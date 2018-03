Tokrat v znamenju kuharjevega pozdrava

Teden, v katerem izbrane restavracije z nižjimi cenami vabijo kulinaričnih doživetij željne dobrojedce, je spet tu. V pomladnem Tednu restavracij 2018, ki bo trajal vse do nedelje, je svoja vrata odprla rekordna stotnija ponudnikov dobre hrane po vsej Sloveniji. Za približno sto tisoč obiskovalcev je to kar festivalski teden kulture brbončic.

Najboljši slovenski chefi in chefinje so se na največjo slovensko kulinarično akcijo dobro pripravili. Cena posebnih menijev s tremi hodi bo v Tednu restavracij v 101 sodelujoči restavraciji natanko 18 evrov. Poleg omenjenih treh jedi po znižani ceni z jedilnega lista bodo na mize letos prišli tudi pozdravi iz kuhinje – v kulinarični francoščini se temu imenitno reče amuse-bouche – v obliki posebnega prigrizka, s katerim se glavni kuhar predstavi gostom in jim napove, kaj in kako bodo uživali ob njegovi kulinarični predstavi.



»Vsak Teden restavracij poudari enega od pomembnih členov vrhunske kulinarike. Ker je ta vključen v meni Tedna restavracij, postane standard kakovosti, ki ga gostje nato zahtevajo vedno in povsod,« poudarja selektor in idejni oče akcije Uroš Mencinger.



Šola okusov



Znani kulinarični publicist si je Teden restavracij kot šolo okusov zamislil leta 2012 za Maribor, ko je bilo to mesto evropska prestolnica kulture. Primerjanje med restavracijami, chefi in jedmi dviguje kakovost slovenske kulinarike. »Iz poudarkov Tedna restavracij v prejšnjih letih je tako nastala navada, da chefi tradiciji dodajajo lastno ustvarjalnost z uporabo kakovostnih lokalnih in sezonskih sestavin ter v ta namen pletejo mreže lokalnih pridelovalcev in dobaviteljev, pa tudi, da predstavljajo svoje jedi na krožniku tako, da gostje jedo tudi z očmi.«



Takšne akcije, z lokalnimi posebnostmi, so znane tudi drugod po svetu. Prvo so izpeljali že pred četrt stoletja v ZDA. Mencinger jo je po Mariboru leta 2013 razširil na vso Slovenijo in v skladu z letnico 2013 so takrat določili ceno posebnih menijev na samo 13 evrov. Po tej logiki je bila cena znižanega obroka lani, ko se je odzvalo 95 tisoč obiskovalcev, 17 evrov, letos pa je že osemnajst, toda zato je lahko pestrejša tudi ponudba, poudarja selektor. V marsikateri od sodelujočih restavracij je obed v tem tednu še vedno do dvakrat cenejši kot običajno, drugod pa malo manj, a bolj kot prihranek je pomembna nova kulinarična in tudi kulturna izkušnja, ki si jo obiskovalci lahko privoščijo.



Mizo je treba rezervirati



Gostincem je bila akcija sprva zanimiva kot dobra promocijska priložnost, a so nato spoznali, da tudi povečan obisk, ki ga imajo v tem tednu, odtehta nižjo ceno. Zelo pomembno je, da so restavracije v času akcije resnično polne dobre kulinarike željnih ljudi, saj je to hkrati priložnost za gostince, da preizkusijo, kako in koliko zmorejo delati pod polnimi obremenitvami. Pripraviti pa se morajo tudi gostje, večinoma navajeni, da neizbirčno sedejo v restavracijo, ko postanejo lačni. Toda v tem tednu se morajo zaradi velike izbire zelo različnih menijev in zaradi povečanega zanimanja drugih dobrojedcev na obisk pripraviti tako, da preučijo jedilnike, predvsem pa mizo zase rezervirajo. Postopek rezervacije v restavraciji, ki ga iz slovenskega podalpja brezbrižno opazujemo le v tujih filmih, postane v tem tednu osnovni pogoj za kulinarično doživetje. Ker pa ta čas ni namenjen množičnim obiskom, večina restavracij sprejema rezervacije za največ šest ljudi.



Čeprav je akcija, kot rečeno, zanimiva za gostince, se ti sami nanjo ne morejo prijaviti. Osnova za vabilo k sodelovanju – vsako leto sta jesenski in spomladanski Teden restavracij – so ocene gostiln in restavracij na Mencingerjevi spletni strani Šole okusov (www.vivi.si). V Teden restavracij so tako vključene le tiste gostilne in restavracije, ki ustrezajo merilu kakovosti (štirje, trije, dva, en srček), posebno povabilo pa prejmejo tudi gostilne in restavracije, ki so na dobri poti do ocene vsaj en srček. Pri tem ni pomembno, ali se lokal imenuje restavracija, gostilna ali okrepčevalnica, ampak da ponuja dobro hrano.



Razumljivo pa je, da med njimi ni nobene picerije – in to kljub temu, da so se na akcijo sprva najbolj odzvali mladi, verjetno zato, ker se je začela širiti prek omrežja facebook. Osnovna ideja akcije je, da človek pokusi hrano, ki je ne uživa vsak dan, pravita zakonca Uroš in Violeta Mencinger, organizatorja Tedna restavracij, ki v resnici traja kar deset dni.