Kdo se boji snega?

Zadnje tedne nam jo je vreme večkrat zagodlo, če upoštevamo, kako se obnaša že dvajset, trideset let: čeprav tičimo sredi zime, je večkrat močno snežilo. Vdali smo se v zelene zime, nismo imeli izbire, zdaj pa nas nebo zasipa z lesketajočim se belim zlatom. Zadnje dni skoraj vsako jutro hodim po stopinjah v tanki, fini snežni kopreni. Kot urbani sledosledec ugotavljam, da je v mestu že zgodaj zjutraj težko najti celino, na katero noga še ni stopila. Vidim, da meščani dandanes nosijo kar udobno obutev, z dobrim, globoko narezanim oprijemom. In ni težko uganiti, da ne želijo stopiti predaleč v sneg, ko njihovi kosmati spremljevalci izvajajo svoj jutranji toaletni obred.Zima s snegom v dolini je postala dogodek, ki je vreden omembe. Vremenoslovci nam sicer dokazujejo, da gledano s hribov ni vse tako črno, ko je iz leta v leto videti iz nizkih, dolinskih leg, ker se vendarle malokrat zgodi, da ostanejo kopni tudi visoki vrhovi. Toda mi hočemo hoditi po snegu, nastavljati obraz snežinkam, držati lopato v rokah ... Na vse to imamo najlepše spomine. Strokovnjaki za vreme gledajo na sneg drugače kot laiki, ki imamo preprosto radi zimo: merijo gostoto in debelino snežne odeje, štejejo padavinske dneve, izračunavajo maksimalno snežno obtežbo, gledajo na koledar in pišejo, koliko časa je snežilo, kdaj, kje in zakaj, od kdaj in dotlej. Vse takšne zapise hranijo zase in za bralce, ki si želijo, da bi do kolen gazili po sipkem pršiču. Meteorologi znajo iz snega narediti vse mogoče, ker snežnih razmer ne opazujejo za zabavo. Po njihovih zapisih je 15. julija 1970 v Ratečah tisto leto prvič snežilo. Državnim statistikom pa se je zdelo vredno shraniti podatek, da je leta 2003 sneg zapadel že 23. oktobra.Slovenska zima zdaj ni več tako zanesljiva, kot je še bila recimo v 70. letih prejšnjega stoletja, ko je januarja v zgodnjem jutru na poti proti železniški postaji škripalo pod nogami. Sneg ni več zanesljivo vremensko darilo, postal je dogodek, ki je letos na zimskem programu, prihodnje leto pa ga morda ne bo, tega sploh ne vemo. Zato se moramo snega vsakič znova veseliti, kakor da ga vidimo zadnjič, ali ni tako? Otroci ga ljubijo, čakajo nanj, sprašujejo po njem, želijo si belih počitnic. Z leti začnemo sitnariti, in tega bi se res morali odvaditi, češ da bo treba očistiti avto in pot. Večno polno parkirišče, ki se mu komunala niti ne približa, se bo najprej spremenilo v bazen s snežno brozgo in pozneje morda v grbasto drsališče. Cest spet ne bodo plužili sproti, ampak je menda zdaj pravilo, da mora zapasti do kolen snega, tako se nam zdi, ko vozimo po kolesnicah, kakor da bi polži tekmovali z želvami. In pločniki? O teh raje ne govorimo, ker jih ne čisti nihče več, in z mestnega avtobusa sem morala pri prejšnjem sneženju skočiti naravnost v velik kup snega, kakor mlada srna. Res. Z leti postanemo v razmerju do snega sitni, ne tiščimo več nosu k oknu, da bi priklicali snežinke z neba, tako da človeka nazadnje potegnejo v svoj beli vrtinec in ga nosijo s seboj, kot se dogaja otrokom. Medicina bo morda nekoč potrdila, da se začnemo starati takrat, ko si začnemo želeti, da bi snežilo le do nadmorske višine 1000 metrov, pod njo pa bi uživali v kopnih, zelenih zimah, češ, kdor je tako nor, da si želi zasneženih poti, pa naj stopi više gor.To je strašno izdajalska drža do snega, če se spomnimo, koliko veselja nam je naredil, ko smo z vegaste strehe lesene drvarnice skakali v njegov mehki pristan, si naredili skrivno zatočišče v njem, uganjali norčije na saneh, da je včasih pokalo in treskalo, preživljali zimske počitnice na vaških kucljih, se kratkočasili s kepanjem in se s snegom tudi odžejali, čeprav smo vsakič, ko smo se za kratek čas prikazali v hiši, poslušali, ne jej snega, dobil boš angino. Tako je bilo včasih, ko je bilo snega vsako leto dovolj, visoko čez planke lesene ograje. Danes otrokom ne moremo obljubiti, da bodo prihodnje leto spet naredili sneženega moža in bunker, ko bo letošnjo gradnjo pobrala odjuga. Morali bomo razmisliti, ali je prav, da snegu ne priznamo nobene veljave, ko govorimo, da nam je za to ali ono stvar mar toliko kot za lanski sneg, ko pa letošnjega morda sploh ne bo. Navsezadnje mi nekaj starejše generacije še zdaj pripovedujejo o zimi leta 1952, ko je ob cesti segel čez streho avtobusa.Sploh pa brez snega tudi doma na toplem ne moremo in to kaže, kako radi ga imamo. Izmislili smo si sneg iz beljakov, snežne vetrce, snežne kepe z vaniljevo omako .. In res, sneg diši, diši po snegu.

Foto Jure Eržen Foto: Eržen Jure