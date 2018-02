Slalomirajo, zehajo, smrdijo po mošusu

Zverinice si je nadelo ime slovensko društvo ljubiteljev dihurjev, predseduje mu 40-letna Maja Čonč, glavna pobudnica tretjega Dihurčkovega dne v Celju. Doslej je šlo dvakrat brez, letos so dodali še mednarodno razstavo zverinic.



Pogovarjava se nekaj dni pred dogodkom. Dan je namenjen »lastnikom, ljubiteljem, morebitnim kupcem, posvojiteljem,« dihurčke bo mogoče počohati, povohati, temeljni namen srečanja, tudi predavanje o dihurjastih boleznih in strokovno svetovanje so pripravili, je »spodbujanje odgovorne vzreje in nakupa dihurjev«.



Dihurja lahko zadnja leta kupiš v trgovini, takega, kakršne »štancajo na farmah«. Lahko gre za domača legla, po internetnem kopitu, »imam samčka, rad bi še samico«, tretja možnost je posvojitev. Čončeva je lani registrirala vzrejo dihurjev, jo prijavila na veterinarski upravi. Ne gre za velike razsežnosti, »uvozila sem par iz Madžarske in samico iz Anglije«.



Eno glavnih težav vzrediteljica vidi v dejstvu, da »ljudje vidijo sličico dihurja in si ga zaželijo«. Ko je že doma, pa začnejo študirati, kaj so kupili, nemalo jih spozna, da pač dihurja v žaklju. »Dihur ni pes, ni mačka, ima povsem specifične lastnosti. Moraš se vnaprej pozanimati, kaj boš imel pri sebi doma pet do sedem let.«

Luštkani, kajne? Foto: Iztok Bajda

V Zverinicah je približno 30 članov, v Celje pridejo še vzreditelji iz Italije, Madžarske, Češke. Pripravljajo razstavo dihurjev z ocenjevanjem. Sodniki ocenjujejo proporce zverinice, mišično maso, kondicijo, kakovost kožuha, barvni vzorec, »ki mora biti čim bliže idealu«, čistočo uhljev, oči, postriženost krempljev. »V resnici ne gre tako zares,« kot na pasjih, mačjih razstavah, »pri nas ni pudranja, fenanja.« Je pa tako, da če dihurček ugrizne sodnika, je diskvalificiran.Poleg estetske komponente bo obiskovalcem namenjen tudi spremljevalni dihurjasti program, zabavne igre. Dihurčki se bodo merili v agilityju, saj veste, zverinskem oviratlonu s tunelčki, preprekami, pa slalomu med količki, izvem, da te prvine doma ne trenirajo, ampak bo šlo na suho. Tudi tekmovanje v zehanju bo, če »dihurja primeš zadaj za vratno gubo, načeloma zazeha«. Seveda ne ob kleščastem stisku za vrat. »Z eno roko mu podložiš tačke, z drugo ga primeš za gubo in čakaš, kolikokrat bo zehnil.« V eni minuti. Tudi fotografirali jih bodo. Prijavljenih je 57 lepih in gibčnih, v lasti jih ima 29 pokončnih dvonožcev.



Predsodba



Če kaj prav vsi vemo o dihurjijh, je, da smrdijo. Je to res ali predsodek? »Je predsodek, ki temelji na dejstvih.« Dihur, izvem, ima vonj, »po mošusu, nekaterim se zdi, da po medu«. Ko se samci gonijo, pa se vonj izrazito potencira. Še malenkost dodamo, goni se – pol leta. Če je žival kastrirana, je vonj precej blažji. »Nekaterim smrdijo vsi dihurji, drugi vonjev ne zaznajo.« Večina domačih ljubljenčkov je kastrirana. Za samičke je sterilizacija nujna, ker v času gonjenja »estrogeni delajo na polno pol leta in so mogoči stranski učinki.« Ki se končajo onstran. Samec samičke ne naskoči, ampak jo zaskoči, parjenje je grobo, spominja na posilstvo. Na svet pride šest do osem, skrajno tudi 15 mladičkov, načeloma enkrat na leto.

Zakaj se človek odloči za takega ljubljenčka? »Ker so ful luštni, imajo medvedkast obraz.« Do odrasle dobe so zelo igrivi, zvedavi, aktivni, ni jih treba, kot mačke ali pse, voditi ven, lahko so v primerno veliki kletki, »tri do štiri ure na dan pa morajo biti spuščeni«. Ko je spuščen, je zanimiv kot televizija, no, kot TVS verjetno večinoma še bolj, »ni pa dihur za vsakogar, glede veceja ni gotovo, da ne bi bilo treba kaj pobrisati«. Dihurji so strogo mesojedi, jedo, glodajo »kosti, organe, plus brikete za mačke brez žit«. Ali pač mrtvi plen, živ jprepovedan. Pasje hrane ne smejo uživati.



Medvedkasta glava, pa še eno skupno lastnost ima dihur s kosmatim velikanom. Ugrizne. »Zelo, do kosti, odgrizne ti kos kože.« Ampak ne grize iz lepega, pač pa, če »je slabo socializiran, če je bolan ali če ga v kaj preveč siliš«. Ja, zverinica je zver, iz družine kun, v sorodu s podlasico, vidro.



V naravi ni ogrožen, je pa redek. Ljubljenčkom pravijo domači ali beli dihur, čeprav ima barve, v kateri se skriva vsa mavrica, sila malo. V naravi, vajen domačega razvajanja, briketov, udobne posteljice, ne bi preživel. Divji dihur pa je ubijalec, spravlja se na manjše glodavce, miši, ptice, žabe, v sili dihur še insekte žre. S psi in mačkami, domačimi, se lahko zelo dobro razume, odvisno od psov, mačk, vsa druga živad pa »no-go«, ne gre.

Pravijo jim beli dihur. Bo že držalo. Foto: Maja Čonč

Čončeva, ki ima dihurje že 15 let, pravi, da ga v trgovini dobiš za 180 evrov, na Bolhi za 100 do 150, vendar lahko povsem neoskrbljenega, 250 evrov pa je vreden dihur »s potnim listom, čipom, cepljen proti pasji kugi, znanega porekla«.



Vse prevečkrat živali iz trgovinskega ujetništva kupljene pridejo v mučilnice. Ker ljudje z njimi ne znajo ravnati, jih imajo v premajhni kletki, če jih ne prehranjujejo pravilno, zbolijo, treba je vedeti, kje so usposobljeni veterinarji, na najvišji ravni za zdaj zgolj v Ljubljani ...



Sicer pa, če imate radi živo, ne pretirano barvno dlakavo televizijo, če vam prija vonj po mošusu, verjamem, da bi zverinici odpustili tudi diskvalifikacijo, če bi v slalomu spustila vratca. Samo ne silite je pretirano s treningom, ker ...