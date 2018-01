Uspeva mu tudi med najboljšimi

Ciril Jazbec ima šele trideset let, pa se njegov spisek fotografskih nagrad, razstav in objav v svetovno znanih medijih bere kot nakupovalni seznam velike družine. A kot pravi, za največji uspeh šteje dejstvo, da lahko dela, kar ima res rad, dokumentarno fotografijo. Decembra so v National Geographic že drugič v dveh letih objavili njegovo fotoreportažo. Tokrat ne iz Grenlandije, ampak Afrike.



Da bo fotografija njegova pot, mu je bilo jasno že zgodaj, pri dobrih 15 letih. Z magistrsko nalogo na London College of Communicationje nakazal, kaj ga zanima: vpliv človeka na naravo, podnebne spremembe. Njegovi fotografski eseji s Kiribatov, Arktike in Grenlandije so mu odprli pot v svet, prinesli prestižne fotografske nagrade in odmevne razstave, hkrati pa tudi sodelovanje z eno najbolj uglednih svetovnih revij, National Geographicom. Kar ni lahko delo, saj so pričakovanja urednikov, pa tudi proračuni za projekte, izredno visoki.



In Jazbec bolj kot nagrade za uspeh šteje predvsem dejstvo, da lahko dela, kar dela najraje: dokumentarno in avtorsko fotografijo, ki zahteva čas in dobro pripravo. »To je zelo specifično delo: ko greš na teren, moraš biti zelo odprt, imeti energijo, da sploh začutiš, slišiš zgodbe ljudi,« pravi. In prav skozi slednje ima vizijo narediti portret sodobne Arktike, ki govori o podnebnih spremembah.

»Lani maja sem na Arktiki že prebil tri tedne. Šlo je bolj za raziskovalno-pripravljalni izlet, na katerem sem opravil precej pogovorov, ugotovil, kdaj je smotrno priti, da posnamem, kar si želim, si pridobil še nove kontakte. Sicer pa me bosta Grenlandija in Arktika zagotovo vlekli vse življenje. Tam je neka posebna energija … Ogromno sem že prepotoval, a gori na severu je tako, kot bi bil na nekem drugem planetu. Tam sem stkal posebne vezi, tudi prijateljstva. Je pa tudi dogajanje čedalje bolj aktualno: vse študije so potrdile, da se Grenlandija po celotni površini pospešeno tali. Ko govoriš z ljudmi, vidiš, da so podnebne spremembe neko novo dejstvo, to si želim še naprej dokumentirati. Številnih vasic, ki sem jih obiskal, verjetno čez desetletje ne bo več, tudi zaradi globalizacije. Ker je tam življenje zelo težko, vreme pa nepredvidljivo, ljudje množično odhajajo na jug, zlasti mladi.«