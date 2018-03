Morda nam je zmanjkalo srečne spojine

Pacienti najbrž prihajajo k svojim zdravnikom tudi zaradi spomladanske utrujenosti. O katerih težavah v tem primeru pripovedujejo in v katerih mesecih je takšnega počutja največ? Včasih se je navzamejo tudi otroci, morda zato, ker poslušajo pogovore odraslih.

Letos je še vedno veliko okužb dihal, zaradi katerih bolniki obiskujejo ambulante izbranih zdravnikov. Menim, da je v marcu in aprilu o domnevni spomladanski utrujenosti v medijih tako veliko napisanega, da si posamezniki pomagajo kar sami. Utrujenost in izčrpanost sta bili nekdaj posledica zimskega počitka oziroma temperaturnih sprememb, dandanes pa so ozaveščeni posamezniki tudi pozimi veliko na svežem zraku in skrbijo za redno gibanje. Zaspanost, ki jo nekateri omenjajo, pa je bila doslej delno posledica premika ure z zimskega na poletni čas. Otroci o tako imenovani spomladanski utrujenosti običajno ne tožijo.

Ali medicina spomladansko utrujenost obravnava kot bolezen, za katero tudi priporoča zdravljenje?

Medicina spomladanske utrujenosti ne obravnava kot bolezen. Vemo, da se ritem življenja pri nekaterih spremeni; postanejo na primer dejavni na vrtu. Tisti, ki so pozimi manj dejavni, in tisti, ki so si čez novoletne praznike nabrali dodatne kilograme, naj seveda čim prej začnejo s telesno dejavnostjo. Ob tem naj pazijo na postopnost in uživajo naj dovolj tekočine. Tudi zdrava prehrana z veliko sadja in zelenjave je ključna sestavina dobrega počutja.

Kako zdravniki pristopite k pacientu, ki toži nad spomladansko utrujenostjo, ali opravite kakršne koli analize, tako da izločite vzroke za utrujenost, ki so morda resnejši?

Kot sem že dejala, spomladanska utrujenos ni bolezen. Je popolnoma nekaj drugega od sindroma kronične utrujenosti, ki je povezan tudi z motnjama spomina in pozornosti, z bolečim žrelom in s povečanimi limfnimi vozli, z glavoboli in nespečnostjo ter izjemno utrujenostjo in mišičnimi bolečinami, ki trajajo več kot 24 ur po telesnem ali duševnem naporu. Zdravnik se glede na celoten opis težav, ki jih opiše pacient, in na ugotovitve po pregledu odloči, katere dodatne preiskave so potrebne in kdaj naj jih bolnik opravi.

Ali vemo, kaj je v resnici vzrok za počutje, ki ga toliko ljudi opisuje kot spomladansko utrujenost, vsaj v pogovorih znotraj družine in med znanci? Morda imamo na prehodu iz zime v pomlad v resnici vzroke, da se počutimo, kot da nam zmanjkuje energije.

Pomanjkanje sončne svetlobe v zimskem času in manjša telesna dejavnost sta dejavnika za razvoj pomladne utrujenosti. Nenaden dvig temperature povzroči, da se naše telo temu prilagodi. Tretji razlog je lahko dejstvo, da so v zimskem času izčrpane naše zaloge »srečne spojine« serotonina, tako imenovanega hormona sreče. Zaradi pomanjkanja sončne svetlobe je v zimskem obdobju pa prevladujoča spojina postane melatonin, pravijo mu hormon teme. S pomladanskim postopnim daljšanjem dneva se razmerje med omenjenima spojinama spremeni.

Kaj lahko ob spomladanski utrujenosti naredimo sami zase? Nekateri prisegajo na uravnoteženo prehrano, drugi uživajo velike količine agrumov, da bi si z vitamini okrepili telo in na splošno izboljšali počutje.

Zdrav življenjski slog s poživljajočim gibanjem v naravi, redno uživanje zdrave hrane in ustrezne količine vode naj bi bil stalnica našega življenja, ki ni vezana zgolj na prehod zime v pomlad.