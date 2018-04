Študentskih gredic zlepa ne bo prerasel plevel

Zelenjavni vrtovi letos oživljajo počasneje, kot so se vrtnarji navadili med zelenimi zimami, ko je bil celo na najbolj severnih območjih Gorenjske več let zapovrstjo čebulček v zemlji že v začetku aprila. Letošnja zima je spominjala na stare, dobre (letne) čase. Vreme bo še nekaj časa aprilsko muhavo, a vremenoslovci napovedujejo višje dnevne temperature. Vrt­narji in rastline bodo zdaj hitro napredovali. Na novo sezono so na svojih skupnostnih vrtovih pripravljeni tudi ljubljanski študenti. Njihov skupinski duh je nalezljiv in spodbuden.



Vrtnarjenje na »svoji« gredici je vse bolj razširjeno. Vse več občin se odziva na želje prebivalcev, ki živijo v večstanovanjskih stavbah, da bi imeli svoj košček zemlje, četudi v najemu, in pridelek, za katerega bodo vedeli, iz česa je zrasel. Mestne občine urejajo urbane vrtičke in ponekod tudi širijo prostor zanje. Zad­nja leta se povečuje zanimanje za skup­nostne vrtove, čeprav jih v Sloveniji še ni veliko. Pionirji na tem področju so bili pobudniki vrta Onkraj gradbišča v središču Ljubljane, pretežno prekritem z betonskimi in asfaltnimi površinami.



Zamisel o skupnostnih vrtovih – ki temelji na dogovorjenih razmerjih med uporabniki parcel in skupnih obvez­nostih, takšno sodelovanje pa zahteva organiziran pristop – je postala vrtnarska uspešnica, potem ko so Mariborčani ustanovili urbani eko vrt v Borovi vasi, na območju, kjer so meščani sicer vrtnarili že pred tem. Tamkajšnja skup­nost se z delavnico o vrtnarskih opravilih zgodaj spomladi, ki jo bo prihodnji teden izvedel Klub Gaia, ogreva za začetek nove sezone. Od leta 2013 imajo skupnostne urbane vrtičke tudi v občini Slovenj Gradec – na osmih vrtovih je približno 250 uporabnikov, ki se povezujejo med seboj in vse bolj z občino. Najširša osnova za vrtičkarje, ki nimajo lastnih zemljišč, pa so še vedno občinski vrtovi, ki postajajo vse bolj »standardizirani«. Poleg občin zemljišča ponekod oddajajo tudi posamezniki na območjih, kjer kmetijska dejavnost ni dovoljena, ker ležijo nad vodnimi zajetji, mogoče pa jih je uporabiti za vrtove – recimo na obrobju Ljubljane. O teh vrtovih ni nobene statistike o površini, ureditvi in najemninah, kakršno je mogoče dobiti za občinske vrtove.



Mladina med gredicami



Študenti v Ljubljani so sredi preteklega tedna ujeli sončno popoldne pred deževnimi dnevi in z delovno akcijo očistili gredice na svojih, Študentskih skupnostnih vrtovih v naselju ob Gerbičevi ulici v Mestnem logu in za upravno stavbo v študentskem naselju v Rožni dolini. Zdaj so pripravljeni za novo setev: posadili so že zelje, brokoli, cvetačo, solato in nekaj zelišč. Zdrave sadike plodovk, ki so jih sami pozimi posejali v lončke in jih pozneje presadili v večje, čakajo na višje temperature. Morda je leta 2015 kdo dvomil, da bodo študenti vztrajali pri vrtnarjenju, toda zdaj so pred četrto sezono, fotografije preteklih treh let pa kažejo, da na njih ni manjkalo ne delavcev ne lepega, zdravega pridelka. »Trije smo se pred leti domislili, da bi ustanovili skupnostne vrtove za študente. Jeseni smo šli na upravo študentskih domov in zamisel jim je bila všeč, ker so menili, da bi študente tako zvabili iz njihovih sob v naravo. Omogočili so nam, da smo za vrt uredili dve zemljišči, ob domovih v Mestnem logu in v Rožni dolini, vsako je veliko okoli 200 kvadratnih metrov,« pripoveduje eden od treh pobudnikov Primož Turnšek, ki je v tistem času študiral biokemijo, vrtnarjenje pa mu je bilo domače že od doma. Živel je v študentskem domu v Mestnem logu, kolega pa v Rožni dolini, pripoveduje o začetkih: »Čez zimo smo sestavili dve skupini študentov. Dogovorili smo se, kako bomo delali, in pripravili načrt za izvedbo vrtov, spomladi 2015 pa smo že začeli delati. Kakšnih petnajst, dvajset študentov je skupaj hitro opravilo delo in pripravilo gredice na zemljišču, kjer je prej rasla trava. Tako so se Študentski skupnostni vrtovi nastali, precej spontano, iz ideje nekaj študentov.«



Ustanavljanje vrtnarske skupnosti ni čisto preprosto delo, ugotavlja Primož Turnšek, ki je prerasel študentska leta in zapustil študentsko naselje, a v dogovoru z upravo študentskih domov še vedno koordinira delo in skupaj s študenti skrbi za Študentske skupnostne vrtove na dveh zemljiščih – tudi sam v sezoni na njih preživi kar lepo število ur. Delo na zemlji si je izbral tudi za svojo poklicno dejavnost, saj ima podjetje za permakulturno svetovanje, načrtovanje in izobraževanje. Poleg tega je predsed­nik Društva za permakulturo Slovenije. Njegovo obsežno znanje o vrtnarjenju in sadjarstvu gotovo pripomore k lepemu pridelku na vrtovih. Študenti, ki delajo na gredicah, pa hvalijo tudi njegovo neizčrpno potrpljenje in dobro voljo, ko je treba uvajati mlade vrtnarje in organizirati delo: »Odkar sodelujem pri projektu, opažam, da mlade takšno delo zelo zanima, sploh tiste, ki se nam pridružijo, manjka pa jim vrtnarsko znanje, a se zelo radi učijo. To je zame spodbuda in izziv.« Študentom, ki prihajajo na vrt – in za delo jih je vselej dovolj –, ni odveč nobeno opravilo. Fizične moči jim zlepa ne zmanjka, jih je pa treba voditi in jim povedati, kaj je treba narediti in kako, dodaja sogovornik. Pomembno je, da nekdo skrbi za koordinacijo: »Kadar se dogovorimo za delovno akcijo na skupnostnem vrtu, lahko v eni uri naredimo ogromno, če pride sedem, osem ljudi. Treba je le vnaprej doreči, kaj bomo delali in razdeliti delo.« Na vrtu se jim lahko pridružijo tudi kolegi, ki niso nastanjeni v študentskem naselju, nikomur ne zapirajo vrt­nih vrat. Na Študentskih skupnostnih vrtovih sadijo, kar se dogovorijo, pravi Primož Turnšek, vse delajo v soglasju: »Imamo veliko različnih posevkov – solato, kodrastolistni ohrovt, špinačo, korenje, peteršilj ... Na obeh je tudi veliko zelišč in nekaj rož. Radi sadimo razne plodovke, paradižnik, papriko in čilije, tudi kapusnice, zelje, cvetačo, brokoli, kolerabo, fižol, grah ... Radi preizkusimo kakšno noviteto, recimo tropsko jagodičevje. Trudimo se imeti ekološke vrtove. Poskušamo biti čim bolj praktični. Ne uporabljamo umetnih gnojil in pesticidov.« Na obeh vrtovih so postavili kompostnike in na vsakem tudi zbiralnik za dva tisoč litrov deževnice.

Študentski skupnostni vrt Foto Primož Turnšek

Dovolj pridelka za vse

Nekaj študentov med poletnimi počit­nicami vedno ostane v Ljubljani, tako da se vnaprej dogovorijo, kdo bo poleti zalival, pridelka je dovolj, posebno plodovk: »Vrt je odprt prostor, na katerega lahko pridejo po zelenjavo, še nikoli se ni zgodilo, da bi česa čisto zmanjkalo. Ko obrodijo bučke, paradižnik, solata, je pridelka dovolj za vse, za vsakega nekaj. Študenti se sami odločijo, koliko bodo nabrali. Brez dvoma pridelek povrne vloženo delo.« V Rožni dolini so zasadili tudi sadno drevje in mlada drevesa bodo letos prvič rodila, recimo slive in hruške: »Na teh drevescih študente tudi učimo obrezovati sadno drevje in tako sproti opravimo delo, to pa je tudi skoraj vse, kar moramo narediti v mladem sadovnjaku. Enkrat na leto ga pognojimo.« Študenti vrtnarji se zbirajo v svoji vrtnarski sobi v Rožni dolini, kjer se pripravljajo na setev in na delavnicah spoznavajo osnove umnega vrtnarjenja. »Že na začetku, ko smo dali pobudo za skupnostni vrt, ni bil naš namen, da bi to naredili kot neko storitev za študente, ampak da bodo sodelovali pri delu na vrtu in odločanju o njem, o posevkih in vsem drugem. Torej vrt, pri katerem študenti soodločajo in ga souprav­ljajo. Hoteli pa smo doseči tudi, da bo vrtnarjenje zanje dejavnost, ki jo bodo opravljali v prostem času, ne kot neko obveznost, ampak iz dobre volje, da k vrtu prispevajo toliko, kot imajo časa in volje. Želeli smo, da bi bili skupnostni vrtovi več kot zgolj prostor, kjer vzgajamo zelenjavo, da bi se tam učili vrtnariti,« pravi njihov mentor in koordinator. Zato pripravljajo različne delavnice, letos so jih že imeli kakšnih osem. Spoznavajo ekologijo in načela permakulture, našteva sogovornik, ki ga niti malo ne skrbi, da bi Študentske skupnostne vrtove prerasel plevel, ker bi mladi pozabili nanje. Sploh ne, zanimanje za vrtnarjenje ne usiha in na vrt prihaja tudi vse več mladih družin, ki stanujejo v Rožni dolini.



Na Rakovi jelši niso polni



Ko bodo študenti iz domov v Rožni dolini in Mestnem logu ter njihovi kolegi prerasli študentska leta, bodo morda nadaljevali na občinskih vrtovih – ti se širijo od Izole na jugu do Maribora na severovzhodu, najdemo jih na Gorenjskem, v Novi Gorici, na Koroškem in v vseh drugih regijah. Poglejmo, kakšne so letos možnosti za vrtnarjenje v glavnem mestu. »Vrtičkarstvo je dejavnost, ki ima več namenov in ima tako ekonomski kakor socialni potencial. Njen primarni namen je pridelovanje vrtnin za lastne potrebe, na ravni mesta pa gre za pomemben dejavnik povečevanja stopnje samopreskrbe. Na območju Mestne občine Ljubljana imamo urejenih šest vrtičkarskih območij oziroma skupaj 767 vrtičkov,« nam odgovarjajo na oddelku za varstvo okolja pri mestni upravi. V Dravljah je 51 vrtičkov, na območju Štepanjskega naselja 14, območje z vrtovi ob Vojkovi cesti je razdeljeno na 64 parcel, na območju Rakova jelša je kar 320 vrtičkov in na Ježici 258, ob Cesti Iga Grudna pa 60. V Dravljah in Štepanjskem naselju so vsi opremljeni z lopo. Letna zakupnina znaša evro na kvadratni meter. V to ceno niso vključeni obratovalni stroški in stroški vzdrževanja lop, za katere dobijo najemniki poseben račun: »Na drugih območjih, razen na vrtičkarskem območju ob Cesti Iga Grudna, stojijo skupni objekti za shranjevanje orodja. Letna zakupnina na teh območjih znaša 0,7 evra na kvad­ratni meter, tudi tu v ceno niso zajeti obratovalni stroški. Na vrtičkarskem območju ob Cesti Iga Grudna s trenutnimi uporabniki sklepamo zakupne pogodbe. Zakupnina znaša 0,5 evra na kvadratni meter na leto, ker gre za že obstoječe vrtičke, kjer ni skupnih objektov. Trenut­no zato nimajo obratovalnih stroškov.«

S skupnimi močmi do pridelka, ki ga bo dovolj za vse. Foto Primož Turnšek

Ljubljančani, ki bi radi na novo najeli vrtiček, gotovo spremljajo spletno stran mestne občine, kjer ta prek razpisov občasno išče najemnike, nekaj priložnosti je že bilo marca. Kako pa je zdaj? »Razen na Rakovi jelši so na drugih območjih vrtički trenutno oddani. Za omenjenega je odprt razpis do zapolnitve. Vse informacije o razpisu in pogojih si lahko zainteresirani preberejo na spletni strani mestne občine. Za druga območja vodimo na oddelku seznam oziroma čakalno listo. Ko se vrtiček sprosti, obvestimo prvega naslednjega interesenta. Vsako leto se zamenja približno deset odstotkov zakupnikov. Odpovedi se zgodijo večinoma zaradi starosti, selitve ali časovne stiske najemnikov. Na vrtičkarskih območjih Rakova jelša in Ježica zdaj ni čakalne vrste,« nam odgovarjajo na oddelku za varstvo okolja. Z najemniki sklepajo pogodbe za nedoločen čas, odpove jo lahko tako zakupnik kot zakupodajalca, torej mestna občina: »Pogodba lahko preneha sporazumno, na podlagi odpovedi brez razloga s strani zakupnika ali zakupodajalca in z enostransko odpovedjo s strani občine. V primeru sporazumnega prenehanja pogodbe stranki sporazumno določita čas prenehanja. Na podlagi odpovedi brez razloga s strani zakupnika ali mestne občine je odpovedni rok 60 dni.« Zakupniki morajo spoštovati pravila vrtnarjenja na občinskih vrtovih – eno od njih je, da so zavezani vrtnariti na ekološki način.



Brez trajnic in drevja



Mariborsko Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči, na kratko JP GSZ, oddaja vrtičkarjem z javnim pooblastilom v začasni najem stavbna zemljišča v lasti Mestne občine Maribor: »Tako je bilo v letu 2017 sklenjenih 410 najemnih pogodb za vrtove.« Na območju mesta Maribor ležijo občinski vrtovi na petih večjih in strnjenih lokacijah: »Na območju Morski jarek je 125 vrtov, tako da je to tudi največje strnjeno in urejeno območje za vrtove. Lokacije Borova vas in Nova vas, Tezno - Studenci in Stražun pa so zemljišča, kjer je na enem območju skupaj več kot 30 vrtov. Na drugih parcelah, ki jih je več kot 80, je porazdeljenih manjše število vrtov.« V povprečju so veliki od 80 do 100 kvadratnih metrov, dodajajo na mariborski mestni občini: »Najemnina za kvadratni meter zemljišča znaša dvajset centov na leto. To je ves strošek, ki ga ima zakupnik oziroma zakupnica z najemom. Zemljišče, kjer so vrtovi v Morskem jarku in Novi vasi, je ograjeno. Prav tako je na teh lokacijah vodovodni priključek in najemniki plačujejo vodarino.« Vrtičke praviloma oddajajo prazne, še izvemo, razen kadar ostane od prejšnjega najemnika kakšna vrtna lopa, drugače pa kakšne trdnejše grad­nje niso predvidene: »Na njih ni dovoljeno postavljati ničesar, razen manjše vrtne lope za spravilo orodja. Prav tako je najemnikom izrecno prepovedano saditi trajnice, sadno drevje in podobno ter uporabljati fitofarmacevtska sredstva.« Praznih zemljišč za vrtičkarsko dejavnost v lasti Mestne občine Maribor ni, poudarjajo sogovorniki, saj tudi ko najemnik vrt vrne, ga takoj oddajo naslednjemu: »Interes je iz leta v leto večji. Posebno velik je v strnjenih urbanih, blokovskih naseljih. Tako je največ želja po vrtu v Novi vasi in Borovi vasi, Pobrežju in na Teznem.«

Primož Turnšek uči študente in študentke obrezovati sadno drevje v njihovem sadovnjaku med študentskimi domovi. Foto osebni arhiv



Vrtičkarji začetniki – no, pa tudi stari mački – pogosto delajo napake, kot je pregosta setev ali sajenje. Poleg tega v želji, da čim hitreje pridejo do pridelka, zgodaj začnejo sejati na prosto, poudarja Nataša Šink, strokovnjakinja za vrtnarske tehnologije in gojenje vrtnin iz Biotehniškega centra Naklo: »Včasih je bolje počakati, da se tla segrejejo. Pridelek lahko poberemo kak dan prej, kakor če sejemo v zelo hladna tla.« Razmisliti je treba tudi, koliko časa bomo imeli za vrt in kako pogosto kuhamo doma, poudarja sogovornica: »Velikost družinskega vrta je odvisna od velikosti družine in od tega, kako rada ima zelenjavo. Običajno približno 40 kvadratnih metrov velik vrt zadošča za družino, za tolikšno količino zelenjave, kot jo lahko sproti zaužije.« Če ne nameravamo vlagati ali shranjevati drugače, nam bodo sicer prevelike količine pridelka propadle.