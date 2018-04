Skupaj z gradom se prebuja tudi mestece

Štanjel je poseben kraj. V njegovi sredini dominira prazen grič Turn, medtem ko se znameniti grad šopiri nekje sredi vzpetine. Od letos prenovljena fasada mu je vrnila del nekdanje zunanje mogočnosti. Prazni parkirni mesti tik pred grajskimi vrati, opremljeni s polnilnico za električno napajanje, pa čakata na prvo električno vozilo kavalir. Zdi se, da so novi časi dobesedno pred vrati.



To je morda res, toda težko se bodo prebili skozi vhod, je skeptičen naš sogovornik Vojko Markočič, eden izmed nekaj deset avtohtonih prebivalcev vasice, ki je šele leta 2015 dobila vodovod in ustrezno kanalizacijo. Prebivalci so, kolikor jih je še bilo, tudi v 21. stoletju pač pili kapnico. Čeprav so je bili navajeni, saj so z njo že stoletja kot povsod drugod po Krasu preživeli njihovi predniki, so se zaradi tega primanjkljaja iz naselja, ki ga zaradi strnjene tržne pozidave vsi spoštljivo kličejo za mesto, kar je menda nekoč res bilo, številni izselili. Zapuščene hiše je začel preraščati plevel, strehe so se udirale in vasica z gradom je začela postajati mesto duhov.



Rusi prihajajo



Eden prvih, ki so se vrnili za starinsko obzidje, sezidano v 15. stoletju za obrambo pred Turki, je bil prav Vojko Markočič. Njegova duhovita pripomba se nanaša na ozek dovoz, ki v to po videzu srednjeveško mestece poteka skozi obokana vrata kamnitega vhodnega stolpa, ta pa niso bila narejena za današnjo rabo.