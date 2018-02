Tematske šeme na barkah in raketah

Največ tradicionalnih pustnih mask je menda v zahodni Sloveniji, a tudi če niso ravno tradicionalne, so marsikje praviloma vedno vesele. Tako je tudi po gručastih vaseh, raztresenih po komenskem Krasu, kjer bo na pustno soboto spet obilo pustnega rajanja.

Čeprav ta del Primorske ni ohranil spomina na nekdanje maske, kakor je uspelo s škoromati ljudem na obrobju Brkinov in Podgrajsko-Matarskem podolju, je pustovanje pomemben dogodek, na katerega se spodobno pripravijo. Nimajo povork, kakršna je značilna za bližnje Opčine za mejo, imajo pa pustne obhode, med katerimi obiščejo vse hiše v svojih vaseh. Že skoraj tradicija pa postaja, da izdelujejo maske, ki predstavljajo neko skupno temo. Tako je tudi v Hruševici, med Štanjelom in Kobjeglavo, kjer so ljudje še vedno močno povezani med seboj in je pustna sobota prav tako pomemben vaški praznik kot martinovo in avgustovsko godovanje sv. Lovrenca, zaščitnika vasi.



Letos je skupina 20 do 30 pretežno mlajših vaščanov, ki pusta proslavijo z obhodom po vasi in tako napravijo pustno soboto veselo za vse, začela s pripravami na fešto še prej kot ponavadi, saj je tudi pust pohitel. Na borzi idej, ki je v vaškem domu sredi ravninske vasice potekala še v znamenju uničevanja novoletnih ostankov terana, je dobila največ zagona pobuda astronavtske sekcije. Kaj natanko jih je napeljalo na to idejo, ne vedo, a vsako leto domišljiji bolj razprejo krila, pripoveduje Manuela Furlan Nabergoj, predsednica vaške skupnosti. Še pred nekaj leti je bilo pustno praznovanje prepuščeno domišljiji posameznikov, ki so nase navlekli s podstreh in iz kašč prinesena stara oblačila in pokrivala ter se odpravili po vasi.



A ker je veliko bolj učinkovito, če vsi predstavljajo isto masko, so se pred štirimi leti odločili, da bodo črnci – ker je bilo pač prvič in je do črne barve najlažje priti. Nato so postali zahtevnejši in so se razdelili na policiste in razbojnike, lani so bili hipiji, tokrat pa nosijo skafandre in se pogovarjajo, kakopak, po mobilnih brezžičnih napravah. Obhod spremlja, tako je tudi po drugih vaseh, obvezna harmonika, včasih pa še bombardon in boben. Nekoč si bodo kupili pesmarico in se vsaj nekaj pesmi naučili do konca, zagotavlja Furlanova,



Čeprav vse maske govorijo isto zgodbo, ima ena vendarle posebno nalogo. To je tista, ki je tudi dandanes, tako kot je bilo v tradicionalnih pustnih obhodih, zadolžena za pobiranje pustnih darov. To je sestavni del pustnega rajanja, ki mu vsakdo v vasi rad odpre svoja vrata in na borjaču postreže s kakšnim prigrizkom in vinom. Drugače kot v starih časih se v veliki kartonasti škatli z eno samo odprtino za darove znajdejo poleg klobas, jajc, krofov in drugega peciva tudi bonboni in denar.



Škatlo na koncu komisijsko odprejo, pospravijo darove v skupni pojedini, denar pa preštejejo, napravijo zapisnik in namenijo za skupno dobro, kar je tipično tudi za nekatere druge vasi. Lani ga je bilo ravno dovolj za plačilo glasbenikov na veselici za poletni praznik ob sv. Lovrencu.



Sestavni del pustne maškarade je tudi star, izrabljen kombi, ki ga vsako leto na novo usposobijo za vožnjo in predelajo v skladu s pustno tematiko. Takšna namaskirana vozila so železni repertoar tudi v drugih okoliških vaseh, bodisi da gre za osebni avto, traktor ali vsaj kolo. Priprave vozila so dober izgovor za veselo druženje že ves teden pred pustom.



Tudi v bližnjem Štanjelu imajo s spremljevalnim vozilom nemalo dela. Letos so ga namreč predelali v starinski radio, saj je tema njihove skupinske podobe aerobika, kakršna je bila v modi sredi 80 let. Tudi njih pogosto spremlja harmonika, toda letos bo iz velikega radia na kolesih donela nekdanja disko glasba, pravi pustna aktivistka Neža Markočič. Ko so bili pred nekaj leti olimpijci, so avto predelali v vozilo za bob; ko pa so bili mornarji, so kar na ogrodju kolesa izdelali barko.



Svoj zadnji pristan na pustno soboto najdejo Hruševljani, Štanjelci in številne druge kraške barke pod šotorom na dutoveljskem športnem igrišču.