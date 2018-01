V znamenju sočutja in nezaupanja v institucije

December ni le najbolj vesel, ampak tradicionalno tudi najbolj darežljiv mesec. Humanitarne ustanove in številni posamezniki v času med Miklavžem in novim letom zbirajo darila ali denar oziroma žrtvujejo svoj čas za dobrodelne namene. V državi, kjer pod pragom revščine še vedno živi več kot 46 tisoč otrok, so takšna dejanja blagodejno blažilo epidemije turbokapitalizma in pomoč pešajoči socialni državi.

»December je absolutno poseben mesec, ko je povsod zelo veliko dobrodelnosti. Podjetja in tudi posamezniki se v tem času radi odzovejo na prošnje po dobrodelnih prispevkih in materialu. Mediji so v zadnjih letih na tem področju naredili veliko, saj so v času gospodarske krize izpostavljali probleme revščine v javnosti in s tem pomagali humanitarnim organizacijam,« pravi Darja Groznik, predsednica Zveze prijateljev mladine Slovenije (ZPMS), in s tem opozori na pomembno značilnost decembrskega javnega dogajanja – sočutno željo po pomoči. Ta je brez dvoma nujna, saj v revščini ne živijo več le družine brezposelnih, ampak tudi družine z obema zaposlenima staršema, ki z minimalno plačo ne zmoreta poravnati vseh življenjskih stroškov, saj je minimalna plača, 613 evrov, še vedno pod uradno izračunanim pragom revščine. »Sprostitev varčevalnih ukrepov se na področju socialne politike že pozna, vendar so potrebe po socialno humanitarni dejavnosti še vedno velike,« pravi predsednica ZPMS, v katero je vključenih 112 društev in zvez prijateljev mladine, ki tudi zbirajo darila in obdarujejo otroke. Poleg darilnih paketov, žog in igrač so samo v decembru s pomočjo medijev zbrali tudi približno 50 tisoč evrov, ki so jih razdelili med približno sto družin.