V družini ni prostora za sebičnost

»Z gore sem prišel brez pomembnih odgovorov. Resnici na ljubo jih več najdem v vsakdanjem življenju,« je ugotavljal Steve Wakeford. Po 70-metrskem padcu v francoskih Alpah, naporni rehabilitaciji in ponovnem soočenju s smerjo še vedno ne zna pojasniti, kaj je tista sila, ki ga vleče h gori. Kako je iskal odgovor na vprašanje, s katerim se prej sli slej spopadejo tisti, ki premikajo meje v alpinizmu, sta s partnerko Menno Pritchard prikazala v filmu Magnetna privlačnost gora. Na 12. festivalu gorniškega filma je dobil častno pohvalo in nagrado žirije RTV Slovenija.

Magnetna privlačnost gora (Magnetic Mountains) z dramatičnostjo, kakršna je v filmih, ki opisujejo prelomne trenutke alpinistov, precej pogosta, slikovito opiše Steva Wakeforda. Mladega moškega, strokovnjaka za televizijsko oddajanje in tehničnega urednika, delovne preobremenitve in stres privedejo do sesutja pljučnega krila, zato spakira svoje stvari, pusti za sabo stanovanje v Londonu, kupi kombi in se odpelje v Chamonix. Okrožen z neustrašnimi in v visoke cilje zaverovanimi ljudmi počne to, kar se tam počne – pleza. Vse do tistega oktobrskega jutra 2014, ko se s prijatelji zbudi v lepo jutro sredi ene od smeri v Chamonixu (Les Petites Jorasses), pripravljen na nadaljevanje plezanja.



A ni šlo vse po načrtih.