakšnim učinkom družinske in druge politike sploh vplivajo na odločanje ljudi za otroke. Bolj se znajo, vsaj nekatere, družbe spoprijemati s problemi staranja.