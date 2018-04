Takšnih ustvarjalcev pa še ne!

Ko smo se že ustrašili, da pri nas ni otrok, ki bi si doma krajšali čas, urili domišljijo in finomotoriko s sestavljanjem lego kock, so začele fotografije najrazličnejših stvaritev kar deževati. Debelo smo gledali in se čudili majevskemu templju, robotski ventilaciji, parkirišču vesoljskih vozil, avtomobilom prihodnosti, delu sneženega kraljestva, v katerem se skriva dragocena kamnina lapis lazuli, in še in še. Žal imamo nagrade le za pet izžrebancev, in to so …



Nagrade so seveda povsem v slogu natečaja: izžrebanci bodo prejeli paket Lego knjižic založbe Učila, ob katerih bo sestavljanje še večji izziv. Poglejmo torej, kdo so in kaj so sestavili naši tokratni nagrajenci!



Tomaž Velikonja, 6 let, iz Domžal



Sestavil je kraljevi avto s prikolico, zgodba pa gre (tako njegova mamica Eva) takole: »Ko gre kralj na pot, vzame svoj avto s prikolico. Pri roki ima zemljevid, na prikolici nujne stvari: skrinjo zakladov, kuhinjo, da si lahko ocvre jajčka, če med vožnjo postane lačen. Na zaslonih spremlja, kaj se dogaja v kraljestvu in kje letijo kraljevi droni. Po megafonu daje navodila služabnikom, ima tudi telefon za nujne primere in orodje, če se kaj pokvari na avtu ali prikolici.«Bravo, Tomaž, naj ti ne zmanjka domišljije pri prepletanju pravljičnega in modernega sveta, no, sploh pri ničemer!

Za Jakoba je oči Simon povedal, da je pravi legoman. »Kocke lahko sestavlja in kombinira cel dan, če bi mu dovolili, in počasi že zmanjkuje idej, kaj bi še naredil. Naredi pa vse, kar vidi čez dan …« Poslali so nam fotografije teptalca snega (tega objavljamo), dveh robotov za boj na daljinsko upravljanje po vzoru serije s programa Discovery Channel in vozil v vesolju Mindstorms.Jakob, kar tako naprej! Svet je tako bogat, da ti zagotovo ne bo zmanjkalo idej za sestavljanje, morebiti edinole kock!

Mamanas je razveselila s tremi fotografijami Markovih kreacij, ki so »vse nastale brez navodil in brez naše pomoči, uporabil pa je kocke, ki so prehajale med družinskimi člani več generacij«. Tako smo lahko občudovali, danes pa tudi vi, lego meč – »uporabljene so kocke iz seta 3 v 1 za izdelavo hiš –, lego vesoljsko letalo (»kocke so z vseh vetrov,« je napisala mama) in lego robota, »večinoma iz kock za garažo Ferrari, stoji pa lahko celo le na eni nogi«. »Veselimo se njegovih ustvarjalnih idej,« je še dodala mama.Mi pa tudi, Mark! Morebiti se bo kakšna porodila tudi ob ogledu Lego knjižic! In še naprej lepo pazi na kocke, ki imajo že skoraj zgodovinsko vrednost!

»Pošiljam fotografijo podvodnega Lego sveta s potapljačem in skrinjo, pred katero se seveda skriva past. Narejena je iz seta creator, izdanega ob 60. obletnici,« je bil kratek David. Pa nič za to, fotografija pove več kot dovolj in že diši po morju!David, hvala, in uživajte ob sestavljanju še naprej, če pa ste tudi sami potapljač pa … previdno! Zlasti če naletite na skrinjo z zakladi …

»Na fotografiji je policijska postaja z glavnim delom, ki vsebuje dve garaži za avto in kombi ter dve pisarni in sobo za zasliševanje. V drugem delu (levo) je postavljen stolp, ki ima v pritličju parkirno mesto za motor in štirikolesnik, medtem ko je v prvem nadstropju dvigalo, ki prenaša čoln in skuter policijske postaje. V drugem nadstropju je zapor z dobrim varovanjem, da zaporniki ne pobegnejo,« je zapisala, domnevamo, da Jakobova mama.Jakob, ta kreacija je videti kar zahtevna, zato čestitke za pozornost in natančnost! Pa čim manj opravka s policijo, razen če ne boš nekega dne tudi sam mož v modrem!