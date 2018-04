Tadej Golob: Če ti zaupajo, prikličeš tudi njihove intimne občutke

Konec marca je luč sveta ugledala biografija o Alenki Bratušek V svojih čevljih, dva tedna pozneje še življenjska zgodba Milene Zupančič Kot bi Luna padla na Zemljo, obe izpod peresa pisatelja Tadeja Goloba. Prva knjiga ni klasična biografija, razlaga avtor, saj se ukvarja predvsem z vladanjem naše prve premierke in njenim padcem, biografija naše priznane igralke pa se poglobi tudi v njena intimna razmišljanja, občutenja in bližnja razmerja. A obe, se nadeja Golob, bosta vsaka na svoj način prepričali bralca.



Biografiji sta ugledali luč sveta skoraj sočasno. Je to naključje?



Da, bolj ko ne je naključje. Sprva sem nameraval napisati samo Milenino biografijo, ki sva jo začela pripravljati že oktobra 2016. Potem me je lani poklical Uroš Grilc, ki je bil v vladi Alenke Bratušek minister za kulturo, sam pa ga poznam bolj s plezališč, in me vprašal, ali bi bil pripravljen napisati njeno biografijo. Ko sem izvedel za roke, sem najprej odklonil, predvsem zaradi dela z Milenino knjigo, hkrati sem začel pisati tudi drugi del svoje kriminalke (Jezero, op. p.). Ko pa mi je direktor novomeške založbe, ki je izdala kriminalko, zagotovil, da se nič ne mudi, saj se je prva začela takrat šele dobro prodajati, sem se lotil knjige Alenke Bratušek. Mislil sem, da bo najprej izšla Milenina, potem pa je naneslo, da sta izšli skoraj sočasno.



Do zdaj ste izdali že kar nekaj biografij – Peter Vilfan, Zoran Predin, Goran Dragić. Kako izbirate portretirance? Pridejo sami k vam ali jih medite za sodelovanje?



Ko sem s Petrom Vilfanom naredil intervju za Playboy, mi je ostalo ogromno materiala. Zdelo se mi je, da bi bil lahko dobra osnova za kaj več. Zelo podobno je bilo z Zoranom Predinom in Mileno Zupančič. Tudi z Goranom Dragićem sem naredil intervju za Playboy, potem pa so me poklicali njegovi zastopniki za Slovenijo. Mileno sem poklical sam in ji predlagal knjigo, pri čemer takrat nisem vedel, da se je že dogovarjala z založbo Beletrina … Zdaj me bolj sami kličejo.