Slovenci si nadvse želijo biti influencerji

Pod pritiskom digitalne revolucije se ne talijo le klasični mediji, ampak tudi oglaševanje. Televizija, sicer še vedno zelo pomembna, izgublja vlogo paradnega oglasnega medija, glavni kanal nagovarjanja potrošnikov počasi postaja splet. Na pravkar končanem Slovenskem oglaševalskem festivalu je tekmovalo manj prijavljenih tv-oglasov kot lani, denar oglaševalcev se je začel seliti drugam. O tem, kako se pod vplivom digitalizacije spreminja oglaševanje, smo se v dneh pred festivalom pogovarjali z Juretom Tovrljanom, enim najmlajših kreativnih direktorjev pri nas.

Digitalni svet mu res ni tuj, a zaljubljen je, pravi, v vse, kar je analognega. Zato v prostem času ustvarja izdelke iz lesa v svoji delavnici. V poklicu pa daje prednost sporočilom, ki nas premaknejo, pravi, in to niso le vizualna. »Bistvena je velika ideja, ki se nas dotakne, naredi na svoji poti nekaj dobrega, sama implementacija ideje in prenosa sporočila pa je stvar dobrega tekstopisja, oblikovanja in integracije. To velja tudi za oglaševanje na spletu, ki poleg klasičnih prijemov prinaša tudi nove tehnike, orodja in prijeme za dostopanje do čedalje bolj razslojenih ciljnih publik,« pojasnjuje.Že lani je bila bitka med televizijo in spletom za oglaševalski kolač zelo tesna in več kot očitno bo zmagovalec splet. V ZDA so že predlani namenili več sredstev oglaševanju na spletu, razlika pa še narašča.