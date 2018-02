Starše je treba spomniti, kako dragocen je čas z otroki

Potem ko je petnajst let vodila glasbeno založbo soproga Vlada Kreslina in se ukvarjala z vzgojo njunih treh otrok, so se Evi Strmljan Kreslin uresničile dolgoletne želje – v Ljubljani je ustanovila Malo ulico za mlade družine. Čeprav v centru, kjer je staršem in malčkom na voljo vse od igralnic in pravljic do masaže dojenčkov in treningov starševstva, preživi večino dni v letu, si nečesa dragocenega ne dovoli vzeti – skupnih družinskih večerij.



Center Mala ulica je nastal pred petimi leti. Je bila to vaša zamisel?



Da, vendar je zamisel veliko starejša od petih let, ko smo družinski center odprli. O tem sem začela zelo intenzivno razmišljati, ko sem bila drugič na porodniškem dopustu, leta 1998. Takrat sem se soočila z izzivom, kako uskladiti želje in potrebe dveh otrok, dojenčka in živahne triletnice. To ni vedno preprosto, zlasti ko je slabo vreme, mraz, nimaš kam iti …

Takrat sem začela razmišljati o nekem prostoru, pokritem igrišču – zamisel pokojnega Aleša Debeljaka je bila, da bi ga imenovali Igrališče –, kamor bi lahko šel z otroki, kjer bi mama lahko v miru popila kavo, kjer bi bilo vedno zanimivo za mlado družino. Ta zamisel je rasla, dozorela, dolgo sem iskala ideje, podobne projekte, modele po vsej Evropi. V tujini obstajajo t. i. »hands-on« oziroma interaktivni otroški muzeji, morda malo podobni naši Hiši eksperimentov, na drugi strani pa t. i. materinski centri, ki so zelo razširjeni v srednji Evropi, predvsem v Nemčiji in Avstriji, pa tudi na Češkem in Poljskem.



Mala ulica je po vsebini in formi še najbolj podobna belgijskemu modelu, ki je izšel iz akademske sfere, ko so študentje skupaj s profesorji preučevali, kako se starši obnašajo oziroma kako spreminjajo vedenje do otrok, ko so v javnosti, na neki način opazovani in ko opazujejo druge starše. Poskušala sem od vsakega pobrati najboljše, tako da je Mala ulica nekakšna mešanica obstoječih modelov z dodatno, čisto našo ponudbo. Mestna občina Ljubljana je projekt podprla, za kar sem zelo hvaležna, ker taki centri ne preživijo brez podpore, razen če nimajo zelo visoke vstopnine. Pri nas je vstopnina simbolična – dva evra za mamo z otrokom, za družino štiri evre, kar omogoča široko dostopnost mladim družinam.



Ali danes starši nimajo dovolj naravnega občutka za vzgojo, da bolj potrebujejo vodenje pri vzgoji, kakor so ga nekoč?



Zaradi napornih in dolgih delovnikov, tempa, ki ga imamo, vseh mogočih informacij, s katerimi smo bombardirani, se je do tega »naravnega občutka« pogosto težko dokopati. Starši pogosto težijo k temu, da bi svoje otroke vzgajali drugače, kot so bili vzgajani sami, zato gredo včasih v nasprotne ekstreme. Na treningih starševstva nikakor ne učimo permisivnosti, ampak poglabljanje in izboljševanje odnosa z otrokom, saj je to osnova za vse, ne nazadnje tudi za discipliniranje in doslednost pri vzgoji. Doslednost je sploh velika težava; starši otrokom pogosto dajejo nasprotujoče signale: včasih se na kako nagajivost ne odzovejo ali se ji celo nasmehnejo, kdaj drugič pa jih zaradi istega dejanja kaznujejo.



Osnova našega programa je, da starše učimo, naj se vsak dan aktivno igrajo z otrokom 15 minut, tako, da bo otrok vodil igro in predlagal, kaj in kako se bosta igrala. Starši sprva rečejo, da se z otroki že igrajo ure in ure vsak dan, vendar se pogosto izkaže, da teh 15 minut intenzivne, pozorne igre ni izvedljivih vsak dan in da je to kar naporno opravilo. Ko pa nadaljujejo, po treh ali štirih srečanjih povedo, da so začeli pri igri uživati.

Sprememba se kmalu pozna tudi pri otrocih. Ko ugotovijo, da je ta starševska pozornost stalnica, se odnos izjemno izboljša, zelo hitro se tudi zgodi, da ne iščejo več pozornosti pri drugih dejavnostih, npr. pri obrokih ali umivanju, da odhod v posteljo ni večurna drama.