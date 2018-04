Prvi maj ni zrela hruška

»Za prvi maj sem prvič lahko obula dokolenke, bele kvačkane bombažne nogavičke z lepim vzorčkom. Kmalu so bile okoli gležnjev zelene, ker smo se otroci podili po mladi travi,« mi pripoveduje znanka, ko jo nagovarjam, naj se spomni česa zanimivega o tem, kako so doma praznovali prvi maj. Ko je bila deklica, ki se je veselila belih dokolenk, so starši ob sobotah še delali in tudi šolarji so bili prosti le ob nedeljah, me spomni, zato so bili toliko bolj dragoceni prazniki, ki so trajali dva dni – in med njimi so bili prvomajski. Tudi danes nam pomenijo veliko.Sprašuješ me, kakor da bi doma prirejali državno proslavo za prvi maj, mi reče, kaj misliš s tem, kako ste praznovali? Potem le sestaviva drobce iz spominov na oddaljeni prvi maj v delavski družini. Da, mama je res pekla potico. Tvoja tudi? Tudi moja, ampak ne orehove. Bila je iz lešnikov, ki smo jih nabrali jeseni, posušili in shranili v lupini. Trli smo jih in iz lupin potrpežljivo prebirali drobna, zelo drobna jedrca, če si po drobnem plodu udaril preveč, si ga lahko le zavrgel. Plodovi z divje leske so veliko okusnejši kot debela jedrca iz nasadov. Ali se spomniš, lezli smo pod leskami in krivili prožne veje do tal, ko smo jih obirali, ampak nismo bili polni klopov, pa poskusi danes? Res, to s klopi se je začelo pozneje. Saj si opazila, da lešnikov ni več toliko, ne vem, koliko grmov bi bilo treba obrati za eno peko. Pa tudi tako je, da takrat, ko zorijo lešniki, še ne mislim na potico, ki jo bom pekla spomladi, saj sploh nimam več časa.Dobro, pustimo lešnike. Danes ne moreš več vsega narediti sam. Na trgu dobiš že oluščena jedrca, nobenega dela, no, nekdo jih mora obrati tam, kjer rastejo – kaj misliš, kdo dela v nasadih? Narediva seznam, tak kot miselni vzorec, tega sem se naučila od otroka, ko je hodil v šolo. Torej prvomajska potica, tako je bilo pri vas in pri nas, ampak pri moji najboljši prijateljici je za ta praznik gotovo niso imeli na mizi. Seveda, vsaka družina ima svoje navade. Sploh pa so v tistih časih ženske vsevprek pekle rahel jajčni biskvit, zelo rumen, ki so ga prerezale in namazale z marmelado, s kupljeno marelično marmelado, ne z domačo iz sliv, pod katerimi so se jeseni šibile veje, tako polne so bile. Kaj ste še delali za praznike, ko si bila otrok? Takrat so bile v naših krajih še prave zime. Aprila je še lahko ležal sneg, ampak do prvega maja je skopnel. Seveda, za praznike smo delali na vrtu, treba ga je bilo prekopati, to je bil zadnji čas, ker je bilo treba do 15. maja posaditi fižol, med tednom ni bilo časa. Evo, to lahko napiševa na seznam – prekopali smo vrt, ampak pri nas pod hribi tako zgodaj še nismo sadili, samo zemljo smo pripravili. Tega se res dobro spomnim, da so vsepovsod delali na vrtu, čeprav je bil praznik. No, saj je bil praznik dela. Najbolje je bilo, če sta bili potem še sobota in nedelja, to so bile že prave počitnice.Menda ne boš rekla, da ste za prvomajske praznike samo delali? Ne, nehaj, seveda nismo. Najbrž ni res, ampak ne spomnim se, da bi v moji mladosti prvega maja kdaj deževalo, to se je začelo dogajati šele pozneje. Zakaj se smejiš? Sadno drevje se je že razcvetelo, vsaj slive in mirabela. Na travo smo postavili žar, ki ga je oče zvaril iz velikega žarometa, imel je vse, kar imajo današnji izumi, najbrž je še vedno kje v garaži. Za kosilo smo pekli čevapčiče ali ražnjiče, kar smo pač hoteli otroci, to so delali zaradi nas, v naše veselje. To je bilo takrat res moderno, nekaj posebnega, da smo jedli zunaj, res praznično. Še danes se takoj spomnim na čevapčiče, ko pomislim, da bo kmalu prvi maj. Saj je še danes tako, ali ni, otroci so srečni, če so na vrtu skupaj z družino, sploh če pridejo še bratranci in sestrične? Takrat za prvomajske praznike še nismo hodili na morje, mi na vasi ne, treba je bilo poskrbeti za vrt, saj res, in nasaditi rože v korita, ampak jih še nismo postavili na balkone, na začetku maja je pri nas še prehladno. O, to pa še moram reči, nabrali smo regrat, ravno prav velik je bil, jedli smo ga vse praznike.Sami lepi prvomajski spomini, ki dišijo po mladi pomladi, iz starih časov, ko se starši niso bali za delovna mesta. Danes je drugače. Zato je kar prav, če se ob polni praznični mizi spomnimo, da 1. maj nanjo ni padel kot zrela hruška.

Foto: Černivec Aleš