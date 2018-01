Samo še v Washingtonu je tako dobro kot v Mariboru

Andreja Kračun, svetovljanka, humanitarka in Mariborčanka, ki je v ZDA spoznala Melanio in Donalda Trumpa.

V svojem življenju je počela marsikaj, a v dobrodelnost je res stopila z obema nogama, pravi Andreja Kračun, rojena Mariborčanka, ki trenutno z možem Davorinom, predsednikom fiskalnega sveta in nekdanjim politikom ter veleposlanikom, živi v Ljubljani. Vsak vikend pa, če je le mogoče, preživi v ljubljenem rojstnem mestu, kamor je pred 11 leti presadila tudi dobrodelno akcijo Koraki za korakce.

Idejo zanjo je dobila v Washingtonu, kamor je spremljala soproga, ko je nastopil veleposlaniško službo. V ZDA namreč vsako leto po vsej državi pripravijo dobrodelno akcijo Tek za zdravje, v kateri prostovoljci množično hodijo, tečejo ali pa se samo sprehajajo in s prijavninami zbirajo denar za zdravstvene ustanove. In ker, še danes, ko je v 67. letu, ni takšne vrste človek, da bi posedala doma, je zavihala rokave in pomagala pri številnih dejavnostih washingtonske diplomatske srenje. Ko sta se zakonca Kračun leta 2004, ko se je njemu iztekel mandat, vrnila v Slovenijo, se je Andreja znova aktivno vključila v dobrodelne dejavnosti društva Sila, ki združuje žene politikov in diplomatov.

Korakati za korakce

Takrat enkrat se ji je utrnila zamisel, da bi tudi pri nas dobri ljudje hodili za tiste, ki tega ne zmorejo. Kaj pa je bolj človeškega kot tistim, pred katere je življenje postavilo strmo pot, olajšati najtežje korake, si je rekla, zaradi težav s kolki tudi sama pred desetletjema invalidsko upokojena.