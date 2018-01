V slovenski kulturi je veliko strahu

Pred štirimi leti, leto po tem, ko se je vrnil iz New Yorka, je nekje napovedal, da so start up podjetja prihodnost Slovenije. Čeprav je šel razvoj v smeri njegovih napovedi, z njim ni povsem zadovoljen. Start upi zahtevajo veliko preveč energije in časa njihovih ustanoviteljev, da bi se to izplačalo, pravi Perujec José Antonio Morales, ki se je z ženo Slovenko in dvema najstniškima dečkoma ustalil v prekmurskih Noršincih. Od tam poskuša širi svoje spoznanje, da ne smemo delati za dobiček, ampak za drug drugega.

Petinštiridesetletni nekdanji strokovnjak za internetne tehnologije se sam šteje med podjetnike; le da njegov koncept podjetništva ni natanko to, kar si pod tem izrazom predstavljamo. Pogovor z Južnoameričanom, ki razvija celo vrsto novih poslovnih pobud, hkrati pa ima, dobesedno, raje poraz kot strah, je zato precej širši od njegovega izkušanja slovenstva. Pri 27 letih je zapustil rojstno Limo in se kot podjetnik znašel v Sloveniji. Z ženo Tatjano in otrokoma se je nato preselil v New York in tam dve leti delal za neko svetovalno firmo s področja tehnoloških inovacij. Ko so se odločili za vrnitev domov, je moral začeti vse na novo in Slovenija je idealna za poslovanje po vsej Evropi, pravi. V resnici se danes počuti, tako je tudi želel, predvsem Evropejca, in njegove poslovne niti se pogosto križajo na Dunaju, od koder je k nam zanesel podjetniško družbenoodgovorno pobudo Social Impact Award, ki je samo lani sprožila 172 novih poslovnih družbenoodgovornih idej.Problem start upov je, da ustrezajo samo nekaterim poslovnim področjem, po drugi strani pa se morajo ustanovitelji in zaposleni popolnoma žrtvovati, in s tem se ne strinjam. Mislim, da ne smemo privoliti v to, da postanemo podjetniški sužnji, in slediti temu, kar počnejo Američani. Evropa razmišlja drugače kot ZDA, ima drugačne vrednote, bolj ceni kakovost življenja. Start upi zaradi visoke stopnje angažiranosti, ki jo zahtevajo od lastnikov, v bistvu znižujejo kakovost njihovega življenja. Kdor danes zažene start up podjetje, bo za to, da ga bo razvil, moral žrtvovati pet do deset let svojega življenja.