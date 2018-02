V objemu ledu med plezanjem in plesanjem

Natalija Gros je preplezala še eno, morda doslej najtežavnejšo steno svojega življenja. Po nenadni smrti svojega življenjskega sopotnika Jureta Breceljnika leta 2015 je kljub pretresenosti zbrala vse moči in prevzela vodenje ekipe, ki je potem uspešno dokončala njegove zadnje tri filme. Njihov poklon fotografu, režiserju in večkrat nagrajenemu avtorju je prav celovečerni dokumentarec Zadnji ledeni lovci, ki je ta teden doživel premiero.

Zgodbo o inuitskih lovcih z vzhodne Grenlandije je ekipa dokončala na pobudo in pod taktirko nekoč ene najboljših športnih plezalk, ki je športno kariero končala na vrhuncu svojih moči leta 2011. Do takrat je kar 23-krat stala na stopničkah tekem za svetovni pokal v balvanskem in težavnostnem plezanju ter trikrat tudi zmagala in bila leta 2008 evropska prvakinja v balvanskem plezanju. Po smrti očeta zdaj triletne Ele pa se je spoprijela z veliko življenjsko preizkušnjo, v kateri je ob njegovi filmski zapuščini poglobila in hkrati primerno zaključila njuno življenjsko zgodbo. Nobenega filma ne bo več posnela, družba Film IT, v okviru katere je Breceljnik ustvaril sedem svojih filmov in dva koprodukcijska z RTVS, pa bo sčasoma prenehala obstajati, mirno pove drobna 33-letnica, ki si je v življenju morda bolj kot plezati želela plesati. Želja se ji bo, kot kaže, uresničila.Sama se ne bi nikoli prijavila, a so me povabili in sem sprejela, ker je bil ples še moja otroška želja.