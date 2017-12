Po nenavadno dolgem zatišju, ki je trajalo že od supervolilnega leta 2014, ko so potekale državnozborske, lokalne in evropske volitve, se je volilni post letos končal. Lani ni bilo niti referenduma, letos smo imeli vsaj enega. In seveda, imeli smo druge najbolj odmevne volitve, predsedniške.

Državo bo še pet let simbolično vodil Borut Pahor. Kakor je poudaril, je več kot en mandat pred njim sedel na predsedniškem stolu le Milan Kučan, ki je drugič zmagal pred dvema desetletjema, leta 1997. Kaj bo Pahor počel po koncu kariere, ni znano. Naj so mnenja o njem kakršnakoli, je njegova politična kariera nedvomno veličastna. Že pred srečanjem z Abrahamom je opravljal vse tri najpomembnejše funkcije v državi – vodil je državni zbor, vlado in za finale bo deset let predsednik republike.

Do zmage



Predsedniške volitve so v Sloveniji ene redkih, na katerih imajo volivci možnost izvoliti svojega predstavnika – in to vrhovnega – neposredno, z imenom in priimkom. Kljub razmeroma malo pristojnostim je ves čas na očeh javnosti, je eden najbolj vidnih politikov.



Novi stari predsednik Pahor je fenomen slovenske politike. Bil je priljubljen predsednik državnega zbora. Priljubljen je ostal tudi po tem, ko je nesrečno pristal v evropskem parlamentu. In priljubljen je bil po tem, ko leta 2007 zaradi prisile stranke ni kandidiral na predsedniških volitvah – zaradi česar je takrat zmagal Danilo Türk. Vendar je od leta 2008, ko je po zmagi na državnozborskih volitvah prevzel vodenje vlade, povsem poniknil v ozadje. Njegov rejting je bil na psu, zdelo se je, da je njegove politične kariere konec.



A Pahor je mojster političnega preživetja. Čeprav nekaj mesecev prej o tem, da je primeren vodja, ni mogel prepričati niti lastne socialdemokratske stranke, ki si je za predsednika izvolila Igorja Lukšiča, se je konec leta 2012 na volitvah za predsednika republike – po nekajmesečni kampanji brez primere v Sloveniji in najbrž tudi v svetu, v kateri je vsak dan opravljal drug poklic, od smetarja do peka – prebil v drugi krog. V njem je odpihnil Türka. Ta enostavno ni našel orožja proti Pahorjevemu populističnemu cunamiju.

Še pet let



Ko je Pahor pred letošnjimi volitvami napovedal, da se bo potegoval za drugi mandat, je že leta spet kraljeval na vrhu lestvic priljubljenosti. Veljal je za tako nespornega favorita, da so državnozborske stranke skoraj do zadnjega oklevale, koga in ali sploh koga bodo poslale v vnaprej izgubljen boj. A državnozborske volitve so pred vrati. Večina strank v državnem zboru in nekaj tistih, ki si tja želijo, si ni privoščila, da po reklamni kostanj v predsedniško žerjavico sploh ne bi poslala svojih predstavnikov.



Državnozborske stranke so s podporo stranke in poslanskimi podpisi kandidirale Majo Makovec Brenčič (Stranka modernega centra), Ljudmilo Novak (Nova Slovenija) in Romano Tomc (Slovenska demokratska stranka). Socialni demokrati so seveda podprli svojega nekdanjega voditelja Boruta Pahorja, čeprav je formalno kandidiral kot neodvisni kandidat s podporo 5000 volivcev.

Zunajparlamentarne stranke so s 3000 podpisi kandidirale Suzano Laro Krause (Slovenska ljudska stranka), Angelco Likovič (Gibanje za otroke in družine), Borisa Popoviča (Slovenija za vedno) in Marjana Šarca (Lista Marjana Šarca). Na koncu – dobesedno, pet minut pred polnočjo 27. septembra, ko je potekel rok za oddajo kandidatur – je več kot 3000 podpisov na državno volilno komisijo prinesel še kandidat Gibanja zedinjena Slovenija Andrej Šiško.

Od devetih kandidatov se jih šest poklicno ukvarja s politiko, dva z lokalno, trije na državni in ena na evropski ravni. Krausova je prevajalka, nekdanja učiteljica Janeza Janše Likovičeva je upokojenka, za Šiška pa ni jasno, s čim se ukvarja. Večina kandidatov se je na predsedniški žerjavici 22. oktobra grdo opekla.



Najbolj Maja Makovec Brenčič. Kandidatka največje državnozborske stranke in ministrica za šolstvo je dobila katastrofalno malo, 1,7 odstotka glasov. Za kandidatko druge največje stranke v državnem zboru Romano Tomc je bil neuspeh, ker se ni uvrstila v drugi krog, za Novakovo pa to, da jo je prehitela Tomčeva.



Za zadnji, Krausovo in Likovičevo, je za znak neuspeha dovolj pogledati izid; dobili sta manj kot odstotek in tako svojima strankama nista prižgali upanja za vrnitev oziroma preboj v državni zbor. Za Popoviča ni jasno, ali je dosežek 1,8 odstotka glasov velik neuspeh, saj ni jasno, zakaj je sploh kandidiral. Gotovo pa je bil uspeh 2,2 odstotka glasov za Šiška; kandidat z margine se je uvrstil natančno v sredino liste kandidatov – pred njim so bili štirje, za njim prav tako. Dobil je več glasov kot župan Kopra Popovič in ministrica iz največje stranke SMC, ki je samo potrdila svojo pot navzdol.



Na vrh sta se uvrstila Borut Pahor in Marjan Šarec. Za prvega je bilo 47,2 odstotka glasov neuspeh, saj je dobil manj kot polovico glasov in ga je torej čakalo podaljšanje naporne kampanje, med katero je tokrat pešačil po Sloveniji. Za Šarca, župana malo pomembne občine Kamnik – bolj znanega kot nekdanjega odličnega imitatorja in po igranju izmišljenega lika gorenjskega primitivca Ivana Serpentinška –, pa sta bila slaba četrtina glasov in preboj v drugi krog izjemen uspeh.



V drugem krogu 12. novembra presenečenja ni bilo. Razen tega da je Pahor dobil le malo več glasov kot v prvem krogu, 53,1 odstotka, Šarec pa precej več, 46,9 odstotka. Pahor je drugi mandat uradno začel 22. decembra.



SMC in nekdanji desni tranzicijski trojček SDS, NSi in SLS sta na predsedniških volitvah torej doživela polom, saj so kandidatke treh desnih strank skupaj v prvem krogu dobile le malo več kot petino glasov, manj kot Šarec sam. Iz izida letošnjih predsedniških volitev pa zaradi specifičnosti teh volitev ni mogoče sklepati kaj posebnega o dejanskih možnostih strank drugo leto. Morda le to, da ima Šarec na državnozborskih volitvah, na katere se bo odpravil s svojo stranko, dobre možnosti. Dobili smo še en nov – no, skoraj nov – obraz. Po zadnji letošnji raziskavi javnega mnenja Dela mu dejansko kaže zelo dobro, saj je med vsemi strankami pobral največjo podporo.



Zato pa je veliko modrovanja povzročila nizka udeležba. Ta je bila s 44 odstotki v prvem in 42 odstotki upravičenih v drugem krogu res nizka. Vendar je veliko vprašanje, ali je bila tako tragično nizka, da se analize, zakaj je na volišča prišla manj kot polovica državljanov, še dolgo niso polegle. Ideje z desne, da so na vrat na nos potrebne spremembe, na primer uvedba cenzusa za veljavnost volitev ali posrednih volitev predsednika republike, pa najbrž niso posebno resne.



Arbitraža naša vsakdanja



Slovenski politični prostor in družbo nasploh je letos spet zelo zaznamovala tudi po več kot četrt stoletja nedoločena meja s Hrvaško. Za to je v času pocukranega prijateljevanja premierov Slovenije in Hrvaške Boruta Pahorja in Jadranke Kosor kazalo, da bo izginila z dnevnega reda. Na fantastičen dan, 4. november 2009, sta prej omenjena – pred nekakšno pričo v imenu Evropske unije, švedskim premierom Fredrikom Reinfeldtom – v Stockholmu podpisala sporazum, s katerim sta državi določanje meje prenesli na samo za ta primer ustanovljeno arbitražno sodišče v Haagu.



Sodišče je potem mlelo primer. Relativno zatišje v odnosih med Slovenijo in Hrvaško se je končalo poleti 2015. Takrat so v javnost prišli posnetki pogovorov člana arbitražnega tribunala, ki ga je določila Slovenija, Jerneja Sekolca, s slovensko agentko v arbitraži Simono Drenik. Takšni pogovori o poteku arbitraže niso dovoljeni, saj bi morali biti arbitri pri svojem delu neodvisni.



Hrvaška je potem z zanjo značilno, za Slovenijo pa nepredstavljivo politično enotnostjo, ko gre za, recimo, nacio­nalni interes, izstopila iz arbitraže. In od takrat zatrjevala, da se je vse skupaj ne tiče več, čeprav je arbitraža po hrvaškem odhodu nadaljevala delo z novimi sodniki.



Letos konec junija je arbitražno sodišče končno izreklo svojo odločitev o meji. Nekako splošno mnenje je, da je odločba pravniško črkobralska in zato neživljenjska, saj se ne ozira na to, kako posega v življenje ljudi ob meji. Hrvaška je z njo dobila več, kot je pričakovala, ko je hotela z odhodom minirati arbitražo, Slovenija manj. Dobila ni niti neposrednega stika z mednarodnim morjem – kar je bil glavni cilj slovenske politike –, ampak samo neomejen dostop do tja čez hrvaške ozemeljske vode.



A Hrvaška uveljavitev odločbe še vedno zavrača. Njena politika očitno meni, da ji vzdrževanje konfliktnih razmer s Slovenijo na majhnem ognju bolj koristi kot dokončna ureditev mejnega vprašanja. Premiera obeh držav se pomenkujeta ob robu rednih srečanj premierov na ravni EU, dvakrat pa sta se celo uradno srečala na to temo, julija v Ljubljani in ta teden v Zagrebu. Diplomati se gredo tiho diplomacijo.



O čem se pogovarjata premiera in o čem tiho diplomati, ni povsem jasno. Slovenski premier Miro Cerar namreč govori, da se lahko Slovenija pogovarja samo o uresničitvi arbitražne odločitve, hrvaški premier Andrej Plenković pa še vedno ponavlja mantro, da arbitraža zanje ne velja.

O čem se ob nespremenjenih stališčih glede arbitraže sploh lahko pogovarjata premiera (levo hrvaški Andrej Plenković, desno slovenski Miro Cerar), ni povsem jasno. Foto Tomi Lombar/Delo

Kako bosta udejanjili odločitev arbitraže, bi se morali državi dogovoriti do 29. decembra. Tik-tak.

Naložba



Septembra lani je mariborski Večer prvi pisal, da namerava kanadska avtomobilska korporacija Magna – na veliko izdeluje avtomobile različnih znamk – v bližini Maribora zgraditi novo tovarno, v kateri naj bi se zaposlilo 3000 ljudi in še več. Leto pozneje, septembra letos, so Kanadčani dobili vse potrebne dokumente za prvi del projekta, gradnjo lakirnice. In jo že gradijo.

Magna, naj naložba v samostojni Sloveniji, je stekla. Foto Tadej Regent/Delo

Cerarjeva vlada, ki bo na volitvah lahko stavila samo na dobre gospodarske razmere v državi, saj je svoj moralno-etični kredit že zdavnaj obesila na žico ob južni meji, se je za naložbo v občini Hoče - Slivnica zelo potrudila. Politika je sprejela celo poseben zakon s ponarodelim imenom Lex Magna, po določilih katerega lahko razlastijo lastnike zemljišč, na katerih bo stala tovarna, če jih ne bi hoteli prodati.

Težav, s katerimi so nekateri iz različnih razlogov hoteli preprečiti gradnjo, je bilo veliko. Gradnji so nasprotovali zaščitniki kmetijske zemlje, dreves, podtalnice, zraka in zdravja na splošno. Nič ni pomagalo sklicevanje na zdravo pamet, saj imajo v Mariboru bližnjem in od njega bistveno večjem avstrijskem Gradcu podobno tovarno, kot bo v perspektivi stala na Dravskem polju – z najbolj sporno lakirnico vred –, dobesedno sredi predmestnih stanovanjskih naselij. In še tehnologija v njej je slabša, kot bo v slovenski, že zaradi dejstva, da je avstrijska starejša.



Poleg okoljevarstvenikov je naložbi nasprotovala neke vrste civilnodružbena druščina z jasnim političnim ozadjem rumeno-modre barve. Rumeno-modra stranka takrat, ko je bila dvakrat na oblasti, v državo ni pripeljala nobene spomina vredne tuje naložbe, zato politični konkurenci gotovo ne privošči, da bi to uspelo njej. In gotovo nad Magnino tovarno niso nič kaj navdušena podjetja iz podobnih dejavnosti, predvsem na Štajerskem. Jasno jim je, da jim bo Magna z višjimi plačami odpeljala delavce ali pa jih vsaj prisilila, da jim sami plačajo več.



A kakorkoli, Magna je na koncu dobila vse papirje. Oktobra se je s podpisom pogodbe z državo zavezala, da bo v desetih letih izvedla investicije v vrednosti najmanj 100 milijonov evrov in ustvarila najmanj tisoč novih delovnih mest. Naložba naj bi bila, kot rečeno, veliko večja, v pogodbi je minimum. Že v prvi fazi projekta, lakirnici, naj bi od aprila 2019 delalo 400 ljudi, investicija pa naj bi bila vredna več kot 146 milijonov evrov.



Dolge sence begunske krize



Čez Slovenijo je šlo v nekaj mesecih leta 2015 in 2016 približno pol milijona beguncev. Vsi so hoteli naprej, na sever in zahod. In tako rekoč vsi so tja tudi šli. Veliko politikov je takrat strašilo, da utegnejo na severu in zahodu zapreti meje, zaradi česar bo Slovenija postala žep, v katerem bodo ostale nepregledne in neobvladljive množice.



Da se to ne bi zgodilo, so na južno mejo postavili »tehnične ovire«. To je bila najprej rezilna žica, ki so jo ponekod zamenjali z žičnato ograjo, ponekod pa so obe vrsti »ovir« skombinirali v tehnično še bolj oviralne. Čeprav je balkanska begunska pot usahnila že davno, ograje in žica na južni meji ob koncu leta 2017 še vedno stojijo.



Poleg tega je Slovenija pripravila novo, ostrejšo zakonodajo. Na začetku februarja je začela veljati novela zakona o tujcih. Ta določa, da lahko DZ ob zaostrenih migracijskih razmerah z absolutno večino glasov poslancev omeji vstop tujcev v državo. Številni pravniki, del političnih strank ter nevladne in mednarodne organizacije, med njimi Svet Evrope, so opozarjali, da je novela neustavna in neskladna z mednarodnimi standardi varovanja pravic beguncev.



Celo v vodilni vladni Stranki modernega centra niso imeli enotnega mnenja. Proti noveli je bil namreč drugi mož stranke, predsednik državnega zbora Milan Brglez. Zato sta se sprla s predsednikom stranke Mirom Cerarjem. Spor ni bil nič kaj nedolžen, v stilu dva pravnika, tri mnenja; Brglez je sicer predvsem politolog, vendar ima med svojimi titulami tudi magisterij iz prava. Šlo je tako daleč, da se je govorilo o razkolu v stranki, vendar sta moža spor na neznanem kraju ob neznanem času vsaj začasno pokopala. Čeprav se glede nove begunske ureditve še vedno nista strinjala. A vse skupaj nasprotnikom novele ni pomagalo, da bi jo zminirali, ker je večji del opozicije novosti podprl.



Vsi protibegunski ukrepi minulih let, od ograj, možnosti, da na mejo pošljejo vojsko, možnosti, da mejo zaprejo in tako naprej, so sicer popolnoma brezvezni. Po uradnih podatkih notranjega ministrstva je bilo namreč na začetku decembra 2017 v Sloveniji vsega 536 ljudi s priznano mednarodno zaščito, prosilcev zanjo pa 1320. Vsega skupaj za 0,09 odstotka prebivalcev.



Shamieh in mali Adel

Begunec Ahmad Shamieh iz propadle države Sirije si po mnenju večine slovenske politike ne zasluži, da bi njegovo prošnjo za zaščito obravnavali tu, kjer se je naučil jezika in integriral. Foto Mavric Pivk/Delo

Sta se pa v zvezi z begunci, ki so po naključju ali kako drugače ostali v Sloveniji, letos zgodila dva razvpita primera. Najbolj razvpit je gotovo novembrski primer begunca iz Sirije. V Sloveniji je že več kot dvajset mesecev, odkar se je kalvarija balkanske begunske poti zanj končala na avstrijski meji. Tam so mu zavrnili vstop, zato je ostal pri nas. Da hoče Shamieh dejansko ostati v Sloveniji, dokazuje to, da so mu iz Avstrije potem sporočili, da lahko za azil zaprosi pri njih, saj so mu lani vstop zavrnili neupravičeno. A je raje ostal.

Naj se sliši še tako pokroviteljsko, a je res, da je Shamieh primer dobro integriranega begunca. V Sloveniji se je vključil v družbo, naučil se je slovensko in spletel mrežo poznanstev in prijateljstev. Pomagal je tudi drugim beguncem. A sodišča se na takšne podrobnosti seveda ne ozirajo. Zato so odločila, da naj Slovenija Shamieha vrne na Hrvaško in naj njegovo prošnjo za azil obravnavajo tam. Čeprav s Hrvaško nima nič drugega kot to, da so ga tam prvič na balkanski begunski poti popisali.



Treba je poudariti, da odločitev sodišč ni prisila. Slovenija bi se še vedno lahko odločila, da ga ne vrne, in sama obravnavala njegovo prošnjo. Vendar so se po začetni naklonjenosti vladnih strank takšni možnosti predvsem v SMC ustrašili in od Shamieha dvignili roke. Proti temu, da bi mu omogočili, da bi ostal v Sloveniji, sta bila najbolj glasna njihova notranja ministrica Vesna Györkös Žnidar in Desusov zunanji minister Karl Erjavec, malo manj glasno pa tudi predsednik Borut Pahor.



Nesrečnega Shamieha je turbulent­no dogajanje tako zdelalo, da so ga zaradi poslabšanja že tako ne dobrega zdravja sprejeli na psihiatrijo. Po dodatnem poslabšanju so ga prestavili na nevrološko kliniko ljubljanskega kliničnega centra. Pred kratkim je sicer vložil novo prošnjo za azil.



Rok, do katerega naj bi Shamieha deportirali na Hrvaško, je 23. februar, zato bo njegov primer, naj bo rešitev takšna ali drugačna, predvolilna tema. Če ga bodo deportirali, je Levica že napovedala interpelacijo notranje ministrice Vesne Györkös Žnidar. Zaradi Shamieha pa se bo prihodnje leto Miro Cerar moral ukvarjati tudi z ustavno obtožbo. Janševi demokrati mu namreč očitajo, da je zlorabil položaj, ker je novembra, ko so Sirca prvič nameravali deportirati, preden si je premislil, dosegel, da ga niso.



Manj razvpita, a še bolj tragična zgodba, prav tako povezana z begunsko krizo 2015/2016, se je odvila marca. Takrat so iz Slovenije izgnali družino, ki jo sestavljajo Sirijka Carol Korba, njen mož Hani Sulejman iz Egipta in njun sin Adel iz ... Slovenije. Sin se je namreč rodil v Sloveniji. Marca je bil star eno leto in nikoli ni živel drugje. Njegova domovina ga je skupaj s staršema izgnala. Ker slovenskega državljanstva ob rojstvu ni dobil, je tako Slovenija ustvarila malega apatrida, dojenčka brez domovine, državljanstva in pravic, ki iz njega izhajajo.



Družina Korba-Sulejman je v Slovenijo med begunsko krizo prišla iz Hrvaške. Ker pravila EU določajo, da prošnjo za azil obravnava država, kjer vstopijo v Unijo, so jih tja tudi izgnali. Vendar, popolnoma enako kot pri Ahmadu Shamiehu, deportacija v državo vstopa ni nujna. Slovenija bi lahko njihovo prošnjo obravnavala sama.



Ko so jih nagnali na Hrvaško, sem zapisal: Če je to pomembno – in za nekatere, ki so za čimprejšnjo odstranitev vseh tujcev iz Slovenije, je pomembno –, bi lahko dodal, da sta oba starša kristjana, mati pravoslavka, oče kopt. In ker so navdušenci nad deportacijami navadno tudi navdušenci nad Združenimi državami Amerike, bi dodal še to, da bi Adel, če bi se njegova življenjska pot po sreči začela tam, dobil ameriško državljanstvo. Če bi se rodil na ozemlju ZDA, bi bil njihov državljan in bi lahko, ko bi odrasel, postal celo predsednik države. A ni imel sreče. Rodil se je v Sloveniji. Namesto državljanstva je dobil izgon.



In zdaj nimam več kaj dodati.