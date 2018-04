Slovenska smučišča: Zadnja zima je (bila) dobra zima

Zima 2017/2018 je bila nenavadna. Začela se je zgodaj, potem je bilo vreme dolgo pretoplo, v februarju pa je bila takšna kot v starih časih pred globalnim segrevanjem, mrzla in z obilico snega. Tega je na smučiščih še vedno kar nekaj. Največ seveda na Kaninu, skoraj osem metrov, pa tudi na Voglu se lahko pohvalijo s tremi metri snežne odeje.

Po podatkih Združenja slovenskih žičničarjev naprave obratujejo še na petih smučiščih: na Golteh, Kaninu, Krvavcu, Mariborskem Pohorju, bolj natančno na Arehu, in na Voglu. Na Golteh in Krvavcu bodo smučarske naprave ustavili prav ta konec tedna. S sezono so povsod zadovoljni, saj so našteli več smučarjev kot leto prej. Dramatičnih novosti pa vsaj pri njih (tudi) v sezoni 2018/2019 ne bo.



Povsod večji obisk



Daleč največji smučišči med tistimi, ki še obratujejo, sta Mariborsko Pohorje in Krvavec. Na obeh so do zdaj našteli približno 200.000 smučarjev, na obeh je to več kot lani. Smučišča na mariborskem delu Pohorja so nižja od Krvavca in naprave na njih obratujejo samo še na najvišjem delu, Arehu. Načrtujejo, da jih bodo vsak dan pognali še do konca prihodnjega tedna, če jim bo vreme to omogočilo. Na Krvavcu bodo naprave ustavili danes. Do prihodnje zime jih bodo morda, če bo dovolj snega, zagnali le še med prvomajskimi prazniki. Med 27. aprilom in 2. majem pa bodo že vzpostavili tudi Bike park Krvavec.



Na Mariborskem Pohorju so obratovali 116 dni, tri dni več kot lani, 51-krat je bilo mogoče smučati tudi zvečer, pod reflektorji. Na Krvavcu pravijo, da so imeli 136 smučarskih dni, 12 več kot v prejšnji sezoni. Kljub zgodnjemu začetku sezone in ugodnim snežnim razmeram menijo, da bi bil obisk še boljši, če med šolskimi počitnicami ne bi bilo toliko sneženja in takšnega mraza.



Danes bodo naprave ugasnili tudi na Golteh. Zadnjo sezono, ki jo ocenjujejo kot »naravnost odlično«, so začeli v prvih dneh lanskega decembra. Imeli bodo 126 smučarskih dni, 14 več kot lani. Temu primerno več je bilo tudi smučarjev. Našteli so jih približno 68.000, za petino več kot v prejšnji sezoni.



Drugo najvišje slovensko smučišče, Vogel, je do zdaj obiskalo nekaj več kot 103.000 smučarjev, za dobro tretjino več kot v takem času v prejšnji sezoni. Tudi smučarskih dni je bilo 28 več kot leto prej. Na progah imajo tri metre snega, zato načrtujejo, da bodo naprave delovale vse do konca prvomajskih praznikov.



Malo novosti



Ker se sezona še izteka, o denarnem izplenu na smučiščih ne morejo povedati kaj konkretnega. Vendar je jasno, da jih večina pričakuje, da so, zaradi več smučarjev, zaslužili več. Na Golteh tako pravijo, da so ustvarili več prihodkov s prodajo smučarskih vozovnic. Višje prihodke pričakujejo tudi na Krvavcu, ki je še vedno v lasti štajerskega Uniturja – tako kot smučišča na Rogli in Terme Zreče – oziroma Uniorja iz Zreč. Na Krvavcu so tudi poudarili, da so imeli to zimo manj stroškov s pripravo prog, saj jih zaradi obilice snega ni bilo treba toliko umetno zasneževati kot lansko sezono.



Šibka točka slovenskih smučišč so nove naložbe. Če jih primerjamo s sosednjo Avstrijo, kjer na ravni posameznih zveznih dežel vlagajo v infrastrukturo nekajkrat več denarja kot v vsej Sloveniji, je slika še bolj skrb zbujajoča. A nekaj novosti bo.



Na Mariborskem Pohorju bo najpomembnejši projekt avtomatizacija sistema zasneževanja; umetni sneg je za smučišča na vzhodnem koncu Pohorja nad Mariborom življenjskega pomena, saj je zaradi nizke nadmorske višine naravnega le redko dovolj. Poleg tega bodo popolnoma odstranili konstrukcijo nekdanje vlečnice Habakuk ter dokončali ureditev novega otroškega poligona Bellevue in ureditev Bike parka Pohorje. Odprli ga bodo že ta konec tedna.



Čeprav so precej višje od smučišč nad Mariborom, ki se končajo na robu mesta oziroma že v njem, tehnične izboljšave zasneževanja smučišč načrtujejo tudi na Golteh. Dopolnili bodo dodatno ponudbo, do začetka naslednje smučarske sezone pa načrtujejo še dokončanje del na apartmajskih hišah. S tem bodo pridobili nove nastanitvene zmogljivosti neposredno ob smučišču.



Morda še najbolj ambiciozno v novo sezono gledajo na Voglu: »Če bo šlo vse po načrtih, predvsem s potrebno dokumentacijo, se bomo v prihodnji sezoni lahko pohvalili z novo vlečnico Konta,« si obetajo Gorenjci. Na drugi strani spektra smučišč, ki ta konec tedna še obratujejo, je Krvavec: »Večjih investicij v infrastrukturo žal ne bo. Poleg rednega vzdrževanja načrtujemo obogatitev ponudbe predvsem za otroke in družine. Pripravljamo pa tudi nekaj dodatnih storitev na smučišču, ki bodo obiskovalcem popestrile smučarski dan.«