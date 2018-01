Ekipi znanstvenikov iz rimskega laboratorija je pred kratkim uspelo razviti prvo bionično ročno protezo, ki lastniku sporoča avtentične občutke in jo je že mogoče uporabljati tudi zunaj laboratorija. Uporabnici proteze, Almerini Mascarello, ki je ostala brez levice v prometni nesreči pred 25 leti, se zdi, kot da je dobila nazaj svojo roko.

Predhodnico takšne roke so znanstveniki iz Italije, Švice in Nemčije v laboratorijih v Rimu razvili že leta 2014, vendar je zaradi kopice senzorske in računalniške opreme še niso mogli uporabljati zunaj laboratorija. V treh letih je tehnologija toliko napredovala, da lahko vso opremo spravijo v nahrbtnik, ki ga gospa Mascarello, ki je zdaj že v zrelih letih, brez težav prenaša s seboj.Prva zaznava, ki jo omogoča nova roka, je, ali je predmet mehak ali trd. Sporočilo o tej zaznavi potuje iz senzorjev na roki v računalnik v nahrbtniku, ta pa signal pretvori v jezik, ki ga razumejo človeški možgani. Signal do njih pripotuje po živcih iz zgornjega dela roke, v katere so vsadili majcene elektrode. Lastnica lahko zdaj z zaprtimi očmi, tako so opravljali teste, pove, ali je predmet, ki ga pobere s protezo, mehak ali trd. »Občutek je tako naraven, kot da imam pravo roko; končno lahko spet počnem stvari, ki so bile prej tako težavne, od oblačenja in obuvanja naprej.«