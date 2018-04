Srbske mame so vedno krive za vse

Najmlajša generacija srbskih žensk je po konservativnih, nacionalističnih in patriarhalnih nazorih podobna generaciji najstarejših. Podpirajo vrnitev žensk za štedilnik, zagovarjajo etnične zakonske skupnosti in nasprotujejo feminizmu. Najskrajnejše so za sterilizacijo revnih, prepoved splava in obrezovanje žensk brez otrok. Največ emancipiranih žensk je v srednji generaciji.



Gre za ugotovitve raziskave Kultura rojevanja in partnersko življenje v Srbiji, ki jo je izvedel inštitut za sociološke raziskave beograjske filozofske fakultete in naj bi pomagala razumeti družbeni položaj žensk, še zlasti v življenjskem obdobju, ko se odločajo za materinstvo. Povzetek poročila Mame v Srbiji predstavlja neposredne izkušnje več kot tisoč petsto mater iz celotne države in povzema njihova stališča in mnenja o problematični družbeni podpori materinstvu, načrtovanju starševstva, partnerstvu in rojevanju.



Spolna segregacija delitve dela



Raziskava je pokazala, da več kot 60 odstotkov zaposlenih žensk v Srbiji prejema plačo, ki je nižja od republiškega povprečja. Brezposelnih je dobra petina, stalno zaposlitev ima slaba polovica žensk, če zanemarimo podatek, da so skoraj vse stalno zaposlene tudi doma. Ženske kuhajo, perejo, likajo, čistijo ter skrbijo za otroke in starejše člane družine. Najmlajša generacija je v najslabšem položaju, ker jih je največ brezposelnih ali pa delajo na črno ali honorarno na podlagi pogodb za določen čas. Kot večina najstarejših se tudi največ najmlajših žensk izreka za gospodinje.



Čeprav delajo več in za manj denarja kot moški, so glavni krivci za belo kugo v Srbiji. Direktorica Centra za mame Jovana Ružičić pravi, da bi morala država namesto pozivov ženskam, naj večkrat rodijo, najprej ženske spoznati in razumeti. V centru poskušajo ugotoviti, kako matere usklajujejo službene in zasebne obveznosti, katere vloge igrajo v svojih družinah, kako gledajo na vloge, ki naj bi bile samoumevne, in kakšen odnos imajo do lastnega reproduktivnega zdravja ter slabih razmer v porodnišnicah. Po mnenju Ružičićeve z besedami ni mogoče doseči enakopravnosti, temveč z boljšimi zakoni in nadzorom njihovega izvajanja.



V srbski družbi se položaj žensk ni izboljšal. Ravnovesje med njihovim zasebnim in javnim življenjem je še vedno porušeno, ker so preobremenjene z nepravično delitvijo dela in odgovornosti v svojih domovih, čeprav je družinski proračun odvisen od prihodkov tako moških kot žensk. V družinah vztrajno vzdržujejo spolno segregacijo v delitvi dela, breme skrbi za starejše in bolne v celoti nosijo ženske. Vrednostni sistem srbskih mater se pomika v smeri repatriarhalizacije predvsem med najmlajšo generacijo. Razvoj demokratične politične kulture niti ni mogoč, ugotavlja raziskava, ob splošnem padcu življenjskega standarda in na temeljih preseženih nacionalističnih modelov populacijske politike.



Rojevanje je najvišja vrednota



Raziskovalce so zanimale tudi izkušnje žensk med porodom. V Srbiji še vedno prevladuje model herojske žrtve matere, za kar niso zaslužni le moški in država. Druga zgodba je povezana z nasiljem in grobim kratenjem pravic žensk med porodi, ki je izključno institucionalni problem. Da se srbska družba vrača v tradicionalizem, kaže tudi odnos do mladih žena, ki skrbijo za dom in otroke, možje pa občasno hodijo v trgovino. Mlade matere so manj emancipirane kot njihove matere. Ker je materialni položaj najmlajše generacije najmanj varen, so še bolj odvisne od partnerjev in neposredne okolice.



Čeprav v Srbiji sprejemajo napredne zakone in uvajajo nove strategije, se položaj žensk v okviru družine ni nič spremenil. Različne raziskave so pokazale, da ženske delajo uro več na dan kot moški, skrbijo pa tudi za gospodinjstvo. Velika večina žensk kuha, pere perilo in pomiva posodo, čisti hiše in stanovanja, medtem ko jih dobra polovica sama skrbi za dnevne potrebe otrok. Kljub temu jih je več kot polovica zadovoljna s takšno delitvijo dela, kar kaže na trmasto ohranjanje tradicionalnih obrazcev organizacije družinskega življenja.



Rojevanje je najvišja vrednota v življenju srbskih žensk. Neodvisno je od partnerstva, ni v vlogi boja za zakonski stan in ne gre za beg pred zaposlitvijo. Gre tako za vrednoto samo po sebi kot za otroka kot življenjski projekt. Ženske omejuje na zgolj eno od njihovih mogočih uresničitev. Večletna nizka stopnja rodnosti, ki se iz leta v leto le še slabša, opozarja, da ta model ni vzdržen ne za populacijski ne za družbeni razvoj.



Nizka kontracepcijska kultura



Skoraj polovica anketiranih žensk ima po dva otroka, dobra desetina po tri in več. Večina v prihodnjih petih letih ne načrtuje zanositve, vsaka četrta pa bo zadržala plod, če bo zanosila. V vzorcu so idealno število trije otroci, velika večina žensk pa je s svojim partnerjem načrtovala nosečnost. Revnejše ko so anketiranke, več je nenačrtovanih nosečnosti. Skoraj tretjina jih je prekinila nosečnost, med njimi jih je skoraj polovica imela več splavov. Njihovo število se giblje od enega do dvajsetih, kar priča o nizki kontracepcijski kulturi.



Večina žensk v obdobju prehoda v starševstvo v celoti prevzame nase tradicionalna ženska dela. V tem obdobju ni nobenega hišnega dela, ki bi ga večinoma opravljali moški. To velja tudi za skrb za dojenčka. Več kot polovica moških je pripravljena peljati otroka na sprehod, medtem ko na njegov obisk pri zdravniku gledajo kot na skupno obveznost. Vse drugo je delo mater, ki se lahko veliko bolj oprejo na svoje matere, najboljše prijateljice in sestre kakor na moške. Kljub temu statistične analize kažejo, da je večina žensk zmerno ali izjemno konservativnih, ko gre za populacijsko politiko.



Ženske so najredkeje tarče kritike, da so slabe mame, če si na začetku prehoda v starševstvo enakomerno porazdelijo delo s svojim partnerjem. Največ kritik leti na tiste, ki so po rojstvu otroka prevzele nase vso odgovornost za hišna opravila in skrb za otroka. Več ko si naložijo dela, bolj jih kritizirajo. Iz analize je tudi razvidna povezanost med fizičnim nasiljem in kritiziranjem žensk, da niso dobre matere. Te so velikokrat žrtve nasilja v družini. Kakorkoli že, matere so vedno krive za vse. Pogosto je mogoče slišati očitek očetov: »Kako si vzgojila otroka?« Največji kritiki so praviloma sprehajalci vozičkov, ki redno pozabljajo priti na otroške prireditve v šoli.