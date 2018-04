Sup že čaka na vas

U. I.

Ste že razmišljali, kaj boste počeli poleti? Ozračje se ogreva in ne bo več dolgo, ko nas bo začelo vabiti k vodi. Še preden pa bomo pripravljeni za prvi skok v morje, reko ali jezero, se že lahko zabavamo – na vodi. Supanje, kar je kratica za stand-up paddling, torej stoječe veslanje na deski, je zadnja leta vse bolj priljubljen vodni šport.



Z nekaj sreče boste v naši nagradni akciji lahko osvojili napih­ljiv sup, s katerim se boste odpravili na potep po vodni gladini. Nagrado podarja podjetje Tabor šport, ki prodaja in izposoja različne športne rekvizite tako za letne kot zimske športe.



Kaj morate storiti? Nič kaj posebno zahtevnega. Na spodnjem delu strani je objavljena prijavnica, ki jo najdete tudi na spletni strani http://promo.delo.si/sup