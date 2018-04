Slovenske tabornike prvič vodi ženska

»Na čelo organizacije je prvič v zgodovini stopila ženska,« so sporočili z Zveze tabornikov Slovenije, potem ko so nedolgo tega na najvišji položaj v svoji hierarhiji izvolili 27-letno arheologijo Evo Bolha. Tako so sami poudarili, da se je po skoraj 70 letih vendarle zgodilo nekaj izjemnega. »Zame je pomembno, kaj človek zna in kaj je pripravljen narediti, ne delitev po spolu,« pravi sogovornica, ki je med najmlajšimi načelnicami tudi na ravni svetovne organizacije.



Ali so ženske v taborništvu enakopravne?



Da, so. Z gotovostjo lahko rečem, da ne delamo razlik med spoloma.



V sporočilu po volitvah je poudarjeno, da ste prva načelnica na vrhu te organizacije. Torej je to vendarle poseben dogodek?



Da, je zanimivo, vsi so bili kar presenečeni, da sem prva ženska.

Da, tudi jaz sem vseskozi prostovoljka. Zaposlena sem v Muzeju in galerijah mesta Ljubljane.

Kdaj ste se pridružili tabornikom?



V moji družini sta bila tabornika mama in oče. Jaz sem se tabornikom v Šoštanju pridružila v prvem razredu osnovne šole.

Kje še organizacijo vodijo ženske?

V Latviji jo zdaj drugi mandat zapovrstjo vodi kolegica Agnija Jansone. Načelnico imajo tudi na Hrvaškem, to je Helen-Marie Kerovec, prav tako na Danskem, Finskem, v Nemčiji in na Islandiji.